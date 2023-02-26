Триппьер о словах тен Хага про то, что «Ньюкасл» раздражает затяжкой времени: «Нейтральному зрителю это нравится. Не понимаю возмущений»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия болельщики Кубок английской лиги Киран Триппьер Эрик тен Хаг Футбол

Киран Триппьер ответил Эрику тен Хагу, который назвал «Ньюкасл» раздражающей командой.

Перед финалом Кубка лиги тренер «Манчестер Юнайтед» признался, что затяжки времени со стороны «Ньюкасла» могут раздражать, но в то же время похвалил соперника за организацию игры.

«У каждого есть право на мнение. Но я много сталкивался с подобным в Испании. Нужно знать, когда стоит замедлить игру. Если соперник больше владеет мячом и инициативой, то, конечно, нужно прервать игру. Ты не станешь быстро вбрасывать мяч с аута и говорить: «Продолжаем». Нужно управлять игрой.

Некоторые команды недовольны нами в этом сезоне, но быть умным и использовать опыт в нужный момент – это главное. Фанатам соперника это тоже не понравится, потому что это мешает их команде. Но нейтральному зрителю, как я думаю, нравится это видеть. Не понимаю, почему все возмущаются. Это же хорошо!» – сказал защитник «Ньюкасла».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

«Они раздражающий соперник». Тен Хаг намекнул, что затяжка времени – стиль «Ньюкасла» (и он прав!)

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25 комментариев

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Artuom Batishev
Ответ Феликс Магат
Нейтральный зритель наоборот жаждет счета 5:5, переход в дополнительное время, там где по 2-3 гола от каждой команды и серию пенальти до первого промаха
Так в том то и дело...

Представьте одну команду, которая забила быстро два, доминирует, ее игроки воодушевленны.

Как второй команде отыграться? Правильно, сначала остановить соперника. Затяжка одно из оружий для этого.

А вот после сбития темпа у соперника, можно и постараться отыграться.

А без этого никак не получится ваши 5:5 и т.д. Без этого получится вынос в одни ворота.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Нейтральному зрителю это вообще не интересно. Потому что зритель нейтральный и потому что затяжка времени, которая любому зрителю не нравится
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Орарайма
Меня вот Тен Хаг раздражает, только топ клуб начал тренировать, а уже Ньюкасл его раздражает, Роналду вообще выгнал посреди сезона.
Рано борзеть начал
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Wekil Halylow
Ответ CyberUnited
Как может затяжка времени нравиться нейтральному зрителю, который пришел смотреть футбол.
Мю при Моура и Сулшера играли так
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Artuom Batishev
Ответ CyberUnited
Как может затяжка времени нравиться нейтральному зрителю, который пришел смотреть футбол.
Нейтральному зрителю не нравится смотреть на тотальную доминацию одной команды. А затяжка один из способов сбить темп доминанта. Триппьер как раз об этом.
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Никки Бат
Ответ fargys
Кто следит за Ньюкаслом, почему Триппьер в топе АПЛ по средней оценке за матч? Что он там творит такое?
Симпатично замедляет игру)
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fargys
Кто следит за Ньюкаслом, почему Триппьер в топе АПЛ по средней оценке за матч? Что он там творит такое?
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Марк Грит
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Для него нейтральный болельщик это Диего Симеоне
Ахах, или состав сборной Португалии на ЧЕ 2016
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United_LP
Ответ CyberUnited
Как может затяжка времени нравиться нейтральному зрителю, который пришел смотреть футбол.
Ну у Атлетико есть же болельщики
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Иван Левин
Ответ Predator№7
Нейтральному это наоборот, вообще не нравится)
Особенно ставочникам на статистику)
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Никки Бат
Думал Триппьер умный человек
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АРТУР АЛИЕВ
Для него нейтральный болельщик это Диего Симеоне
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Dm Kznts
Ответ CriminalJoint62
Не обращайте внимание, это игры разума от лысого алкоголика
алкоголика?
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Добряк Гаврила
Нейтральному зрителю противно от этого, Трипер! Так же от того что славный клуб стал очередным арабским мешком. Тьфу на вас
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Арман Мартиросян
Ну, если нейтральный зритель фанат Ла Лиги, то возможно.
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heache
Ответ Momos
Этот Триппер какой-то извращенец
он же матрасник
0
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Azizbek Jamalov
Зрителям английского футбола нравится быстрая силовая игра. Этом и англия славиться.
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Lionel Andres Messi 10
Посмотрел бы я на Триппьера, как он обрадуется, если повар будет долго готовить блюдо, а официант полчаса добираться до его столика.
+5
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CriminalJoint62
Не обращайте внимание, это игры разума от лысого алкоголика
+3
-9
-6
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Феликс Магат
Нейтральный зритель наоборот жаждет счета 5:5, переход в дополнительное время, там где по 2-3 гола от каждой команды и серию пенальти до первого промаха
+3
0
+3
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Манул Манулов
Медбрата ему
+6
0
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Montenegro Serbian
Он в какой-то альтернативной реальности живёт.

Ему можно пойти дальше и сказать: нейтральному зрителю по нраву симуляции игроков, т.к это элемент артистизма и шоу во время матчей.
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Predator№7
Нейтральному это наоборот, вообще не нравится)
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-4
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Momos
Этот Триппер какой-то извращенец
+28
-4
+24
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CyberUnited
Как может затяжка времени нравиться нейтральному зрителю, который пришел смотреть футбол.
+54
-8
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