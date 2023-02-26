«Барсе» предложили Тюрама. Маркус нравится каталонцам из-за универсальности и возможности бесплатного трансфера
«Барселоне» предложили подписать Маркуса Тюрама.
Каталонцы высоко ценят форварда менхенгладбахской «Боруссии» за универсальность и возможность оформить трансфер бесплатно, так у француза истекает контракт, сообщает Mundo Deportivo.
При этом Тюрамом интересуются и другие клубы – «ПСЖ», «Челси», «Интер», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
Стоит отметить, что Лилиан Тюрам, отец Маркуса, играл за «Барсу» в 2006-2008 годах. Сам форвард «Гладбаха» был бы рад перейти в каталонский клуб.
Футбол это бизнес! даже месси , ушел из клуба всей своей жизни ..когда клуб не смог закрыть его запросы ....
для меня последним футболистом ,для которого реально было важно играть за клуб своей мечты- Тотти .
теперь футбол это о заработке денег , а не о преданности и клубах мечты )))
мечтал бы играть за барсу ... ушел бы в Барсу Б у юности , и пробовал бы закрепиться ))))но нет ...человек уехал играть туда где ему предлагал больше денег игровое время..
не рассказывай больше никому эти сказки ,о "клубе мечте" )))))))
француз , играющий большую часть карьеры в Германии..но мечтает о барсе ))))
тебе самому не смешно?????
неймар тоже всегда мечтал играть за реал ))даже будучи ребенком, уже будучи перспективным юниором , говорил об этом ...И че ??
Кристенсен и Кессье по 7 миллионов получают, а они свободными агентами пришли