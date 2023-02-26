Кариус в воротах «Ньюкасла» в финале Кубка лиги с «МЮ». Это первый матч немца за 728 дней

Лорис Кариус сыграет впервые за два года.

Вратарь « » попал в стартовый состав на финал Кубка английской лиги против « ».

Таким образом, немецкий футболист проведет официальный матч впервые с 28 февраля 2021 года – тогда он сыграл в Бундеслиге за берлинский «Унион» против «Хоффенхайма» (1:0). С тех пор прошло 728 дней.

Кариус сыграет сегодня из-за того, что первый и второй вратари «сорок» недоступны – отбывает дисквалификацию, а в этом розыгрыше Кубка лиги уже был заигран за «МЮ», выступая за клуб на правах аренды.

Подробная статистика Кариуса, наиболее известного по игре за «Ливерпуль», доступна здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

Лорис Кариус сыграет за «Ньюкасл» в финале Кубка лиги. У него первый матч за 2 года