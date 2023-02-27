Следственный комитет РФ расследует снятие флага России игроком «Львова» Дитятьевым в турецком отеле. Он скомкал его и засунул под трибуну
Следственный комитет РФ расследует снятие российского флага в Турции футболистом из Украины.
25 февраля в интернете появилось видео, на котором видно, как защитник «Львова» Алексей Дитятьев снял флаг России с флагштока около отеля в Турции, где украинская команда проводит сбор. Это действие он сопровождал негативными высказываниями и угрозами в адрес России.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над государственным флагом Российской Федерации.
«В СМИ сообщается о том, что спортсмен из Украины спустил российский флаг с флагштока, расположенного рядом с отелем в Турции, где проходят сборы команды, и, скомкав его, засунул под трибуну. Данные действия были сняты на видео, распространены в сети интернет. Футболист сопроводил этот ролик негативными комментариями в адрес России.
Глава Следственного комитета России поручил следователям ведомства расследовать данный факт, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России», – сказано в заявлении Следственного комитета.
Западная граница России в конце XVII века
Однако отдавать древнерусскую столицу, традиционно имевшую в Русском государстве сакральное значение[2], в Москве очень не хотели. Польским послам говорили, что Киев — «вотчина извечная государя нашего», и под разными предлогами почти 20 лет затягивали передачу, дожидаясь благоприятных условий для переговоров. Когда на фоне польско-турецкой войны начались новые переговоры о «Вечном мире», польской стороне было, наконец, прямо заявлено, что город «не уступят без крови». В качестве компенсации полякам была предложена плата.
Польская сторона, нуждавшаяся в деньгах и военной поддержке против турок и татар, а также не видевшая возможности отобрать Киев силой, согласилась обсуждать сумму, за которую она была готова официально отказаться от него. Стороны начали долгие переговоры о цене, которую Москва заплатит Варшаве «по братской дружбе и любви» — именно так дипломаты в 1686 году официально сформулировали назначение платежа. Торг за Киев шёл несколько месяцев. Изначально польские послы, приехавшие в Москву, назвали сумму 4 млн злотых (800 тысяч рублей), в ответ русские дали свою цену, в 26 раз меньшую, — 30 тысяч рублей. Переговоры тщательно протоколировались сторонами. Известно, что русский переговорщик князь Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, гневно поднимал голос на польско-литовских послов Гжимултовского и Огинского.
Русской дипломатии удалось сбить требования польско-литовских послов до 200 тысяч рублей, после чего те упёрлись и начали демонстративно готовиться к отъезду из Москвы. Однако спустя неделю заявили, что согласны на сумму 150 тысяч рублей. Ещё две недели переговоров привели к окончательной сумме, за которую Киев был официально признан российским — 146 тысяч рублей. Это было примерно 10 % годового бюджета России.
Положение о покупке Киева было включено в «Вечный мир» 1686 года. Россия выплатила долг серебряной наличностью. 7 тонн серебра, гружённые на телеги, поляки получали в три приёма в течение года. Вопреки опасениям российской стороны, уплаченные деньги не пошли на укрепление польской армии, а были поделены между собой магнатами.
А в Чечню СК РФ не желает расследовать что-нибудь посерьёзнее?
Оооо, "дамбили-бамбас" - нестареющая классика.
ппц
лишь бы для мусорных россСМИ темы для заголовков дать)