«Селтик» сыграл вничью с «Рейнджерс» (2:2) и сохранил 9-очковый отрыв в чемпионате Шотландии
«Рейнджерс» и «Селтик» сыграли вничью (2:2) в главном дерби Шотландии.
«Кельты» ушли от поражения благодаря голу Кего Фурухаси на 88-й минуте.
Благодаря этой ничьей «Селтик» сохранил отрыв в 9 очков от «Рейнджерс», идущих вторыми в чемпионате. У «Селтика» 55 очков после 20 матчей, у «Рейнджерс» – 46.
- Дата проведения
- 2 января, 15.30, «Айброкс»
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Рейнджерс –
Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Дэвис, Баришич, Ландстрем (Джек, 71), Камара, Морелос (Райт, 80), Кент, Сакала, Тилльман (Сэндс, 85).
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Селтик –
Харт, Джонстон, Старфельт, Картер-Викерс, Тэйлор (Юранович, 21), Макгрегор, О`Райли (Муй, 61), Хатате (Якумакис, 77), Форрест (Абада, 61), Маэда (Жота, 77), Фурухаси.
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