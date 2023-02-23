Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес надеется, что еще сыграет на ЧМ.

«После финала я сказал ему: «Надеюсь, это не последний твой чемпионат мира». Столько лет ушло на то, чтобы завоевать трофей с национальной командой, а теперь мы выиграли три финала подряд, почему бы не попробовать выиграть еще?

Как только дверь перед тобой открывается, надо идти по туннелю вперед. Думаю, Месси имеет все для того, чтобы играть дальше», – сказал Мартинес.

Герои ЧМ вернулись в клубы: Месси и Мак Аллистера красиво встретили, Эми Мартинес нанял овчарку для охраны медали