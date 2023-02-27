Вегорст о победе «МЮ» в Кубке лиги: «Это мечта детства – играть за этот замечательный клуб. В Нидерландах я проиграл оба финала, так что это личное»

высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги.

Команда Эрика тен Хага выиграла трофей, одержав победу над « » в финале (2:0).

«В Нидерландах я сыграл в двух финалах кубка и оба проиграл. Это был третий раз. Конечно, это что-то особенное, и, конечно, ты прикладываешь тяжелую работу, упорные усилия. Так что, да, также для меня это личное, и действительно приятно выиграть трофей.

Для меня это детская мечта. Мечта детства – играть за этот замечательный клуб, сыграть в финале и также сыграть важную роль в этом финале в эпизоде со вторым голом.

Если ты выигрываешь, то должен насладиться этим, потому что в течение этого дня, во время матча, ты сосредоточен только на одном – на победе и игре. Так что, да, после этого тебе нужно уделить минутку [празднованию], иначе все пройдет мимо тебя прежде, чем ты успеешь это заметить и насладиться этим», – сказал нападающий « ».