«Уфа» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 14:30

«Уфа» примет « » в первом этапе 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Победитель пройдет во второй этап четвертьфинала Кубка в нижней сетке (Путь Регионов). Соперником победителя станет одна из проигравших команд в верхней сетке (Путь РПЛ) 1/4 финала.

Статистика Фонбет Кубка России