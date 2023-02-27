Следственный комитет РФ расследует снятие флага России игроком «Львова» Дитятьевым в турецком отеле. Он скомкал его и засунул под трибуну

Теги Чемпионат Украины по футболу происшествия ФК Львов Алексей Дитятьев Политика Александр Бастрыкин Футбол

Следственный комитет РФ расследует снятие российского флага в Турции футболистом из Украины.

25 февраля в интернете появилось видео, на котором видно, как защитник «Львова» Алексей Дитятьев снял флаг России с флагштока около отеля в Турции, где украинская команда проводит сбор. Это действие он сопровождал негативными высказываниями и угрозами в адрес России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над государственным флагом Российской Федерации.

«В СМИ сообщается о том, что спортсмен из Украины спустил российский флаг с флагштока, расположенного рядом с отелем в Турции, где проходят сборы команды, и, скомкав его, засунул под трибуну. Данные действия были сняты на видео, распространены в сети интернет. Футболист сопроводил этот ролик негативными комментариями в адрес России.

Глава Следственного комитета России поручил следователям ведомства расследовать данный факт, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России», – сказано в заявлении Следственного комитета.

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47 комментариев

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Дмитрий Соболев
Ответ Лев Эллис
а что у меня на картинке? Прости, где я - "В Россий"? Интересно, наверное, ты не знал, но правильно надо говорить "На Россий". Оооо, "дамбили-бамбас" - нестареющая классика.
с такими не о чем говорить.
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Сергей Спиридонов
По условиям Андрусовского перемирия 1667 года, завершившего активную фазу русско-польской войны, Речь Посполитая официально уступала России Левобережную Украину. Раздел Гетманщины по Днепру стал правовым оформлением территориальных и политических реалий, которые установились в результате гражданской войны («Руины») и раскола Гетманщины с начала 1660-х годов. Киев, расположенный на правом берегу Днепра, был в военном плане исключением, поскольку в нём оставался русский гарнизон. Поэтому по Андрусовскому перемирию Киев с небольшой прилегающей территорией до рек Ирпень и Стугна оставался за Россией ещё на два года, после чего должен был быть передан Речи Посполитой.

Западная граница России в конце XVII века
Однако отдавать древнерусскую столицу, традиционно имевшую в Русском государстве сакральное значение[2], в Москве очень не хотели. Польским послам говорили, что Киев — «вотчина извечная государя нашего», и под разными предлогами почти 20 лет затягивали передачу, дожидаясь благоприятных условий для переговоров. Когда на фоне польско-турецкой войны начались новые переговоры о «Вечном мире», польской стороне было, наконец, прямо заявлено, что город «не уступят без крови». В качестве компенсации полякам была предложена плата.

Польская сторона, нуждавшаяся в деньгах и военной поддержке против турок и татар, а также не видевшая возможности отобрать Киев силой, согласилась обсуждать сумму, за которую она была готова официально отказаться от него. Стороны начали долгие переговоры о цене, которую Москва заплатит Варшаве «по братской дружбе и любви» — именно так дипломаты в 1686 году официально сформулировали назначение платежа. Торг за Киев шёл несколько месяцев. Изначально польские послы, приехавшие в Москву, назвали сумму 4 млн злотых (800 тысяч рублей), в ответ русские дали свою цену, в 26 раз меньшую, — 30 тысяч рублей. Переговоры тщательно протоколировались сторонами. Известно, что русский переговорщик князь Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, гневно поднимал голос на польско-литовских послов Гжимултовского и Огинского.

Русской дипломатии удалось сбить требования польско-литовских послов до 200 тысяч рублей, после чего те упёрлись и начали демонстративно готовиться к отъезду из Москвы. Однако спустя неделю заявили, что согласны на сумму 150 тысяч рублей. Ещё две недели переговоров привели к окончательной сумме, за которую Киев был официально признан российским — 146 тысяч рублей. Это было примерно 10 % годового бюджета России.

Положение о покупке Киева было включено в «Вечный мир» 1686 года. Россия выплатила долг серебряной наличностью. 7 тонн серебра, гружённые на телеги, поляки получали в три приёма в течение года. Вопреки опасениям российской стороны, уплаченные деньги не пошли на укрепление польской армии, а были поделены между собой магнатами.
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Сергей Спиридонов
Победа в борьбе с бандерофашистами будет за нами. Потому что звери не могут победить людей.
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Wiley Fox
Ахаха

А в Чечню СК РФ не желает расследовать что-нибудь посерьёзнее?
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Svobodu Mne
Ответ Дмитрий Соболев
которая у тебя на картинке. Я не удивлюсь что ты даже в Россий. А скажи мне образованный человек,с 2014 года бомбежки Украины детей и стариков ,да просто людей Донбасса ,это что ?
Когда учитель советует своим ученикам на школьной ярмарке, назвать пирожки с кровью москальских младенцев это цивилизация и Европа, нам в лаптях не понять
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Dmitry__HiLL
Да все они так за свою страну и воюют. Памятники сносят, флаги срывают. Многие еще и тут на спортс.ру в комментариях "воюют". Так безопаснее.
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Roundabout
Ответ ЛоуренсАравийский
ну здесь не Бахмут конечно, можно и смелым побыть
В Бахмуте тоже можно быть смелым, его страна как-никак
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Лев Эллис
Ответ Дмитрий Соболев
которая у тебя на картинке. Я не удивлюсь что ты даже в Россий. А скажи мне образованный человек,с 2014 года бомбежки Украины детей и стариков ,да просто людей Донбасса ,это что ?
а что у меня на картинке? Прости, где я - "В Россий"? Интересно, наверное, ты не знал, но правильно надо говорить "На Россий".

Оооо, "дамбили-бамбас" - нестареющая классика.
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ДЖИН
Эти убогие могут только гадить. Ибо низзззсший вид.
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Паук, вощем-та!
И эти персонажи еще бабло за свою "деятельнось" получают.
ппц
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Лимит Лимитович
нет, ну за такое можно и войну начать на самом деле!
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Svobodu Mne
Ответ Mikas7
что это такое ?ты лучше скажи на каком основании зеки там ? Сталин хоть штрафбаты делал официально а эти там там по какому закону ?
Пиши заявление в СК, тебе официально ответят. Хотя как ты напишешь, с чубом то...
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Batt Monner
Ответ ЛоуренсАравийский
тут кстати вопрос им можно задать, не стыдно ли их армии натренированной за 9 лет + плюс натовским отпускникам попасть в окружение одной ЧВК, испытывающей проблемы с боеприпасами, плюс еще набранной на треть из зеков?
Какой армии? Вы ее уничтожили уже 7 раз. Вместе со всеми танками и самолетами и 150 хаймарсами
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ЛоуренсАравийский
Ответ Поцелуй Оздоева
А ты сейчас смелый где? На фронте?
дома, в России, повестка не приходила. удивление, правда?
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Поцелуй Оздоева
Интересно, кстати, что Дитятьев родом из херсонской области.
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Дмитрий Соболев
Ответ Лев Эллис
с какой нашей? как ты вообще хоть отдаленно можешь знать откуда я?)) Естественно, если не основываться на своих навязанных извне предрассудков недалекого и малообразованного человека
которая у тебя на картинке. Я не удивлюсь что ты даже в Россий. А скажи мне образованный человек,с 2014 года бомбежки Украины детей и стариков ,да просто людей Донбасса ,это что ?
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Mikas7
Ответ zhukas58
А преступления в Буче и Изюме расследовать не хочет этот престарелый друган царя?
а зачем , все фейки,пенсионный возраст не будем поднимать,В Крыму местные силы самообороны,Россия не имеет претензий к Украине и все признала с 1991 года ,мэров должно выбирать население ,увеличение президентских полномочий это плохо,изменение конституции никогда ) ’’Обещаю переобещать обещанное".
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mean machine/
Ответ Алексей Полиенков
И чего они там расследуют? И самое главное - зачем? Всё равно украинского гражданина к ответственности привлечь не смогут. И смысл тогда? Следственному комитету занятся больше нечем? Внутри страны уже все преступления расследовали?
Мелко мыслишь. А вот когда после референдума Львов войдёт в состав РФ и г-н Дитятьев приползет в МФЦ за документами, вот тут СК и скажет ему "Добрый вечер!"
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Поцелуй Оздоева
Ответ ЛоуренсАравийский
ну здесь не Бахмут конечно, можно и смелым побыть
А ты сейчас смелый где? На фронте?
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Лев Эллис
Ответ Дмитрий Соболев
Комментарий удален модератором
с какой нашей? как ты вообще хоть отдаленно можешь знать откуда я?)) Естественно, если не основываться на своих навязанных извне предрассудков недалекого и малообразованного человека
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Дмитрий Соболев
Ответ Лев Эллис
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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Mikas7
Ответ Остап Бендер
По телемарафону сказали?)) Так там уже и город не важен, и уже не зэки воют с мобиками)
что это такое ?ты лучше скажи на каком основании зеки там ? Сталин хоть штрафбаты делал официально а эти там там по какому закону ?
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Лев Эллис
Ответ Дмитрий Соболев
это нам в ответ на наши слова,что у них руководство плохое,а народ то хороший. надо с ними аккуратнее,бережнее .
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Александр Суходолов
И что это расследования даст, всеравно дальше расследования дело и не дойдёт.
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Red Line
клоуны следкома как обычно в своём порожнем стиле)
лишь бы для мусорных россСМИ темы для заголовков дать)
+7
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