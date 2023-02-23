Эмилиано Мартинес: «У Месси много лет ушло на первый трофей со сборной, а теперь мы взяли 3 финала подряд. Почему не попробовать выиграть еще?»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес надеется, что Лионель Месси еще сыграет на ЧМ.

«После финала я сказал ему: «Надеюсь, это не последний твой чемпионат мира». Столько лет ушло на то, чтобы завоевать трофей с национальной командой, а теперь мы выиграли три финала подряд, почему бы не попробовать выиграть еще?

Как только дверь перед тобой открывается, надо идти по туннелю вперед. Думаю, Месси имеет все для того, чтобы играть дальше», – сказал Мартинес.

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48 комментариев

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Oleg
Ответ ПоСоХ
Кубок в честь Кончины Марадоны. Обычная товарка только с кубком 1 раз за всю жизнь. Но только Аргентина считает это каким то важным турниром.
Вообще то это кубок Артемио Франки)
Его разыгрывали еще в прошлом веке.
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Пирс Морган
Ответ Фанат Лионеля Месси
Хахахахаах Да и ваще гол с пинальти в пустыне>карьера Песси
Уже третий месяц пошел, а у них пуканы горят
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ПоСоХ
Ответ Tristan...
Это, где деклассировали чемпионов Европы...
Кубок в честь Кончины Марадоны. Обычная товарка только с кубком 1 раз за всю жизнь. Но только Аргентина считает это каким то важным турниром.
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Oleg
Ответ Сикарио
это не трофей, а смех
Смех это бездарь из аль насры.
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Экспертное мнение
Ответ Egir Grimiv
Финаллисима - не турнир, он не может учитываться, а вот лига наций - турнир просто сумасшедший, что-то на уровне чемпионата мира, если не выше
Лигу Нации способна выигрывать даже такая сборная как Португалия с капитаном 0+0 в плей-офф ЧМ, потому что там нет нормальных сборных вроде США, Уругвая, Марокко, которые постоянно выкидывают Португалей из ЧМ. Единственная причина побед Португалии на уровне сборных - это тепличная Европа с удобными соперниками вроде Уэльса, который был выброшен из ЧМ даже Ираном.
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Сикарио
ЧМ Трофей. Например ЧМ Рамоса. Зимняя катарская судейская отрыжка - это не трофей. Твой кумирчик - не чемпион мира, а посмешище в простыне шейха.
Хахахахаах
Да и ваще гол с пинальти в пустыне>карьера Песси
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Сикарио
Ответ Фанат Лионеля Месси
Такие ,как ты перед финалом писали «сейчас Италия покажет нищенский уровень КА»,а потом сразу переобулись «мол ,это обычный товарняк и тд» Да и ЧМ у тебя уже не трофей :)
ЧМ Трофей. Например ЧМ Рамоса.
Зимняя катарская судейская отрыжка - это не трофей. Твой кумирчик - не чемпион мира, а посмешище в простыне шейха.
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Silent Mode
Ответ xQcoW
ФИФЕ тащить 2ой раз подряд старого пешехода левыми пенками будет слишком палевно
Тогда по твоей логике следующий чм выиграет роналду
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Сикарио
это не трофей, а смех
Такие ,как ты перед финалом писали «сейчас Италия покажет нищенский уровень КА»,а потом сразу переобулись «мол ,это обычный товарняк и тд»
Да и ЧМ у тебя уже не трофей :)
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Silent Mode
Ответ Великолепная Семёрка
Нормальный интеллектуальный человек у которого айкью выше 120 считает что золото аргов купленный! Только слабумный считает что арги выиграли с честным путем
Нормальный человек с айкью 120 писанину свою выстраивает правильно, а не пишет «с честным путём»
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U. M. A. Muhammad
Ответ 9chymzyxvz
Финалиссима
Пхаха это как кубок Гампера что-ли, ну камон ребята я очень уважаю Месси, но зачем упоминать этот турнир. Это даже в миллион раз хуже кубка конфедераций и лиги наций. Никто никогда не упоминает их как кубки в достижениях, не позортесь кубком из товарищеского матча.
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Сикарио
Ответ Oleg
Этот трофей в 1992 году Диего брал.
это не трофей, а смех
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Великолепная Семёрка
Нормальный интеллектуальный человек у которого айкью выше 120 считает что золото аргов купленный! Только слабумный считает что арги выиграли с честным путем
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Терминатор///Айлбибекович
Странно конечно,что Аргентина взяв три трофея подряд до сих пор не возглавляет рейтинг сборных.Зато Бельгия с первого места не вылазит).
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Экспертное мнение
Ответ Андрей Евсеенко
КОНМЕБОЛ и ФИФА видели, что дитя пиара не тащит без барсы. Первые начали устраивать Копу чуть ли не каждый год, не видя потом никаких нарушений и затяжек времени, абы выиграл бедняжка трофей, вторые были щедры на пенальти.
Пенальти - не залог и далеко на гарантия трофея:

Ренсенбринк из Нидерландов - забил 4 пенальти на ЧМ-78, не чемпион мира.
Эйсебио из Португалии - забил 4 пенальти на ЧМ-66, всё в плей-офф, не чемпион мира.
Зидан - бил пенальти в полуфинале и финале ЧМ-06, проиграл финал.
Мбаппе - единственный кто бил 2 пенальти в финале ЧМ, проиграл финал.

для кубка нужно уметь что-то еще помимо пенальти, например, набрать 2+2 в плей-офф без учета пенальти, как великий Лионель Месси.
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Egir Grimiv
Ответ Egir Grimiv
Финаллисима - не турнир, он не может учитываться, а вот лига наций - турнир просто сумасшедший, что-то на уровне чемпионата мира, если не выше
не знаю кем надо было быть, чтобы это все воспринять как серьезную точку зрения - видимо, читателем спортс.ру
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Игорь Климов
Ответ Сикарио
Это как малолетка впервые нажрался и внезапно стал крутым.
Ты про свои недавние ощущения всем здесь рассказываешь?
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Айлин 1990
Ответ Egir Grimiv
Финаллисима - не турнир, он не может учитываться, а вот лига наций - турнир просто сумасшедший, что-то на уровне чемпионата мира, если не выше
🤣🤣
Фанатов Аль насра солнце ударил))
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Игорь Климов
Ответ Tristan...
Это, где деклассировали чемпионов Европы...
Да, действующего чемпиона Евро обыграла сборная Аргентины, которая выиграла Копа Америка.
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Айлин 1990
Ответ Андрей Евсеенко
КОНМЕБОЛ и ФИФА видели, что дитя пиара не тащит без барсы. Первые начали устраивать Копу чуть ли не каждый год, не видя потом никаких нарушений и затяжек времени, абы выиграл бедняжка трофей, вторые были щедры на пенальти.
Под солнцем в песках вредно много ходить. Так что вернись в свою страну, зачем тебе этот СА???))))
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Игорь Климов
Ответ Egir Grimiv
Финаллисима - не турнир, он не может учитываться, а вот лига наций - турнир просто сумасшедший, что-то на уровне чемпионата мира, если не выше
Такой ерунды я давно не читал)))
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Игорь Климов
Ответ Андрей Евсеенко
КОНМЕБОЛ и ФИФА видели, что дитя пиара не тащит без барсы. Первые начали устраивать Копу чуть ли не каждый год, не видя потом никаких нарушений и затяжек времени, абы выиграл бедняжка трофей, вторые были щедры на пенальти.
Чего ты здесь несёшь?
+3
-1
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Андрей Евсеенко
КОНМЕБОЛ и ФИФА видели, что дитя пиара не тащит без барсы. Первые начали устраивать Копу чуть ли не каждый год, не видя потом никаких нарушений и затяжек времени, абы выиграл бедняжка трофей, вторые были щедры на пенальти.
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-4
-4
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VERBLYUD
Ответ Football Forever
Футбольная карма за перчатку у паха не даст ему больше ничего выиграть.
Он делал точно так же на Копе. Вроде это не помешало ему потом выиграть ЧМ)
+4
0
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Oleg
Ответ Сикарио
это что за трофей такой?
Этот трофей в 1992 году Диего брал.
+4
0
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