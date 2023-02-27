Златан Ибрагимович: «Если я не приношу результат, лучше останусь дома. Хочу играть полные матчи»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

Златан Ибрагимович не хочет быть игроком ротации в «Милане».

«Если я не ставлю перед собой цели, то расслабляюсь и начинаю чувствовать себя частью прошлого. Это не так, я принадлежу настоящему и хочу бороться с одноклубниками за игровое время, иначе меня не должно быть в «Милане».

Хочу быть здесь не за то, что я сделал год, пять или десять лет назад, а за то, что делаю сейчас.

Если я не приношу результат или считаю, что мне достаточно сыграть только последние 5-10 минут, я лучше останусь дома. Если кто-то так думает, это конец. Я хочу играть полные матчи», – сказал Ибрагимович в интервью DAZN.

41-летний шведский форвард стал самым возрастным игроком «Милана», сыгравшим в Серии А, с 1994 года. Златан вышел на замену на 74-й минуте матча 24-го тура Серии А против «Аталанты» (2:0) после 9 месяцев, пропущенных из-за травмы.

Подробную статистику Ибрагимовича можно найти здесь.

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11 комментариев

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ЦСКА-навсегда!!!
Златану -респект! Единственный футболист открыто поддерживающий Россию и презирающий украинский фашизм и саму Украину. Сказал, что рикогда не будет украинцев в Милане! КРАСАВА!
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Мирас Камалов
Сейчас у Златану проще сниматься в кино, чем сыграть полный матч
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Антимосковский
лучше 5-10 минут в топ-клубе, постоянное внимание и близость к матчам высокого уровня, возможность влиять на молодых игроков, чем еще годик побегать в чемпионате колхоза, даже там не особо сверкая
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Вадим Сидоров
Ну тогда в Мальмё ехать
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Марина Быстрова
Златан,при всем уважении,вчера еле двигался. Какой полный матч в 41 год....
+2
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headmaster
Вот с такой мотивацией Златан и будет полезен Милану
+6
0
+6
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Его Величество Златан
Ответ Григорий Геник
Вот смешно будет если Златан из символа Милана превратится в токсичного героя, разлагающего атмосферу…😂
не путай меня с Роналду
+10
-1
+9
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Александр Зубков
Ответ Юрий Кечко
Отец ну какие полные?) на 15-20 минут ещё вполне , но не более
Максимилиан, не перечь отцу!
+1
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Barsa! bolshe chem klub
дома всяк лучший...

но сынок на пятки наступает
0
-1
-1
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Юрий Кечко
Отец ну какие полные?) на 15-20 минут ещё вполне , но не более
+3
-3
0
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Григорий Геник
Вот смешно будет если Златан из символа Милана превратится в токсичного героя, разлагающего атмосферу…😂
+1
-5
-4
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