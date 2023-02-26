Триппьер о словах тен Хага про то, что «Ньюкасл» раздражает затяжкой времени: «Нейтральному зрителю это нравится. Не понимаю возмущений»

ответил , который назвал «Ньюкасл» раздражающей командой.

Перед финалом Кубка лиги тренер «Манчестер Юнайтед» признался, что затяжки времени со стороны «Ньюкасла» могут раздражать, но в то же время похвалил соперника за организацию игры.

«У каждого есть право на мнение. Но я много сталкивался с подобным в Испании. Нужно знать, когда стоит замедлить игру. Если соперник больше владеет мячом и инициативой, то, конечно, нужно прервать игру. Ты не станешь быстро вбрасывать мяч с аута и говорить: «Продолжаем». Нужно управлять игрой.

Некоторые команды недовольны нами в этом сезоне, но быть умным и использовать опыт в нужный момент – это главное. Фанатам соперника это тоже не понравится, потому что это мешает их команде. Но нейтральному зрителю, как я думаю, нравится это видеть. Не понимаю, почему все возмущаются. Это же хорошо!» – сказал защитник «Ньюкасла».

Сегодня « » сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

«Они раздражающий соперник». Тен Хаг намекнул, что затяжка времени – стиль «Ньюкасла» (и он прав!)