Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Путь регионов. «Зенит» в гостях у «Волги»

« » в субботу сыграет в гостях с « » в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

В воскресенье « » встретится на выезде с « », « » – с «Уфой».

В понедельник «Пари НН» будет противостоять «Звезде» из Санкт-Петербурга.

Фонбет Кубок России

1/4 финала

Путь регионов

Этап 1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России