Златан Ибрагимович: «Если я не приношу результат, лучше останусь дома. Хочу играть полные матчи»

не хочет быть игроком ротации в « ».

«Если я не ставлю перед собой цели, то расслабляюсь и начинаю чувствовать себя частью прошлого. Это не так, я принадлежу настоящему и хочу бороться с одноклубниками за игровое время, иначе меня не должно быть в «Милане».

Хочу быть здесь не за то, что я сделал год, пять или десять лет назад, а за то, что делаю сейчас.

Если я не приношу результат или считаю, что мне достаточно сыграть только последние 5-10 минут, я лучше останусь дома. Если кто-то так думает, это конец. Я хочу играть полные матчи», – сказал Ибрагимович в интервью DAZN.

41-летний шведский форвард стал самым возрастным игроком «Милана», сыгравшим в Серии А, с 1994 года. Златан вышел на замену на 74-й минуте матча 24-го тура Серии А против «Аталанты» (2:0) после 9 месяцев, пропущенных из-за травмы.

Подробную статистику Ибрагимовича можно найти здесь.