Тен Хаг перед финалом Кубка лиги с «Ньюкаслом»: «Надеемся, что заставим Фергюсона гордиться «МЮ»
Эрик тен Хаг хочет, чтобы Алекс Фергюсон гордился нынешним «Манчестер Юнайтед».
– Меняется ли ваша подготовка перед финалом? Может, вы иначе общаетесь с игроками, или вы стараетесь сохранять стабильность во всем, что делаете?
– Очень многое остается прежним. Но да, это финал, так что нужно что-то особенное. Мы добавим это.
– Еще один ужин с сэром Алексом Фергюсоном?
– К сожалению, у нас на это нет времени. Времени слишком мало.
– Можете рассказать о лучшем совете, который получили от него?
– Он помогает действиями. Думаю, он оставил наследие. Из-за этого «Манчестер Юнайтед» так нужны победы и культура побед. Думаю, сэр Алекс – это отличный пример для нас всех. И для человечества, и для тех, кто связан с «Манчестер Юнайтед».
Это очень большой пример. Мы надеемся, что в воскресенье заставим его гордиться нами, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
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