Жоан Лапорта: «Хотим, чтобы Дембеле остался в «Барселоне». Он счастлив, а мы довольны им»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Усман Дембеле Футбол

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает продолжить сотрудничество с Усманом Дембеле.

«Дембеле счастлив, а мы довольны им. Мы любим этого футболиста.

Его контракт рассчитан до 2024 года, и мы хотим, чтобы Усман остался с нами», – сказал Лапорта.

В текущем сезоне на счету француза 5 голов и 5 результативных передач за 18 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Экселлент
Усман 1vs1 бистяра, то как может он раскачать и на 5-ой скорости урвать от оппонента, не хватает Рафинье.
У Усмана при Хави хорошая проделаная работа,тренер очень повлиял на него.
Когда он плохо играл и с дисциплиной были проблемы, все хотели,чтобы он ушел и только Хави говорил: Усман превратит критику и негативные слова в аплодисменты! Так оно и произошло!
Думаю,женитьба и рождение ребенка тоже сильно на него повлияли, он стал более ответственным.
Надеюсь, Дембеле много будет нас ещё радовать!
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Vlad
Ответ Tutto Putto
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Хвалить Реал и хейтить Барселону. Глядишь и плюсов соберёшь и рейтинг повысить сможешь. 😂🤣
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moldfan
Не поверил бы год назад... что это скажу. Но нужно продлевать конечно. Не знаю, что ему там Хави наговорил, но последний год ведет себя в высшей степени профессионально. Играет в целом - хорошо. По самоотдачи - ноль вообще претензий. Хороший и очень редкий пример того, как можно координально изменить мнение о себе, фанаты Барсы реально ему сейчас аплодируют, каждый раз когда он покидает поле.

Мне все еще кажется, что он не очень подходит Барсе... по крайней той Барсе которую я хочу видеть. Но сейчас он очень помогает, и если уж терять, то продав куда-то за приличную сумму.
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Raul14
Ответ DolJun
прикольно как летом дембеле оказался никому не нужен, а чави настолько отчаянно нуждался в игроках что один согласился на понижение зп, а другой - на переподписание ленивого хрона)
Дембеле унижал фк мем как мог))
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Badinoko
Ответ Tutto Putto
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Умными комментариями) лови пока мой плюс авансом))
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ljolik888
Дембель взялся за мозги и вуаля. Сейчас показывает хорошую игру и спасибо за это Хави . Главное чтобы травмы обходили стороной и тогда мы увидим ещё более крутого Усмана !
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Роман
Ответ Goofts
Уже и не верилось что дембеле заиграет в барселоне, однако звезды сошлись. Он чемпион мира и вице чемпион, однако... Его промах в ворота ливерпуля и фол на ди марии сложно забыть
Финал он знатно провалил. Как будто за Аргов играл.
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DolJun
прикольно как летом дембеле оказался никому не нужен, а чави настолько отчаянно нуждался в игроках что один согласился на понижение зп, а другой - на переподписание ленивого хрона)
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Goofts
Уже и не верилось что дембеле заиграет в барселоне, однако звезды сошлись.
Он чемпион мира и вице чемпион, однако...
Его промах в ворота ливерпуля и фол на ди марии сложно забыть
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Camp_Nou
Если Дембеле еще 3-4 сезона будет играть, как в этом году, то его трансфер нельзя будет назвать провальным, даже несмотря на первый матч с Ливерпулем в 2019 и травмы.
учитывая как один клуб покупает Кукурелью за 80 и Мудрика за 120 Дембеле за 105 нормальный трансфер. в последние два сезона наравне с Педри самый полезный игрок.
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mutnyy
Ответ Tutto Putto
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Когда тебе плюсуют рейтинг поднимается😂
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Роман
Ответ Tutto Putto
Друзья скажите пожалуйста как повысить рейтинг здесь
Если облажался Роналду. Выливаешь тонну хейта на него и тебя плюсуют.
Если облажался Месси, делаешь то же самое.

И через месяц в топ-100 войдешь.
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Camp_Nou
Если Дембеле еще 3-4 сезона будет играть, как в этом году, то его трансфер нельзя будет назвать провальным, даже несмотря на первый матч с Ливерпулем в 2019 и травмы.
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Tutto Putto
Друзья скажите пожалуйста как повысить рейтинг здесь
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Tristan...
Лучший игрок Примеры как никак...
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rigobersong
Дембеле легенда футбола!:) В коллекции не хватает только титула ЛЧ:) Ну скоро будет:)😀
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