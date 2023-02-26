«Барсе» предложили Тюрама. Маркус нравится каталонцам из-за универсальности и возможности бесплатного трансфера

«Барселоне» предложили подписать .

Каталонцы высоко ценят форварда менхенгладбахской «Боруссии» за универсальность и возможность оформить трансфер бесплатно, так у француза истекает контракт, сообщает Mundo Deportivo.

При этом Тюрамом интересуются и другие клубы – «ПСЖ», «Челси», «Интер», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что Лилиан Тюрам, отец Маркуса, играл за «Барсу» в 2006-2008 годах. Сам форвард « » был бы рад перейти в каталонский клуб.