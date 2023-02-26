Девушка Кариуса поддержала вратаря перед финалом Кубка лиги с «МЮ»: «Ты пережил 2 года грустных ночей с комом в горле. Иногда надо шагнуть назад, чтобы разогнаться»

Девушка Лориса Кариуса обратилась к вратарю перед финалом Кубка лиги.

Ожидается, что Кариус, не игравший 2 года, выйдет в стартовом составе на финальный матч с « ».

«Хотела бы написать тебе это письмо завтра или после игры, в которой ты вышел на поле спустя два бесконечных, болезненных и невероятных года.

Пока же я хочу перестать быть Дилеттой, которую ты знаешь, и, как в «Рождественской песне» Чарльза Диккенса, поставить себя на место Призрака прошлого Рождества и заставить тебя обернуться, посмотреть назад и оценить, как далеко ты зашел.

Дни, которые ты провел, веря в свою мечту, любя ее, держа ее так крепко, только для того, чтобы она была жестоко вырвана у тебя. Два года грустных ночей, ком в горле и плохие мысли, отвлекавшие тебя от игры, но не от самой большой страсти – зеленого поля, о котором мечтают миллионы детей.

Большое спасибо твоей команде и той силе, которую вы нашли друг в друге. Конечно, мы не отрицаем, удар был тяжелым, но, как ты меня научил, жизнь на 10 процентов состоит из того, что с тобой происходит, и на 90 – из того, как ты на это реагируешь.

И ты решил строить свое будущее, принимая перемены и работая еще усерднее, чтобы вернуться, вернуться на передовые позиции. И снова я горжусь тобой.

Вот почему с первого момента нашей встречи я восхищалась твоей силой и мужеством. Ты рассказал мне о своем долгом пути, о возрождении и о силе, с которой ты веришь в себя. Это заставило меня влюбиться в тебя.

Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы разогнаться. И я уверена, что этот разбег приведет тебя и всю команду к полету. Никто не заслуживает этого больше. В детстве я всегда любила сказки, и мне не терпится прочитать этот счастливый конец», – написала Дилетта Леотта.

В финале Кубка лиги в воротах «Ньюкасла» сыграет Лорис Кариус. У него первый матч за 2 года