«Со времен Моуринью мы долго ждали трофея. Хороший тен Хаг тренер или нет, можем сравнить только после 1-го места в АПЛ». Канчельскис о победе «МЮ» в Кубке лиги
Андрей Канчельскис высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги.
В финале турнира команда Эрика тен Хага обыграла «Ньюкасл» (2:0). Это первый трофей клуба с 2017 года, когда «МЮ» возглавлял Жозе Моуринью.
«Со времен Жозе Моуринью мы долго ждали трофея. Молодцы. Эта победа нужна была в психологическом плане, для болельщиков тоже очень хорошо. Тренерскому штабу и футболистам она придаст уверенности.
Работа Эрика тен Хага? Пока не надо делать выводы до конца сезона. Но какие сделаем, если команда не займет первое место? Только после первого места в АПЛ можем сравнить, хороший тен Хаг тренер или нет.
В данной ситуации, команда играет здорово, но результат – это самое важное для нас», – сказал бывший полузащитник «МЮ».
ахахах)
вам бы финал пересмотреть и состав еще раз прежде чем тут ересь нести
Тен Хаг же не прима, ставит перед собой цели выигрывать все турниры