Где смотреть Динамо Москва – Крылья Советов, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 1 марта

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В среду, 1 марта, сыграют Динамо Москва и Крылья Советов в ответном матче четвертьфинале ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Динамо – Крылья Советов

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Динамо – Крылья Советов

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