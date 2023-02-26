«Селтик» победил «Рейнджерс» и выиграл Кубок шотландской лиги 6-й раз за последние 7 сезонов

«Селтик» обыграл « » в финале Кубка шотландской лиги (2:1).

В составе победителя дубль сделал японский форвард , за проигравших забил колумбийский нападающий .

Кубок шотландской лиги разыгрывается с 1947 года. « » выиграл трофей в 21-й раз, у « » 27 побед.

Отметим, что « » выиграл 6 раз за последние 7 сезонов. Лишь в сезоне-2020/21 трофей достался другой команде – «Сент-Джонстону».