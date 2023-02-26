«Уфа» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 14:30

Теги ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Уфа онлайны Футбол

«Уфа» примет «Ахмат» в первом этапе 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Победитель пройдет во второй этап четвертьфинала Кубка в нижней сетке (Путь Регионов). Соперником победителя станет одна из проигравших команд в верхней сетке (Путь РПЛ) 1/4 финала.

Уфа – Ахмат
Дата проведения
26 февраля, 14.30, «BetBoom Арена»
Онлайн матча

Статистика Фонбет Кубка России

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