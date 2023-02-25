Кавазашвили об 11 россиянах в составе «Спартака»: «Это чудо. Благодарен ФИФА и УЕФА, что они нас отстранили – легионеры ушли, а свои воспитанники начинают играть»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Анзор Кавазашвили Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили доволен тем, что в стартовом составе «Спартака» на поле вышли 11 россиян.

В первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России красно-белые обыграли «Локомотив» (1:0).

«11 россиян в составе – это просто чудо! В «Спартаке» наконец-то появился тренер, который ведет команду в правильном направлении. Такого не было давно. Абаскаль не бросается на дорогих легионеров, а берет и доверяет нашим ребятам.

Я очень благодарен ФИФА и УЕФА, что они нас отстранили – легионеры ушли, а свои воспитанники начинают играть, и не только в «Спартаке». Очень приятно сейчас наблюдать за игрой «Спартака». Когда играли только россияне на поле, то команда действовала намного слаженнее, четко и уверенно. Это дорогого стоит», — сказал экс-вратарь «Спартака».

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37 комментариев

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Валера, уходи!!!
Ответ Припарковал автобус
маразм какой. какой толк от этого, как эти они будут развиваться.. Скажите ему что еврокубки это еще и деньги, международный опыт, площадка на которой можно себя показать.. что хорошего в отстранение??
а что делать этими деньгами? купить новых легионеров?
сильно нам помогал этот опыт предыдущие 30 лет?
и много благодаря этой площадке удалось себя кому показать, после десанта 2008 года, 2,5 человека за 15 лет уехали из РПЛ...

он же вроде сказал в чем толк.
если в нашем государстве по пальцам одной руки можно посчитать людей которые заработав (или украв) тут деньги, желают самостоятельно вкладываться в людей и землю, благодаря которым они разбогатели вот и остается только благодарить иноземные организации, которые ограничивают этих деятелей в разбазаривании заработанных/украденных средств...

хотя если уж и благодарить, то по моему дед не тех людей благодарит...
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DoDidDone
Ответ breezy
Мы все прекрасно понимаем, что будут играть и Промес, и Мартинс, и Тавареш, и Дуарте, и, скорее всего, одновременно. Приятное событие случилось, но это разовая история. По крайней мере, пока что.
Кроме Промеса всем перечисленным надо ещё конкуренцию выдержать. Пока они не основные, некоторые ими не станут.
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Припарковал автобус
Ответ tankist231
Ну смотрелись не хуже, чем игры еврокубков, игра не скучная, не вялая была
ну про уровень и ответственность игр забывать нельзя.. а так буду очень рад если из молодых что то получится. Болею за каждого таланта и надеюсь больше наших будет в топ клубах, или хотя бы были на видных ролях как Миранчук или Головин
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Называть чудом, что одни россияне без людей других национальностей и цвета кожи вышли на поле- а это не подпадает ни под одно определение к чувству превосходства одних над другими?)
так это же кто сказал? и в каком состоянии?это же мостовой в старости, там же в голове опилки. Абаскаль правильно говорил по существу, он аааахуел от постановки задачи и просто берёг пацанов и думаю это правильно
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спортикетт
я уже давно привык к легионерам и к тому что это норма. то как думает кавазашвили - прошлый век
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tankist231
Ответ Припарковал автобус
не плох, по сравнению с чем?
Ну смотрелись не хуже, чем игры еврокубков, игра не скучная, не вялая была
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Припарковал автобус
Ответ tankist231
Ну играли то неплохо если честно, уровень россиян в Спартаке совсем не плох
не плох, по сравнению с чем?
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Дмитрий9779
Ответ Holy Diver
Еврокубки уже показали. У одних победы над Наполи и ничья с Лестером, у других - отскок от второго состава Челси и Мальмё.
Обсеры в квалификациях и 10 место и 7:1 на столетие вспоминать не выгодно,оно и понятно.А по ЕК,у Зенита за всю историю больше всех побед из наших, из 15 12 выходов виевровесну,у Спартака 2 из 15 последних.
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Abil Alex
Играли просто аут во втором тайме
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tankist231
Ответ Припарковал автобус
как не причем если он это говорит. у него каждое интервью ужас. если хочет посмотреть что такое только 11 россиян в старте, пусть смотрит первую и вторую лигу, там таких команд много, и увидит уровень
Ну играли то неплохо если честно, уровень россиян в Спартаке совсем не плох
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Ильдар Фарукшин
Ответ Holy Diver
Еврокубки уже показали. У одних победы над Наполи и ничья с Лестером, у других - отскок от второго состава Челси и Мальмё.
Сейчас накинутся за минусуют😊
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tankist231
С 90-ых наверное такого не было, прикольно было, все россияне, но насчёт еврокубков он не прав, без них скучновато
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Пользователь Huawei
Ну как бы, по крайней мере мы увидели, что наша молодёжь тоже умеет играть.
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Holy Diver
Ответ Svobodu Mne
Весна покажет, кто где кучей не хуже
Еврокубки уже показали. У одних победы над Наполи и ничья с Лестером, у других - отскок от второго состава Челси и Мальмё.
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Marienburg
Ответ Ильдар Фарукшин
Дед, что ли закрыл. Сразу оскарблять. По факту спросили ответил
Дед не закрыл, он сказал, что все стало зашебитлз. Это по факту так?
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Припарковал автобус
как не причем если он это говорит. у него каждое интервью ужас. если хочет посмотреть что такое только 11 россиян в старте, пусть смотрит первую и вторую лигу, там таких команд много, и увидит уровень
+1
0
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Забил ли Заболотный?
Что за экземпляр всё время звонит этому старому маразматику?
+3
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Ильдар Фарукшин
Ответ Припарковал автобус
я его не оскарблял...мне не нравятся такие ответы которые нечем не подкреплены, и несут 0 смысла
Так журналюги такие, что спросили, то и ответил. Дед не причем
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Svobodu Mne
Есть сова, есть глобус, вы какое действие хотите совершить?
Погладить сову и подарить кому-нибудь глобус ;)
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Припарковал автобус
Ответ Ильдар Фарукшин
Дед, что ли закрыл. Сразу оскарблять. По факту спросили ответил
я его не оскарблял...мне не нравятся такие ответы которые нечем не подкреплены, и несут 0 смысла
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Кино Музыка
Приятно видеть своих на поле.
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Ильдар Фарукшин
Ответ Припарковал автобус
маразм какой. какой толк от этого, как эти они будут развиваться.. Скажите ему что еврокубки это еще и деньги, международный опыт, площадка на которой можно себя показать.. что хорошего в отстранение??
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Svobodu Mne
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Называть чудом, что одни россияне без людей других национальностей и цвета кожи вышли на поле- а это не подпадает ни под одно определение к чувству превосходства одних над другими?)
Есть сова, есть глобус, вы какое действие хотите совершить?
+5
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slipar
Он вообще в курсе, что Спартак купил зимой еще двух иностранцев? Покажите ему состав команды…
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Andrey Yaroslavtsev
Это не чудо, а временное явление в отдельно взятом клубе
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