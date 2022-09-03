Чемпионат Шотландии. «Селтик» разгромил «Рейнджерс» – 4:0

«Селтик» разгромил «Рейнджерс» (4:0) в 6-м туре чемпионата Шотландии.
Три мяча команда Энджа Постекоглу забила в первом тайме. Дэвид Тернбулл установил окончательный счет на 78-й минуте.
«Селтик» лидирует в чемпионате, выиграв все 6 матчей на старте турнира и набрав 18 очков. У «Рейнджерс» 13 баллов.
- Дата проведения
- 3 сентября, 14.30, «Селтик Парк»
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Селтик –
Харт, Юранович, Старфельт (Йенц, 57), Картер-Викерс, Тэйлор, Макгрегор, О`Райли (Тернбулл, 72), Хатате (Муй, 73), Жота, Фурухаси (Якумакис, 5), Абада (Маэда, 73).
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Рейнджерс –
Маклафлин, Тавернье, Голдсон, Сэндс, Баришич, Дэвис, Ландстрем (Джек, 78), Камара (Райт, 46), Чолак (Морелос, 60), Кент (Сакала, 78), Тилльман (Арфилд, 60).
Статистика чемпионата Шотландии