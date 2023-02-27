«Со времен Моуринью мы долго ждали трофея. Хороший тен Хаг тренер или нет, можем сравнить только после 1-го места в АПЛ». Канчельскис о победе «МЮ» в Кубке лиги

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Кубок английской лиги Андрей Канчельскис Эрик тен Хаг Футбол

Андрей Канчельскис высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги.

В финале турнира команда Эрика тен Хага обыграла «Ньюкасл» (2:0). Это первый трофей клуба с 2017 года, когда «МЮ» возглавлял Жозе Моуринью.

«Со времен Жозе Моуринью мы долго ждали трофея. Молодцы. Эта победа нужна была в психологическом плане, для болельщиков тоже очень хорошо. Тренерскому штабу и футболистам она придаст уверенности.

Работа Эрика тен Хага? Пока не надо делать выводы до конца сезона. Но какие сделаем, если команда не займет первое место? Только после первого места в АПЛ можем сравнить, хороший тен Хаг тренер или нет. 

В данной ситуации, команда играет здорово, но результат – это самое важное для нас», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

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9 комментариев

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nibuton
Ответ Анри Карлайл
В основе не играли, но вышли)) ахахах)
Ну да их тут же продали, да? Прям вот после этого финала летом 2017ого? Вам бы прежде чем чушь нести зайти на трансфермаркт и посмотреть, что Зиеш был куплен в сезоне финала ЛЕ)) Дольберг ушел летом 19ого - те через два года.
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Анри Карлайл
Ответ nibuton
Факт чек - после того финала продали Санчеса, Классена и легенду мирового футбола Ридевальда. Аякс распродали по всей Европе после полуфиналов ЛЧ 2019 с Тен Хагом как раз. Аякс на пике был именно тогда. А в том финале ни Де Йонг, ни Ван Де Бек, ни Давид Нерес даже в основе не играли.
В основе не играли, но вышли))
ахахах)
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Анри Карлайл
Ответ nibuton
Факт чек - после того финала продали Санчеса, Классена и легенду мирового футбола Ридевальда. Аякс распродали по всей Европе после полуфиналов ЛЧ 2019 с Тен Хагом как раз. Аякс на пике был именно тогда. А в том финале ни Де Йонг, ни Ван Де Бек, ни Давид Нерес даже в основе не играли.
ну да, Дольберг, Зиеш и прочие - это же так, не игроки тогда были..
вам бы финал пересмотреть и состав еще раз прежде чем тут ересь нести
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nibuton
Ответ Анри Карлайл
Моуриньо победил в ЛЕ обыграв в финале топовый Аякс, который летом же был распродан по Европе, столько в нем было талантов, как это можно сравнить с этим внутренним блюдцем которое даже не Кубок Англии...🤦
Факт чек - после того финала продали Санчеса, Классена и легенду мирового футбола Ридевальда. Аякс распродали по всей Европе после полуфиналов ЛЧ 2019 с Тен Хагом как раз. Аякс на пике был именно тогда. А в том финале ни Де Йонг, ни Ван Де Бек, ни Давид Нерес даже в основе не играли.
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Marcus-light
Ответ Арман Мартиросян
Как показывает горький опыт Ливерпуля, 90-95 очков далеко не всегда гарантирует тебе титул)
Я про это и говорю. Если Сити (или кто-то ещё) будет стабильно набирать 100 очков за сезон, МЮ не быть чемпионом. Но ЭТХ всё равно будет крутым
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Арман Мартиросян
Ответ Marcus-light
Если Тен Хааг поставит хотя бы стабильную игру, которая позволит МЮ быть стабильно в тройке - это уже будет показатель его класса. Остальное в АПЛ достаточно непредсказуемо. Я не думаю, что МЮ при Тен Хаге способен набирать больше 100 очков (во всяком случае с лучшим футболом Аякса), но 90-95 - вполне.
Как показывает горький опыт Ливерпуля, 90-95 очков далеко не всегда гарантирует тебе титул)
+1
0
+1
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Анри Карлайл
Моуриньо победил в ЛЕ обыграв в финале топовый Аякс, который летом же был распродан по Европе, столько в нем было талантов, как это можно сравнить с этим внутренним блюдцем которое даже не Кубок Англии...🤦
0
-7
-7
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Marcus-light
Если Тен Хааг поставит хотя бы стабильную игру, которая позволит МЮ быть стабильно в тройке - это уже будет показатель его класса. Остальное в АПЛ достаточно непредсказуемо. Я не думаю, что МЮ при Тен Хаге способен набирать больше 100 очков (во всяком случае с лучшим футболом Аякса), но 90-95 - вполне.
+3
-1
+2
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Artem Piatkov
Роналду кстати даже не напрягал себя играми во всяких Кубках Лиги и пропускал матчи, а команда вылетала из турниров

Тен Хаг же не прима, ставит перед собой цели выигрывать все турниры
+2
-2
0
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