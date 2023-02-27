Вегорст о победе «МЮ» в Кубке лиги: «Это мечта детства – играть за этот замечательный клуб. В Нидерландах я проиграл оба финала, так что это личное»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок английской лиги Ваут Вегорст Футбол

Ваут Вегорст высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги. 

Команда Эрика тен Хага выиграла трофей, одержав победу над «Ньюкаслом» в финале (2:0).

«В Нидерландах я сыграл в двух финалах кубка и оба проиграл. Это был третий раз. Конечно, это что-то особенное, и, конечно, ты прикладываешь тяжелую работу, упорные усилия. Так что, да, также для меня это личное, и действительно приятно выиграть трофей.

Для меня это детская мечта. Мечта детства – играть за этот замечательный клуб, сыграть в финале и также сыграть важную роль в этом финале в эпизоде со вторым голом.

Если ты выигрываешь, то должен насладиться этим, потому что в течение этого дня, во время матча, ты сосредоточен только на одном – на победе и игре. Так что, да, после этого тебе нужно уделить минутку [празднованию], иначе все пройдет мимо тебя прежде, чем ты успеешь это заметить и насладиться этим», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».

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15 комментариев

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Геннадий Тимченко
Ответ SegaYasch
Так он и на ЧМ попал не просто так. Его и туда брали под определеную роль, а не потому что он супер-топ. При этом сам Вегорст прекрасно понимает свои сильные стороны, молча пашет на поле и радуется предоставленной возможности поиграть за большой клуб. Ему бы к Моуриньо в команду - вместе они бы дали жару, я думаю))
согласен, поэтому любое сравнение с Роном некорректно - у голландца иная задача на поле
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+1
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SegaYasch
Ответ Геннадий Тимченко
чувак проявил себя на ЧМ и "кует железо, пока горячо"...
Так он и на ЧМ попал не просто так. Его и туда брали под определеную роль, а не потому что он супер-топ. При этом сам Вегорст прекрасно понимает свои сильные стороны, молча пашет на поле и радуется предоставленной возможности поиграть за большой клуб. Ему бы к Моуриньо в команду - вместе они бы дали жару, я думаю))
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+2
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x2dj8fx6q7
Ответ s_h_a_m_a_n
Раньше боролись за кубок ЛЧ. Теперь рады кубку лиги. К сожалению
А раньше кубку лиги были не рады? 😂😂😂 с сожалением и слезами его брали 6 раз?😂😂 вот ты 🤡
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Vezdexodof
Вегорст красный 😈
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Arm Niko
Да, у Ваута пока не ладится с голам, как это получалось у Игало, но он делает очень важную работу на поле, и главное- он командный игрок.
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muse muse
Очень хорошо вписался в команду, выкладывается на все 100%, рад быть полезным, рад биться за эмблему, счастлив находиться в клубе, по нему это видно. Хотелось бы, чтобы оставили его, такие бойцы нужны)
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Геннадий Тимченко
Ответ Denis Ivanov
Вегорст хоть и не забивает много голов, чего ждешь от цф, но без его черновой работы не уверен, что МЮ бы сейчас был так хорош и выиграл кубок. Странно, что многие эксперты в Англии над ним насмехаются и критикуют, по мне, он со своими задачами справляется отлично. Рад за него и за клуб, взяли долгожданный трофей.
чувак проявил себя на ЧМ и "кует железо, пока горячо"...
+2
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MURA
Вот только ради этого я понимаю "обмен" КриРо на Вегорста.
+3
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Экспертное мнение
Ответ s_h_a_m_a_n
Раньше боролись за кубок ЛЧ. Теперь рады кубку лиги. К сожалению
С такой игрой МЮ уже в ЛЧ будет претендентом на полуфинал, а если еще последует прогресс, то может дальше
0
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SayMyName
Видно было, как он искренне рад. И такое искреннее чувство передавалось невольно даже через экран)
+8
0
+8
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Denis Ivanov
Вегорст хоть и не забивает много голов, чего ждешь от цф, но без его черновой работы не уверен, что МЮ бы сейчас был так хорош и выиграл кубок. Странно, что многие эксперты в Англии над ним насмехаются и критикуют, по мне, он со своими задачами справляется отлично. Рад за него и за клуб, взяли долгожданный трофей.
+37
0
+37
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Дима Берин
Ответ s_h_a_m_a_n
Раньше боролись за кубок ЛЧ. Теперь рады кубку лиги. К сожалению
Такое ощущение, что бы только что вышли из комы и думаете, что сейчас 2014 год.
Вы вообще не следили за футболом последние 10 лет?
+4
0
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Rosberg005
Ответ s_h_a_m_a_n
Раньше боролись за кубок ЛЧ. Теперь рады кубку лиги. К сожалению
Ну не все сразу. Дальше-больше
+15
0
+15
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Вася Столяр
На то и Театр Мечты, чтобы их исполнять
+11
0
+11
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s_h_a_m_a_n
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-9
-9
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