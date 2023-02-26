«Селтик» победил «Рейнджерс» и выиграл Кубок шотландской лиги 6-й раз за последние 7 сезонов
«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в финале Кубка шотландской лиги (2:1).
В составе победителя дубль сделал японский форвард Кего Фурухаси, за проигравших забил колумбийский нападающий Альфредо Морелос.
Кубок шотландской лиги разыгрывается с 1947 года. «Селтик» выиграл трофей в 21-й раз, у «Рейнджерс» 27 побед.
Отметим, что «Селтик» выиграл Кубок лиги 6 раз за последние 7 сезонов. Лишь в сезоне-2020/21 трофей достался другой команде – «Сент-Джонстону».
- Дата проведения
- 26 февраля, 18.00, «Хэмпден Парк»
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Рейнджерс –
Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Дэвис, Баришич, Ландстрем (Кэнтуэлл, 65), Камара (Раскин, 65), Морелос (Чолак, 76), Кент, Сакала (Райт, 85), Тилльман (Джек, 65).
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Селтик –
Харт, Джонстон, Старфельт, Картер-Викерс, Тэйлор, Муй (О`Райли, 65), Макгрегор, Хатате (Ивата, 76), Жота (Абада, 64), Маэда (Хакшабанович, 84), Фурухаси (О Хен Гю, 76).
ну если они так и не придут в себя то селтик обгонит