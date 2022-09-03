Чемпионат Шотландии. «Селтик» разгромил «Рейнджерс» – 4:0

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«Селтик» разгромил «Рейнджерс» (4:0) в 6-м туре чемпионата Шотландии.

Три мяча команда Энджа Постекоглу забила в первом тайме. Дэвид Тернбулл установил окончательный счет на 78-й минуте.

«Селтик» лидирует в чемпионате, выиграв все 6 матчей на старте турнира и набрав 18 очков. У «Рейнджерс» 13 баллов.

Селтик – Рейнджерс 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
3 сентября, 14.30, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Абада, 2:0 – 32 Жота, 3:0 – 40 Абада, 4:0 – 78 Тернбулл.
СелтикХарт, Юранович, Старфельт (Йенц, 57), Картер-Викерс, Тэйлор, Макгрегор, О`Райли (Тернбулл, 72), Хатате (Муй, 73), Жота, Фурухаси (Якумакис, 5), Абада (Маэда, 73).
РейнджерсМаклафлин, Тавернье, Голдсон, Сэндс, Баришич, Дэвис, Ландстрем (Джек, 78), Камара (Райт, 46), Чолак (Морелос, 60), Кент (Сакала, 78), Тилльман (Арфилд, 60).
Предупреждения:
Баришич (19), Тилльман (34), Картер-Викерс (44), Старфельт (55), Голдсон (90), Якумакис (90).

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