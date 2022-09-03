Чемпионат Шотландии. «Селтик» разгромил «Рейнджерс» – 4:0

«Селтик» разгромил «Рейнджерс» (4:0) в 6-м туре чемпионата Шотландии.

Три мяча команда Энджа Постекоглу забила в первом тайме. Дэвид Тернбулл установил окончательный счет на 78-й минуте.

«Селтик» лидирует в чемпионате, выиграв все 6 матчей на старте турнира и набрав 18 очков. У «Рейнджерс» 13 баллов.

Статистика чемпионата Шотландии

Таблица чемпионата Шотландии