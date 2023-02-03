«Барса» хочет поскорее продлить контракт с Дембеле. Летом его отступные снизятся до 50 млн евро

« » хотела бы скорее продлить продлить контракт с .

Пока что между сторонами переговоры не ведутся, но каталонский клуб готов ним, сообщает Mundo Deportivo. От «Барселоны» был звонок агенту Дембеле с просьбой организовать встречу.

«Барса» хотела бы поскорее продлить контракт, так как летом отступные в его контракте снизятся со 100 млн до 50 млн евро – эта сумма считается доступной для английских клубов, заинтересованных во французе.

Статистику Дембеле можно изучить здесь.