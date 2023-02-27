«Со времен Моуринью мы долго ждали трофея. Хороший тен Хаг тренер или нет, можем сравнить только после 1-го места в АПЛ». Канчельскис о победе «МЮ» в Кубке лиги

высказался о победе « » в Кубке английской лиги.

В финале турнира команда Эрика тен Хага обыграла «Ньюкасл» (2:0). Это первый трофей клуба с 2017 года, когда «МЮ» возглавлял .

«Со времен Жозе Моуринью мы долго ждали трофея. Молодцы. Эта победа нужна была в психологическом плане, для болельщиков тоже очень хорошо. Тренерскому штабу и футболистам она придаст уверенности.

Работа Эрика тен Хага? Пока не надо делать выводы до конца сезона. Но какие сделаем, если команда не займет первое место? Только после первого места в можем сравнить, хороший тен Хаг тренер или нет.

В данной ситуации, команда играет здорово, но результат – это самое важное для нас», – сказал бывший полузащитник «МЮ».