Девушка Кариуса поддержала вратаря перед финалом Кубка лиги с «МЮ»: «Ты пережил 2 года грустных ночей с комом в горле. Иногда надо шагнуть назад, чтобы разогнаться»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Лорис Кариус Футбол

Девушка Лориса Кариуса обратилась к вратарю перед финалом Кубка лиги.

Ожидается, что Кариус, не игравший 2 года, выйдет в стартовом составе на финальный матч с «Манчестер Юнайтед».

«Хотела бы написать тебе это письмо завтра или после игры, в которой ты вышел на поле спустя два бесконечных, болезненных и невероятных года.

Пока же я хочу перестать быть Дилеттой, которую ты знаешь, и, как в «Рождественской песне» Чарльза Диккенса, поставить себя на место Призрака прошлого Рождества и заставить тебя обернуться, посмотреть назад и оценить, как далеко ты зашел.

Дни, которые ты провел, веря в свою мечту, любя ее, держа ее так крепко, только для того, чтобы она была жестоко вырвана у тебя. Два года грустных ночей, ком в горле и плохие мысли, отвлекавшие тебя от игры, но не от самой большой страсти – зеленого поля, о котором мечтают миллионы детей.

Большое спасибо твоей команде и той силе, которую вы нашли друг в друге. Конечно, мы не отрицаем, удар был тяжелым, но, как ты меня научил, жизнь на 10 процентов состоит из того, что с тобой происходит, и на 90 – из того, как ты на это реагируешь.

И ты решил строить свое будущее, принимая перемены и работая еще усерднее, чтобы вернуться, вернуться на передовые позиции. И снова я горжусь тобой.

Вот почему с первого момента нашей встречи я восхищалась твоей силой и мужеством. Ты рассказал мне о своем долгом пути, о возрождении и о силе, с которой ты веришь в себя. Это заставило меня влюбиться в тебя.

Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы разогнаться. И я уверена, что этот разбег приведет тебя и всю команду к полету. Никто не заслуживает этого больше. В детстве я всегда любила сказки, и мне не терпится прочитать этот счастливый конец», – написала Дилетта Леотта.

В финале Кубка лиги в воротах «Ньюкасла» сыграет Лорис Кариус. У него первый матч за 2 года

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27 комментариев

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Виктор Войнов
Всё таки она ему не даёт...
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Rinat Khudayberdin
Ответ Mortimer1
Не, он же не Ринат
ты даже не забавный
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Mortimer1
Ответ Rinat Khudayberdin
походу кариус и в постели чудил и пропускал всё подряд
Не, он же не Ринат
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Максим Черкашин
Сегодня начнётся третий год.😎🔴
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Андрей Тишкович
Ответ Rinat Khudayberdin
такая себе девушка конечно, раз 2 года грустных ночей своему мужику подарила...
Точно...с какимто ещё комом в горле))
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Андрей Балабаев
Глядя на его девушку можно сказать, что карьера по пи... пошла)
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Axmat Cecenov
Ответ Gravdaar Iyaad
Это не та самая, которая его бросила вскоре после финала ЛЧ?
Нет.
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micka
Можно ведь и комедию какую-нибудь включить во время совместных грустных ночей. С Джимом Керри, например. Или клоунов пригласить, чтобы развлекали, стоя в уголочке.
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dreamstep
Тут сколько не поддерживай, МЮ голодные злые, им нужна победа, и по классу они выше. Так что без шансов.
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Xabi Alonso78
Легенда Реала.
Спасибо за все 💪
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Gravdaar Iyaad
Почему 2 года?
Финал был почти 5 лет назад
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Gravdaar Iyaad
Это не та самая, которая его бросила вскоре после финала ЛЧ?
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Мукунку хороший
Вот сегодня и шагнёт— назад)))
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NickRockStar
При всем уважении, назвать то, что случилось с Кариусом, «шагом назад», язык не поворачивается
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King_X
Ответ Rinat Khudayberdin
походу кариус и в постели чудил и пропускал всё подряд
Эт который киберспорсмен?
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Руслан И
успехов Кариусу ,но победы МЮ
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AJIewka Enjoy!
И именно сегодня будет выгрызать ?
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Rinat Khudayberdin
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
походу кариус и в постели чудил и пропускал всё подряд
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Iuasanotu
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Mikas7
Ответ Streetbor
Дилетта Леотта слив фото, куда интереснее чем эта писанина. Кстати на спортсе были фото.
прошлая жизнь есть у всех,бывший ее конечно поступил некрасиво
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Геннадий Тимченко
Ответ King_X
Хочется пожелать Кариусу удачного матча и нормального рестарта в карьере! Тот финал с травмой или без, но сломил чела, поплыл + стал героем мемов и синонимом ошибки А ведь талант был, надеюсь еще заиграет
надеюсь в этом финале никто из игроков не ощутит себя тафгаем и обойдутся без сломанных рук и сотрясений👏
+3
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Streetbor
Дилетта Леотта слив фото, куда интереснее чем эта писанина. Кстати на спортсе были фото.
+3
-3
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Sevuska
Ах, какая женщина, какая женщина,
Мне б такyю.
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Саша Пушкин
Ответ Rinat Khudayberdin
такая себе девушка конечно, раз 2 года грустных ночей своему мужику подарила...
Комментарий удален пользователем
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damondiamond
Кариус даже в Бешикташе чудил, вряд ли Уэмбли ему поможет обрести уверенность
+5
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