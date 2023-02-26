Карякин о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Хорошая новость. Конечно же, они вполне смогут усилить нашу сборную»
Шахматист Сергей Карякин одобряет получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.
24 февраля президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита».
«Я считаю, что получившие российское гражданство бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо, конечно же, вполне смогут усилить нашу сборную.
Это хорошая новость. И в сегодняшней непростой политической ситуации в мире нам надо ценить тех иностранцев, которые принимают гражданство России. Они молодцы», – сказал Карякин.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
с хорватами особенно
а сейчас зачем?
на бахрейн усиление
Все же Гильерме, Ахметов, Ари и Жоазиньо получить могли бы паспорт просто потому, что уже давно в стране.
И, кстати, если бы Малком и Клаудиньо точно могли бы играть за Сборную России, то зачем именно сейчас давать? Дали Малкому в следующем году, Клаудиньо в 2026. Было бы меньше претензий.