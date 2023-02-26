Триппьер о словах тен Хага про то, что «Ньюкасл» раздражает затяжкой времени: «Нейтральному зрителю это нравится. Не понимаю возмущений»
Киран Триппьер ответил Эрику тен Хагу, который назвал «Ньюкасл» раздражающей командой.
Перед финалом Кубка лиги тренер «Манчестер Юнайтед» признался, что затяжки времени со стороны «Ньюкасла» могут раздражать, но в то же время похвалил соперника за организацию игры.
«У каждого есть право на мнение. Но я много сталкивался с подобным в Испании. Нужно знать, когда стоит замедлить игру. Если соперник больше владеет мячом и инициативой, то, конечно, нужно прервать игру. Ты не станешь быстро вбрасывать мяч с аута и говорить: «Продолжаем». Нужно управлять игрой.
Некоторые команды недовольны нами в этом сезоне, но быть умным и использовать опыт в нужный момент – это главное. Фанатам соперника это тоже не понравится, потому что это мешает их команде. Но нейтральному зрителю, как я думаю, нравится это видеть. Не понимаю, почему все возмущаются. Это же хорошо!» – сказал защитник «Ньюкасла».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
«Они раздражающий соперник». Тен Хаг намекнул, что затяжка времени – стиль «Ньюкасла» (и он прав!)
Представьте одну команду, которая забила быстро два, доминирует, ее игроки воодушевленны.
Как второй команде отыграться? Правильно, сначала остановить соперника. Затяжка одно из оружий для этого.
А вот после сбития темпа у соперника, можно и постараться отыграться.
А без этого никак не получится ваши 5:5 и т.д. Без этого получится вынос в одни ворота.
Рано борзеть начал
Ему можно пойти дальше и сказать: нейтральному зрителю по нраву симуляции игроков, т.к это элемент артистизма и шоу во время матчей.