Эмилиано Мартинес: «У Месси много лет ушло на первый трофей со сборной, а теперь мы взяли 3 финала подряд. Почему не попробовать выиграть еще?»
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес надеется, что Лионель Месси еще сыграет на ЧМ.
«После финала я сказал ему: «Надеюсь, это не последний твой чемпионат мира». Столько лет ушло на то, чтобы завоевать трофей с национальной командой, а теперь мы выиграли три финала подряд, почему бы не попробовать выиграть еще?
Как только дверь перед тобой открывается, надо идти по туннелю вперед. Думаю, Месси имеет все для того, чтобы играть дальше», – сказал Мартинес.
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Его разыгрывали еще в прошлом веке.
Да и ваще гол с пинальти в пустыне>карьера Песси
Зимняя катарская судейская отрыжка - это не трофей. Твой кумирчик - не чемпион мира, а посмешище в простыне шейха.
Да и ЧМ у тебя уже не трофей :)
Ренсенбринк из Нидерландов - забил 4 пенальти на ЧМ-78, не чемпион мира.
Эйсебио из Португалии - забил 4 пенальти на ЧМ-66, всё в плей-офф, не чемпион мира.
Зидан - бил пенальти в полуфинале и финале ЧМ-06, проиграл финал.
Мбаппе - единственный кто бил 2 пенальти в финале ЧМ, проиграл финал.
для кубка нужно уметь что-то еще помимо пенальти, например, набрать 2+2 в плей-офф без учета пенальти, как великий Лионель Месси.
Фанатов Аль насра солнце ударил))