Рафинья травмировал колено, пнув холодильник после замены в 1-м матче «Барсы» с «МЮ». Так он выражал недовольство

Рафинья получил повреждение, выражая недовольство заменой в первом матче с «Ман Юнайтед».

Вингер не вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 22-го тура с «Кадисом» (2:0), который состоялся 19 февраля, а появился на поле на 74-й минуте. Тогда все предположили, что Хави поберег Рафинью перед ответной игрой раунда плей-офф против « ».

Однако дело было не в этом – Рафинья получил повреждение, когда выражал недовольство заменой в первой игре против «Ман Юнайтед». В том матче бразилец забил и сделал голевую передачу, а на 83-й минуте уступил место на поле Феррану Торресу.

Как пишет Mundo Deportivo, по пути на скамейку запасных Рафинья пнул холодильник с напитками и почувствовал после этого боль в колене. Из-за этого у него не было шансов на попадание в стартовый состав «Барселоны» на игру с « ».

В этом сезоне на счету 26-летнего вингера 7 голов и сделал 9 результативных передач в 33 играх за «Барсу» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.