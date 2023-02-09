Жоан Лапорта: «Хотим, чтобы Дембеле остался в «Барселоне». Он счастлив, а мы довольны им»
Глава «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает продолжить сотрудничество с Усманом Дембеле.
«Дембеле счастлив, а мы довольны им. Мы любим этого футболиста.
Его контракт рассчитан до 2024 года, и мы хотим, чтобы Усман остался с нами», – сказал Лапорта.
В текущем сезоне на счету француза 5 голов и 5 результативных передач за 18 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
У Усмана при Хави хорошая проделаная работа,тренер очень повлиял на него.
Когда он плохо играл и с дисциплиной были проблемы, все хотели,чтобы он ушел и только Хави говорил: Усман превратит критику и негативные слова в аплодисменты! Так оно и произошло!
Думаю,женитьба и рождение ребенка тоже сильно на него повлияли, он стал более ответственным.
Надеюсь, Дембеле много будет нас ещё радовать!
Мне все еще кажется, что он не очень подходит Барсе... по крайней той Барсе которую я хочу видеть. Но сейчас он очень помогает, и если уж терять, то продав куда-то за приличную сумму.
Он чемпион мира и вице чемпион, однако...
Его промах в ворота ливерпуля и фол на ди марии сложно забыть
Если облажался Месси, делаешь то же самое.
И через месяц в топ-100 войдешь.