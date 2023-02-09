Жоан Лапорта: «Хотим, чтобы Дембеле остался в «Барселоне». Он счастлив, а мы довольны им»

Глава «Барселоны» рассчитывает продолжить сотрудничество с .

«Дембеле счастлив, а мы довольны им. Мы любим этого футболиста.

Его контракт рассчитан до 2024 года, и мы хотим, чтобы Усман остался с нами», – сказал Лапорта.

В текущем сезоне на счету француза 5 голов и 5 результативных передач за 18 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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