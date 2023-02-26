«Селтик» победил «Рейнджерс» и выиграл Кубок шотландской лиги 6-й раз за последние 7 сезонов

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«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в финале Кубка шотландской лиги (2:1).

В составе победителя дубль сделал японский форвард Кего Фурухаси, за проигравших забил колумбийский нападающий Альфредо Морелос.

Кубок шотландской лиги разыгрывается с 1947 года. «Селтик» выиграл трофей в 21-й раз, у «Рейнджерс» 27 побед.

Отметим, что «Селтик» выиграл Кубок лиги 6 раз за последние 7 сезонов. Лишь в сезоне-2020/21 трофей достался другой команде – «Сент-Джонстону».

Рейнджерс – Селтик 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
26 февраля, 18.00, «Хэмпден Парк»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 44 Фурухаси, 0:2 – 56 Фурухаси, 1:2 – 64 Морелос.
РейнджерсМакгрегор, Тавернье, Голдсон, Дэвис, Баришич, Ландстрем (Кэнтуэлл, 65), Камара (Раскин, 65), Морелос (Чолак, 76), Кент, Сакала (Райт, 85), Тилльман (Джек, 65).
СелтикХарт, Джонстон, Старфельт, Картер-Викерс, Тэйлор, Муй (О`Райли, 65), Макгрегор, Хатате (Ивата, 76), Жота (Абада, 64), Маэда (Хакшабанович, 84), Фурухаси (О Хен Гю, 76).
Предупреждения:
Ландстрем (50), Камара (58), Тэйлор (70), О Хен Гю (79), Абада (83), Кент (90), Джонстон (90), Чолак (90), Кэнтуэлл (90), Баришич (90).

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9 комментариев

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Владддд
5 японцев и 1 кореец в Селтике :-()
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Nerazzurri-88
За католического Иисуса!
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Carlos
Пока перевес за рейнжерс
ну если они так и не придут в себя то селтик обгонит
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Bashibuzuck
Ответ Андрей Хенто
Да, я в курсе, но самый главный трофей есть только у Селтика.
Ага, 1967
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-2
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ss_podonok
джо харт с трофеем. ура!
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Бухгалтер2021
харт хоть что то выиграл
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Андрей Хенто
Ответ Bashibuzuck
Рэйнджерс вообще более титулованный, чем Селтик
Да, я в курсе, но самый главный трофей есть только у Селтика.
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Bashibuzuck
Ответ Андрей Хенто
Неплохо так Рэйнджерс здесь оторвался по трофеям, раз Селтик 6 раз побеждал за последние 7 сезонов и только 21 победа.
Рэйнджерс вообще более титулованный, чем Селтик
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-2
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Андрей Хенто
Неплохо так Рэйнджерс здесь оторвался по трофеям, раз Селтик 6 раз побеждал за последние 7 сезонов и только 21 победа.
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-2
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