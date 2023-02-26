Тен Хаг перед финалом Кубка лиги с «Ньюкаслом»: «Надеемся, что заставим Фергюсона гордиться «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг хочет, чтобы Алекс Фергюсон гордился нынешним «Манчестер Юнайтед».

– Меняется ли ваша подготовка перед финалом? Может, вы иначе общаетесь с игроками, или вы стараетесь сохранять стабильность во всем, что делаете?

– Очень многое остается прежним. Но да, это финал, так что нужно что-то особенное. Мы добавим это.

– Еще один ужин с сэром Алексом Фергюсоном?

– К сожалению, у нас на это нет времени. Времени слишком мало.

– Можете рассказать о лучшем совете, который получили от него?

– Он помогает действиями. Думаю, он оставил наследие. Из-за этого «Манчестер Юнайтед» так нужны победы и культура побед. Думаю, сэр Алекс – это отличный пример для нас всех. И для человечества, и для тех, кто связан с «Манчестер Юнайтед».

Это очень большой пример. Мы надеемся, что в воскресенье заставим его гордиться нами, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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11 комментариев

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андрэ
Батю надо порадовать
0
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Кокич
Ответ Enotaz24
Я думаю он итак гордиться МЮ.
Я думаю, он и так гордится МЮ.
©
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Саша Белый
Ответ Enotaz24
Я думаю он итак гордиться МЮ.
Твоей грамотностью он вряд ли бы гордился.
+1
0
+1
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Wesley
Ответ Burel
победой в самом ненужном и бессмысленном турнире вселенной ?
Тут речь не про Финалиссиму
+2
0
+2
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DolJun
надеюсь проиграют ньюкаслу, ведь в таком возрасте сафу вредно волноваться
0
-3
-3
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Burel
победой в самом ненужном и бессмысленном турнире вселенной ?
+1
-2
-1
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Евгений Квасников
как бальзам на душу!!!!! GGMU
+2
0
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Wekil Halylow
Ответ Enotaz24
Я думаю он итак гордиться МЮ.
За мю нет
0
-6
-6
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инок
Хороший настрой на эту игру. Пусть Тен Хаг возьмет свой первый трофей с МЮ!
+4
-1
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Заур Исмайылов
Дайте дету повод порадоваться
+1
-1
0
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Enotaz24
Я думаю он итак гордиться МЮ.
+7
-3
+4
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