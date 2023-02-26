Кариус в воротах «Ньюкасла» в финале Кубка лиги с «МЮ». Это первый матч немца за 728 дней
Лорис Кариус сыграет впервые за два года.
Вратарь «Ньюкасла» попал в стартовый состав на финал Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед».
Таким образом, немецкий футболист проведет официальный матч впервые с 28 февраля 2021 года – тогда он сыграл в Бундеслиге за берлинский «Унион» против «Хоффенхайма» (1:0). С тех пор прошло 728 дней.
Кариус сыграет сегодня из-за того, что первый и второй вратари «сорок» недоступны – Ник Поуп отбывает дисквалификацию, а Мартин Дубравка в этом розыгрыше Кубка лиги уже был заигран за «МЮ», выступая за клуб на правах аренды.
Подробная статистика Кариуса, наиболее известного по игре за «Ливерпуль», доступна здесь.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
Лорис Кариус сыграет за «Ньюкасл» в финале Кубка лиги. У него первый матч за 2 года
Посмотрите юзера с фашистским флагом, спортсу пофиг.
Надо что то делать.
Ловите его.
Помнят это, а не 200-300 сыграных на ноль матчей, такова судьба может быть, но и стегать их за те ошибки несправедливо. Я так считаю.
Но там из-за травмы