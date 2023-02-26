Кариус в воротах «Ньюкасла» в финале Кубка лиги с «МЮ». Это первый матч немца за 728 дней

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Мартин Дубравка Лорис Кариус Ник Поуп Футбол

Лорис Кариус сыграет впервые за два года.

Вратарь «Ньюкасла» попал в стартовый состав на финал Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, немецкий футболист проведет официальный матч впервые с 28 февраля 2021 года – тогда он сыграл в Бундеслиге за берлинский «Унион» против «Хоффенхайма» (1:0). С тех пор прошло 728 дней.

Кариус сыграет сегодня из-за того, что первый и второй вратари «сорок» недоступныНик Поуп отбывает дисквалификацию, а Мартин Дубравка в этом розыгрыше Кубка лиги уже был заигран за «МЮ», выступая за клуб на правах аренды.

Подробная статистика Кариуса, наиболее известного по игре за «Ливерпуль», доступна здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

Лорис Кариус сыграет за «Ньюкасл» в финале Кубка лиги. У него первый матч за 2 года

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15 комментариев

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korobokchekhova
Объясните мне, как такой хрен Los Galácticos может иметь аккаунт на любом ресурсе?
Посмотрите юзера с фашистским флагом, спортсу пофиг.
Надо что то делать.
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korobokchekhova
Ответ Los Galácticos
Хороший матч для возвращения для того чтобы потом еще на 700 дней уйти в запой, чувствую МЮ сегодня нормально ему накидает.
Я чувствую, что забанят меня, а не его.
Ловите его.
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Almatinets
United выиграет, скриньте!
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korobokchekhova
Кариос хороший вратарь, если не сказать больше. Также как и Филимонов. Просто у них есть международный косяк, а таких ершей как они пускали сотни вратарей, но местечково, как то так.
Помнят это, а не 200-300 сыграных на ноль матчей, такова судьба может быть, но и стегать их за те ошибки несправедливо. Я так считаю.
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rigobersong
Удачи Борису:)
0
-2
-2
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Zidan GOAT
Ответ mArty-.-
Были ли еще подобные игроки, которые в целом выглядели неплохо, но одним матчем сломали себе карьеру?
Хесе
Но там из-за травмы
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-1
-1
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alexis2020
Ответ mArty-.-
Были ли еще подобные игроки, которые в целом выглядели неплохо, но одним матчем сломали себе карьеру?
Можно Риисе вспомнить из Ливерпуля тоже. Забил автогол в полуфинале ЛЧ и в итоге докатился до чемпионата Кипра
+1
-3
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alexis2020
ничего против МЮ не имею (хоть и люблю Арсенал), но надеюсь Кариус сегодня сыграет хорошо и не пропустит.
+2
-2
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Burel
Ответ mArty-.-
Были ли еще подобные игроки, которые в целом выглядели неплохо, но одним матчем сломали себе карьеру?
конечно.. Филимонов
+2
-1
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Los Galácticos
Хороший матч для возвращения для того чтобы потом еще на 700 дней уйти в запой, чувствую МЮ сегодня нормально ему накидает.
+3
-5
-2
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Alex Slobodskikh
Ответ mArty-.-
Были ли еще подобные игроки, которые в целом выглядели неплохо, но одним матчем сломали себе карьеру?
Левенец, Филимонов
+11
-1
+10
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mArty-.-
Были ли еще подобные игроки, которые в целом выглядели неплохо, но одним матчем сломали себе карьеру?
+2
-3
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CriminalJoint62
Ждем мастеркласс
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Акира_1
Возвращение легенды. Должен наконец взять реванш за тот финал. 😄
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error505
Возвращение легенды, удачи!
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