«Барса» хочет поскорее продлить контракт с Дембеле. Летом его отступные снизятся до 50 млн евро
«Барселона» хотела бы скорее продлить продлить контракт с Усманом Дембеле.
Пока что между сторонами переговоры не ведутся, но каталонский клуб готов ним, сообщает Mundo Deportivo. От «Барселоны» был звонок агенту Дембеле с просьбой организовать встречу.
«Барса» хотела бы поскорее продлить контракт, так как летом отступные в его контракте снизятся со 100 млн до 50 млн евро – эта сумма считается доступной для английских клубов, заинтересованных во французе.
Статистику Дембеле можно изучить здесь.
Он очень хорошую игру показывает в этом сезоне. Видно, что сам футболист "повзрослел" в умственном плане.
У ни одного игрока Челси нет такой статы)
Если и в этом году начнёт торговаться и выставлять большие требования, то надо отпускать.
Да он важнейший игрок команды, но люди наверное забыли, что было в прошлом году и как он себя вёл вместе со своим агентом. И что-то мне подсказывает, что и в этом году будет нечто подобное.