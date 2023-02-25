Кавазашвили об 11 россиянах в составе «Спартака»: «Это чудо. Благодарен ФИФА и УЕФА, что они нас отстранили – легионеры ушли, а свои воспитанники начинают играть»

доволен тем, что в стартовом составе «Спартака» на поле вышли 11 россиян.

В первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России красно-белые обыграли «Локомотив» (1:0).

«11 россиян в составе – это просто чудо! В «Спартаке» наконец-то появился тренер, который ведет команду в правильном направлении. Такого не было давно. Абаскаль не бросается на дорогих легионеров, а берет и доверяет нашим ребятам.

Я очень благодарен ФИФА и УЕФА, что они нас отстранили – легионеры ушли, а свои воспитанники начинают играть, и не только в «Спартаке». Очень приятно сейчас наблюдать за игрой «Спартака». Когда играли только россияне на поле, то команда действовала намного слаженнее, четко и уверенно. Это дорогого стоит», — сказал экс-вратарь « ».