Карякин о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Хорошая новость. Конечно же, они вполне смогут усилить нашу сборную»

Шахматист Сергей Карякин одобряет получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

24 февраля президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита».

«Я считаю, что получившие российское гражданство бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо, конечно же, вполне смогут усилить нашу сборную.

Это хорошая новость. И в сегодняшней непростой политической ситуации в мире нам надо ценить тех иностранцев, которые принимают гражданство России. Они молодцы», – сказал Карякин.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?