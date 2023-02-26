«Барсе» предложили Тюрама. Маркус нравится каталонцам из-за универсальности и возможности бесплатного трансфера

Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Маркус Тюрам Футбол

«Барселоне» предложили подписать Маркуса Тюрама.

Каталонцы высоко ценят форварда менхенгладбахской «Боруссии» за универсальность и возможность оформить трансфер бесплатно, так у француза истекает контракт, сообщает Mundo Deportivo.

При этом Тюрамом интересуются и другие клубы – «ПСЖ», «Челси», «Интер», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что Лилиан Тюрам, отец Маркуса, играл за «Барсу» в 2006-2008 годах. Сам форвард «Гладбаха» был бы рад перейти в каталонский клуб.

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61 комментарий

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Jazzzz
Барселона любит ланч-меню, акцию «счастливый час» и «1 плюс 1 равно бесплатно». Ее руководители наверное еще и в транспорте за проезд не платят)
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anastasia Krugova
Ответ Barca
Игрок, который мечтает играть будет делать плохо клубу, ну ну. Кристенсен и Кессье по 7 миллионов получают, а они свободными агентами пришли
бро ))на дворе 21 век))иди рассказывай в другом месте эти истории о игроках которые мечтают играть за клуб!!!
Футбол это бизнес! даже месси , ушел из клуба всей своей жизни ..когда клуб не смог закрыть его запросы ....
для меня последним футболистом ,для которого реально было важно играть за клуб своей мечты- Тотти .
теперь футбол это о заработке денег , а не о преданности и клубах мечты )))

мечтал бы играть за барсу ... ушел бы в Барсу Б у юности , и пробовал бы закрепиться ))))но нет ...человек уехал играть туда где ему предлагал больше денег игровое время..

не рассказывай больше никому эти сказки ,о "клубе мечте" )))))))

француз , играющий большую часть карьеры в Германии..но мечтает о барсе ))))
тебе самому не смешно?????

неймар тоже всегда мечтал играть за реал ))даже будучи ребенком, уже будучи перспективным юниором , говорил об этом ...И че ??
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DolJun
Ответ Flow market Victor Mercedes
Роналду бы сам платил Барсе и его все равно не возьмут даже на скамейку
так из мю в барсу для роналду было понижением
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Flow market Victor Mercedes
Ответ DolJun
испанский ювентус в деле когда речь идет о чем-то бесплатном) жаль роналду не смогли подписать)
Роналду бы сам платил Барсе и его все равно не возьмут даже на скамейку
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Flow market Victor Mercedes
Нужно брать и срочно возвращать Месси, если ПСЖ сделает глупость и отпустит его, победы в Европе себя ждать не заставят
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Cristian Turcan
" и возможности перепродать за хорошую цену через год. "
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Barca
Ответ anastasia Krugova
минуса в том что клуб ,как обычно заплатит конскую комиссию агенту и огромную зп , ибо он же бесплатно переходит..а потом ,если не заиграет ...будет греть банку с конской зп )))а так минусов нет ,ты прав))))
Игрок, который мечтает играть будет делать плохо клубу, ну ну.
Кристенсен и Кессье по 7 миллионов получают, а они свободными агентами пришли
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anastasia Krugova
Ответ Barca
А в чём минусы?) Нормальный форвард, универсал, молодой, а ещё бесплатно)
минуса в том что клуб ,как обычно заплатит конскую комиссию агенту и огромную зп , ибо он же бесплатно переходит..а потом ,если не заиграет ...будет греть банку с конской зп )))а так минусов нет ,ты прав))))
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Hasan_072
Если есть вариант, надо брать, может как раз выстрелит, тем более отец немало отыграл за Барсу и он как раз и советует
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Akezhan Kutvarov
Ответ FanRocstar
Зачем ПЗ если есть Кунде ? Нужно только Нап и пзщ , Кунде уже комфортно на пз , Фати нужна аренда или продажа он Уже пошол по пути Умтити
Не Кунде чёт пока хорош, только в ла лаги, и то против средних команд, а с топами на право ставят Араухо. Так что Кунде справа не то
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Budabuda
Ответ бек саидов
Кессье 2.0 . Ненужен
Кессье нормальный игрок для подмены Гави и Педро, а если ты думаешь, что любой топ согласен сидеть под ними весь сезон и в случаи травмы выходить с МЮ и разрывать их, то ты ошибаешься это так не работает.
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Мужанов Дмитрий Александрович
На месте игрока выбрал бы Интер, там бы как минимум играл, так как Лукаку скорее всего отправят обратно в Лондон а с Джеко закончится контракт(да и сдал он последнее время) Корреа и вовсе не в счёт.
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CM1
Ответ Akezhan Kutvarov
Хотя бы несколько планов сбылось бы. - Тюрама было бы хорошо. - Фати пока продавать не стоит, лучше тогда того же Торреса скинуть (совсем балласт). - самое тяжкое, из всего этого. - ПЗ было бы просто шикарно!!!
За Торреса еще расплачиваться и расплачиваться, а Вы уже его сбагрить хотите)))
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бек саидов
Кессье 2.0 . Ненужен
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CM1
Не в том порядке расставлены приоритеты в заголовке. Вначале, нужно упомянуть про возможно бесплатный трансфер (т.к. это первично), а потом уже про универсальность (т.к. для Барсы это вторично)....
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FanRocstar
Ответ Akezhan Kutvarov
Хотя бы несколько планов сбылось бы. - Тюрама было бы хорошо. - Фати пока продавать не стоит, лучше тогда того же Торреса скинуть (совсем балласт). - самое тяжкое, из всего этого. - ПЗ было бы просто шикарно!!!
Зачем ПЗ если есть Кунде ? Нужно только Нап и пзщ , Кунде уже комфортно на пз , Фати нужна аренда или продажа он Уже пошол по пути Умтити
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Причёска Бэйла
Ответ Y/ K
Думаю тут бесплатность трансфера сыграла главную роль)
Через год продадут в какой-нибудь Челси.
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Xell
Ответ Андрюха с района
Для Интера он бы не был лишним) А то с Джеко, Лукаку и Корреа далеко не уедешь) Но наверняка Маркус в Барсу перейдет) Не в лондонский же середняк ему переходить или в парижский мешок, чтобы карьеру свою руинить)
В ПСЖ
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Андрюха с района
Для Интера он бы не был лишним) А то с Джеко, Лукаку и Корреа далеко не уедешь) Но наверняка Маркус в Барсу перейдет) Не в лондонский же середняк ему переходить или в парижский мешок, чтобы карьеру свою руинить)
+1
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Naidz NAU
Бесплатный пешеход
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Barca
Ответ Гусеконь
а Зе не возьмёте?
К сожалению нет, Зе слишком великий игрок
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Вячеслав Новиков
Ответ &_Bishep_&
Если он в солнечной Испании так ломается регулярно, то в брутальной АПЛ ему точно делать нечего.
Не факт пример Азара показателен, но то что Фати мало кому нужен это факт, он растерял всё
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Вячеслав Новиков
Нужно брать парень хорош, и с дисциплиной порядок
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Марслан Акматалиев
Ответ Akezhan Kutvarov
Хотя бы несколько планов сбылось бы. - Тюрама было бы хорошо. - Фати пока продавать не стоит, лучше тогда того же Торреса скинуть (совсем балласт). - самое тяжкое, из всего этого. - ПЗ было бы просто шикарно!!!
Ну Ферран оживился в последних матчах. Лучший в игре с Кадисом, а с МЮ за отведенное ему время сделал больше полезных действий чем Рафинья, который сыграл больше часа. Фати совсем плох.
+4
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Ramil Usmanov
Форвард добротный, Барсе пригодится.
+3
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