«Селтик» сыграл вничью с «Рейнджерс» (2:2) и сохранил 9-очковый отрыв в чемпионате Шотландии

Теги высшая лига Шотландия Селтик Рейнджерс Кего Фурухаси Футбол

«Рейнджерс» и «Селтик» сыграли вничью (2:2) в главном дерби Шотландии.

«Кельты» ушли от поражения благодаря голу Кего Фурухаси на 88-й минуте.

Благодаря этой ничьей «Селтик» сохранил отрыв в 9 очков от «Рейнджерс», идущих вторыми в чемпионате. У «Селтика» 55 очков после 20 матчей, у «Рейнджерс» – 46.

Рейнджерс – Селтик 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
2 января, 15.30, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Маэда, 1:1 – 47 Кент, 2:1 – 53, пенальти Тавернье, 2:2 – 88 Фурухаси.
РейнджерсМакгрегор, Тавернье, Голдсон, Дэвис, Баришич, Ландстрем (Джек, 71), Камара, Морелос (Райт, 80), Кент, Сакала, Тилльман (Сэндс, 85).
СелтикХарт, Джонстон, Старфельт, Картер-Викерс, Тэйлор (Юранович, 21), Макгрегор, О`Райли (Муй, 61), Хатате (Якумакис, 77), Форрест (Абада, 61), Маэда (Жота, 77), Фурухаси.
Предупреждения:
Макгрегор (90), Джек (90).

1 комментарий

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psixyec
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Ого, на сайте решили опубликовать результат Старой Фирмы? Быть такого не может!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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