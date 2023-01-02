«Селтик» сыграл вничью с «Рейнджерс» (2:2) и сохранил 9-очковый отрыв в чемпионате Шотландии

«Рейнджерс» и « » сыграли вничью (2:2) в главном дерби Шотландии.

«Кельты» ушли от поражения благодаря голу на 88-й минуте.

Благодаря этой ничьей «Селтик» сохранил отрыв в 9 очков от «Рейнджерс», идущих вторыми в чемпионате. У «Селтика» 55 очков после 20 матчей, у « » – 46.