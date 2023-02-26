Карякин о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Хорошая новость. Конечно же, они вполне смогут усилить нашу сборную»

Теги Сборная России по футболу Сергей Карякин натурализация Малком Клаудиньо Шахматы

Шахматист Сергей Карякин одобряет получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

24 февраля президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита». 

«Я считаю, что получившие российское гражданство бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо, конечно же, вполне смогут усилить нашу сборную.

Это хорошая новость. И в сегодняшней непростой политической ситуации в мире нам надо ценить тех иностранцев, которые принимают гражданство России. Они молодцы», – сказал Карякин. 

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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38 комментариев

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Александр Кудрявцев
Ответ Уэмбли Стедиум
Эсвантини и Мали не надо недооценивать
А это что за сборные такие
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ashyrowbayram73@gmail.com
Настоящие Сибиряки
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Вадим Япаев
Он и в шахматах профан, так и сейчас ерунду несёт.
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Carlos
Пару лет назад пригодились бы
с хорватами особенно
а сейчас зачем?
на бахрейн усиление
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Александр Кудрявцев
Ой я не могу 😂😂😂😂
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Александр Кудрявцев
Ответ Уэмбли Стедиум
Эсвантини и Мали не надо недооценивать
Сборная Ирана тоже не чего. И намного лучше играют чем наша сборная
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Pavelaznaurov
Зачем Карякин это сказал????? Не ну правда?????
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Vitto
Ответ Монарх_777
Он футбол не смотрит, не судите строго. Была бы новость, что за Россию смогут играть биба и боба, он бы тоже поддержал
Он же фанат Спартака.
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Johny111
Скоро у нас как у сборной Франции будет 😏
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Орыс-орыс онбаган
Комнатный патриот
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Уэмбли Стедиум
Карякин :. Путин сделал ход конем
+2
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Уэмбли Стедиум
Ответ Hardy
сборная сейчас для чего нужна? чтобы с кем играть?
Эсвантини и Мали не надо недооценивать
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LifeSpartak
Серёга,ты же нормальный мужик, а говоришь какую то ерунду!
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Монарх_777
Ответ Serge Vendino
Они не смогут усилить нашу сборную, потому что не имеют права за нее играть
Он футбол не смотрит, не судите строго. Была бы новость, что за Россию смогут играть биба и боба, он бы тоже поддержал
+2
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KANE
В матче с условной Монголией или Киргизией они очень пригодятся!
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Бухгалтер2021
а смогут усилить нашу оборону?
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a2wai
Нашли у кого спрашивать.
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Dan Kennedy
Ответ Злодей Спб
В общем, не обязательно им в сборной РФ играть, главное иметь такую возможность, чтобы легионерами не считаться. Если Малком продолжит сотрудничество с Зенитом и не будет заигран за сборную Бразилии, то со второй половины следующего сезона уже не будет считаться легионером. По позиции в сборной нет игроков уровня Клаудиньо и Малкома. Потенциальная польза от вызова в сборную есть, в отличие от натурализации и вызова Маринато Гильерме - с вратарями в РФ всегда проблем не было.
Маринато Гильерме, Ари и Жоазиньо(можно еще Ильзата считать) не были натурализованы в привычном смысле слова, как Малком и Клаудиньо. Можешь к своим питерским бразильцам приплюсовать еще Марио(там вот именно для сборной делалось). А вызов Гили и Ари в Сборную выбор тренера, как и например не вызов Жо.

Все же Гильерме, Ахметов, Ари и Жоазиньо получить могли бы паспорт просто потому, что уже давно в стране.

И, кстати, если бы Малком и Клаудиньо точно могли бы играть за Сборную России, то зачем именно сейчас давать? Дали Малкому в следующем году, Клаудиньо в 2026. Было бы меньше претензий.
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Фарит Абдрашитов
Ответ Gonzo754
Было у отца три сына, два умных, а третий шахматист.
Два футболиста(Малкин и Клавдия) а третий шахматист.
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ivanDz
Нафига ее усилять то, я не пойму.
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ivanDz
Нафига ее усилять то, я не пойму.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Андрей Андреев
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Аминь 🙏🏻
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Пфф)) 🤦🏻‍♂️
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Marat_NJL
Ответ Злодей Спб
В общем, не обязательно им в сборной РФ играть, главное иметь такую возможность, чтобы легионерами не считаться. Если Малком продолжит сотрудничество с Зенитом и не будет заигран за сборную Бразилии, то со второй половины следующего сезона уже не будет считаться легионером. По позиции в сборной нет игроков уровня Клаудиньо и Малкома. Потенциальная польза от вызова в сборную есть, в отличие от натурализации и вызова Маринато Гильерме - с вратарями в РФ всегда проблем не было.
Ну только Маринато Гильерме сам выучил язык, сам пошел сдал экзамен и сам в порядке очереди получил паспорт и, в конце концов, сам выигрывал конкуренцию за место в сборной. А кто-то и двух слов по-русски связать не может. Так что, сравнение неуместно
+17
-1
+16
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Sobachkin
Зашкварный шахматист
+11
-1
+10
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