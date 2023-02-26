«Уфа» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
«Уфа» примет «Ахмат» в первом этапе 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:30 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
Победитель пройдет во второй этап четвертьфинала Кубка в нижней сетке (Путь Регионов). Соперником победителя станет одна из проигравших команд в верхней сетке (Путь РПЛ) 1/4 финала.
- Дата проведения
- 26 февраля, 14.30, «BetBoom Арена»
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