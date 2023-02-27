Следственный комитет РФ расследует снятие флага России игроком «Львова» Дитятьевым в турецком отеле. Он скомкал его и засунул под трибуну

Следственный комитет РФ расследует снятие российского флага в Турции футболистом из Украины.

25 февраля в интернете появилось видео, на котором видно, как защитник « » снял флаг России с флагштока около отеля в Турции, где украинская команда проводит сбор. Это действие он сопровождал негативными высказываниями и угрозами в адрес России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над государственным флагом Российской Федерации.

«В СМИ сообщается о том, что спортсмен из спустил российский флаг с флагштока, расположенного рядом с отелем в Турции, где проходят сборы команды, и, скомкав его, засунул под трибуну. Данные действия были сняты на видео, распространены в сети интернет. Футболист сопроводил этот ролик негативными комментариями в адрес России.

Глава Следственного комитета России поручил следователям ведомства расследовать данный факт, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России», – сказано в заявлении Следственного комитета.