«Барса» хочет поскорее продлить контракт с Дембеле. Летом его отступные снизятся до 50 млн евро

Теги Барселона Ла Лига Усман Дембеле Футбол

«Барселона» хотела бы скорее продлить продлить контракт с Усманом Дембеле.

Пока что между сторонами переговоры не ведутся, но каталонский клуб готов ним, сообщает Mundo Deportivo. От «Барселоны» был звонок агенту Дембеле с просьбой организовать встречу.

«Барса» хотела бы поскорее продлить контракт, так как летом отступные в его контракте снизятся со 100 млн до 50 млн евро – эта сумма считается доступной для английских клубов, заинтересованных во французе.

Статистику Дембеле можно изучить здесь.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BurBon
Ответ Madhamish
Бугагашка, его летом СА никто брать не захотел, а за 50 лямов и подавно он никому не нужен.
Не хотели брать, из за истории травм, плюс агент просил слишком много, но потом рынок сошел с ума, когда за любого середняка уже просят от 50. В его нынешней форме, летом будет очередь, что бы его выкупить, там не надо уже будет большой бонус платить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BurBon
Продление его контракта, это вообще главная задача на лето. Не факт, что на нынешнем безумном рынке, можно найти что то лучше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Барсик Юрана
Сбагрить этот хрусталь давно пора. За 6 лет так и не вышел на топ уровень
Хрусталем был пока не женился. Сейчас кремень. Твой комментт отстал на года 2-3
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Madhamish
Бугагашка, его летом СА никто брать не захотел, а за 50 лямов и подавно он никому не нужен.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зуев.,
Конечно надо продлевать! Только при условиях Барсы.
Он очень хорошую игру показывает в этом сезоне. Видно, что сам футболист "повзрослел" в умственном плане.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зуев.,
Ответ DolJun
ахаха, кому этот пассажир нужен)
Ох уж эти "пассажиры" со своими 6+5.
У ни одного игрока Челси нет такой статы)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
luu
Чемодан без ручки
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ya Tolik
Несмотря на 50 лямов в нынешней Франции его могут себе позволить лишь ПСЖ. Сюда же и зарплата относится, а Усман точно потребует много.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Этот капризный хрусталь даром никому не нужен был летом, а тут 50кк целых
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анвар Масимов
Ответ Born is the King
А ведь агент Дембеле хорош. Распиарил бегунка, развел наивную Барселону на 140 миллионов за этого всадника без головы,да ещё и выбил отступные 50 млн, чтобы в следующем продлении ещё больше развести Барселону на бонусы за продление
Ну не Азар конечно. Мешок заплатил за полгода 140+ млн по итогу обошёлся .
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
ахаха, кому этот пассажир нужен)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramil Usmanov
Контракт продлят, Дембеле останется в Барсе, восстановится после травмы и будет играть. То, что было в прошлом, там и останется.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
А ведь агент Дембеле хорош. Распиарил бегунка, развел наивную Барселону на 140 миллионов за этого всадника без головы,да ещё и выбил отступные 50 млн, чтобы в следующем продлении ещё больше развести Барселону на бонусы за продление
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EminenceGrise
Ответ Барсик Юрана
Сбагрить этот хрусталь давно пора. За 6 лет так и не вышел на топ уровень
Вообще-то в этом году он как раз играет на ТОП уровне. И прибавляет. И травма сейчас первая больше чем за год. Так что коммент вообще мимо.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марслан Акматалиев
Новый сезон старого сериала)
Если и в этом году начнёт торговаться и выставлять большие требования, то надо отпускать.
Да он важнейший игрок команды, но люди наверное забыли, что было в прошлом году и как он себя вёл вместе со своим агентом. И что-то мне подсказывает, что и в этом году будет нечто подобное.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
simplehumble
Новый сезон сериала
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Сбагрить этот хрусталь давно пора. За 6 лет так и не вышел на топ уровень
+8
-10
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Конечно надо продлевать
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий