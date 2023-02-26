Тен Хаг перед финалом Кубка лиги с «Ньюкаслом»: «Надеемся, что заставим Фергюсона гордиться «МЮ»

хочет, чтобы Алекс Фергюсон гордился нынешним «Манчестер Юнайтед».

– Меняется ли ваша подготовка перед финалом? Может, вы иначе общаетесь с игроками, или вы стараетесь сохранять стабильность во всем, что делаете?

– Очень многое остается прежним. Но да, это финал, так что нужно что-то особенное. Мы добавим это.

– Еще один ужин с сэром ?

– К сожалению, у нас на это нет времени. Времени слишком мало.

– Можете рассказать о лучшем совете, который получили от него?

– Он помогает действиями. Думаю, он оставил наследие. Из-за этого «Манчестер Юнайтед» так нужны победы и культура побед. Думаю, сэр Алекс – это отличный пример для нас всех. И для человечества, и для тех, кто связан с «Манчестер Юнайтед».

Это очень большой пример. Мы надеемся, что в воскресенье заставим его гордиться нами, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня « » сыграет с « » в финале Кубка английской лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.