Рафинья травмировал колено, пнув холодильник после замены в 1-м матче «Барсы» с «МЮ». Так он выражал недовольство

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА травмы Кадис Рафинья Диас Футбол

Рафинья получил повреждение, выражая недовольство заменой в первом матче с «Ман Юнайтед».

Вингер не вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 22-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (2:0), который состоялся 19 февраля, а появился на поле на 74-й минуте. Тогда все предположили, что Хави поберег Рафинью перед ответной игрой раунда плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Однако дело было не в этом – Рафинья получил повреждение, когда выражал недовольство заменой в первой игре против «Ман Юнайтед». В том матче бразилец забил и сделал голевую передачу, а на 83-й минуте уступил место на поле Феррану Торресу.

Как пишет Mundo Deportivo, по пути на скамейку запасных Рафинья пнул холодильник с напитками и почувствовал после этого боль в колене. Из-за этого у него не было шансов на попадание в стартовый состав «Барселоны» на игру с «Кадисом». 

В этом сезоне на счету 26-летнего вингера 7 голов и сделал 9 результативных передач в 33 играх за «Барсу» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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36 комментариев

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Сэмвел Тарли
Ответ Александра Чиркова
Нойер скатался на лыжный курорт после ЧМ в Катаре
А ещё есть история, как футболист, празднуя гол, сделал сальто и сломал шейные позвонки, от чего умер на месте в прямом эфире.
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Андрюха с района
Видимо, по уму он недалеко ушел от местных школьников)
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tankist231
Штрафануть за нанесение травмы самому себе или не платить зп за время что не будет играть, так как сам виноват
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Александр Сорокин
Членство в клуб Амаре Стадамайера оформлено.
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Mars Usmanov
в свое время Эндрю Байнум ударил огнетушитель и так не смог восстановится
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brace
Ему повезло, что на его пути не оказался холодильник ЗИЛ!
. Иначе бы вообще, выбыл бы на гораздо долгий срок
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Александра Чиркова
Ответ Xabi Alonso78
Более тупой травмы трудно представить. По делам бегунку
Нойер скатался на лыжный курорт после ЧМ в Катаре
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Маноло Санчи́с
Ответ Xabi Alonso78
Более тупой травмы трудно представить. По делам бегунку
Я помню историю про игрока, которые вроде бы грибок на ногте лечил дрелью...Итог: инфекция и пару матчей сидел на трибуне...
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Liquidozz
Ответ Alda
Ну помню Луку Йовича, который во время ковида умудрился с забора упасть и сломаться, Неста повреждал сухожилие руки, играя в плойку
А ещё была какая-то история с Канизаресом, который уронил афтершейв га ногу перед чм (или че).
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Hong Kil
Еще не запретили холодильники? Эти пережитки эпохи белого цисгендерного мужчины.
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Феликс Магат
Сказочный…
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Xabi Alonso78
Более тупой травмы трудно представить. По делам бегунку
Сантьяго Каньисарес пропустил ЧМ 2002 года из-за того, что уронил шампунь себе на ногу в ванной

Гинеру ампутировали палец (или 2) на руке, т.к. во время прогулки его собака внезапно побежала и потянула поводок
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Маноло Санчи́с
Ответ QWertY
А вы говорили, что холодильник с напитками(не путать с Магваером) не дает сдачи
Восстание холодильников!)
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Blaumerc
Ответ Alda
Ну помню Луку Йовича, который во время ковида умудрился с забора упасть и сломаться, Неста повреждал сухожилие руки, играя в плойку
а ещё игрока Валенсии на запревке ногу переехала собственная машина, Банега есле не ошибаюсь.
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Xabi Alonso78
Ответ Lionel Andres Messi 10
1. Даррен Бернард выбыл на пять месяцев после того, как поскользнулся на луже, которую оставил после себя только что поселившийся у футболиста щенок. 2. Аллан Нильсен получил травму в роддоме: у него родилась дочь, он наклонился к детской кроватке и получил оттуда удар в глаз. В итоге датчанину пришлось пропустить несколько следующих матчей. 3. Кирк Броудфут поставил в микроволновку яйца и стал наблюдать за ними через дверцу. Одно из них взорвалось и обожгло футболисту щёку. 4. Стив Морроу бурно отпраздновал победу в Кубке Англии: взобрался на плечи своему одноклубнику, упал и сломал руку. 5. Яри Литманен поспорил со спортивным директором клуба, что сможет открыть бутылку газировки глазом. В результате — повреждение роговицы глаза, больница и две недели без футбола. 7. Эвер Банега на заправке забыл поставить машину на ручник, вышел и начал заправлять бак. В этот момент машина покатилась и наехала игроку на ногу. Из-за перелома большой и малой берцовых костей футболист пропустил шесть месяцев.
Из этих примеров разве что обжог яйцом тупее, чем пнуть холодильник и получить травму
+2
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aseke
За такие травмы надо штрафовать клубу.
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Arkadios Avgitidis
не пинал он холодильник..просто,у того дверь была открыта,вот он её по бразильски и закрыл...
мы же в эконом режиме,следовательно, он о клубе думал!
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mikelandzelo610@gmail.com
А если бы пнул Фати...
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Совесть Черданцева
Гениально
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Xabi Alonso78
Более тупой травмы трудно представить. По делам бегунку
1. Даррен Бернард выбыл на пять месяцев после того, как поскользнулся на луже, которую оставил после себя только что поселившийся у футболиста щенок.

2. Аллан Нильсен получил травму в роддоме: у него родилась дочь, он наклонился к детской кроватке и получил оттуда удар в глаз. В итоге датчанину пришлось пропустить несколько следующих матчей.

3. Кирк Броудфут поставил в микроволновку яйца и стал наблюдать за ними через дверцу. Одно из них взорвалось и обожгло футболисту щёку.

4. Стив Морроу бурно отпраздновал победу в Кубке Англии: взобрался на плечи своему одноклубнику, упал и сломал руку.

5. Яри Литманен поспорил со спортивным директором клуба, что сможет открыть бутылку газировки глазом. В результате — повреждение роговицы глаза, больница и две недели без футбола.

7. Эвер Банега на заправке забыл поставить машину на ручник, вышел и начал заправлять бак. В этот момент машина покатилась и наехала игроку на ногу. Из-за перелома большой и малой берцовых костей футболист пропустил шесть месяцев.
+9
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Johny111
Что теперь будет холодильнику? Он уже подал в суд?))
+5
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Кирилл Голивец
Ответ Xabi Alonso78
Более тупой травмы трудно представить. По делам бегунку
Арнаутович как-то травмировался, гуляя с собакой
+4
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TiNO
Магуайра пинать нельзя, сдачи даст, что и произошло 😂
+1
-1
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Alda
Ответ Xabi Alonso78
Более тупой травмы трудно представить. По делам бегунку
Ну помню Луку Йовича, который во время ковида умудрился с забора упасть и сломаться, Неста повреждал сухожилие руки, играя в плойку
+29
-1
+28
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ДЖИН
А во втором матче не он разве бегал по полю. Так значил не травмировался? (((
0
-1
-1
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