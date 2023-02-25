Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Путь регионов. «Зенит» в гостях у «Волги»

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России результаты Торпедо Ахмат Волга Ульяновск Уфа Звезда Санкт-Петербург Пари НН Акрон Футбол

«Зенит» в субботу сыграет в гостях с «Волгой» в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

В воскресенье «Торпедо» встретится на выезде с «Акроном», «Ахмат» – с «Уфой».

В понедельник «Пари НН» будет противостоять «Звезде» из Санкт-Петербурга.

Фонбет Кубок России

1/4 финала

Путь регионов

Этап 1

Волга Ульяновск – Зенит
Дата проведения
25 февраля, 14.30, «стадион Труд Ульяновск»
Онлайн матча

 

Акрон – Торпедо
Дата проведения
26 февраля, 12.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Уфа – Ахмат
Дата проведения
26 февраля, 14.30, «BetBoom Арена»
Онлайн матча

 

Звезда СПб – Пари НН
Дата проведения
27 февраля, 14.30, «Stadion Kirovets Sankt-Peterburg»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

45 комментариев

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Андрей Балабаев
Клятый админресурс. Продавили-таки матч в Ульяновске в феврале. Ещё не знаю почему, но это точно антиспартаковский заговор.
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sergei maximenko
Ответ Иван Новиков
Вся страна за Ульяновск.
отсосешь
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Дмитрий9779
Спасибо Ульяновску за хлеб соль!Наши обязаны отблагодарить красивой игрой город и болельщиков после такого приема.
+1
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Алексей Антонов
Ответ eyeballerswow
победили в двух еврокубках, ае!
И над твоим мозгом тоже
+1
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-1
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Дмитрий9779
Главное без травм и за Зенит!
+1
-4
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Алексей Антонов
Сайт стабильно держит тут любитель александра с песней жизньпетушиная
0
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eyeballerswow
Ответ Алексей Антонов
Да я вижу вы не разбираетесь в высоких материях - Зенит это великий клуп, е! Победители Брюгее!
победили в двух еврокубках, ае!
+1
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eyeballerswow
Ответ Иван Новиков
Вся страна за Ульяновск.
да что страна, вся Москва!
+1
-1
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Алексей Антонов
Ну как генка птичников говорил - ну как же хорош был сёдна зениииииииииииииит
0
-2
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Алексей Антонов
Ответ Алексей Антонов
Великие!!! Игроки зенита будут играть с самой Волгой. Вот это накал страстееееей!!!
Клауны, даже боитесь аргементировать
0
-3
-3
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Алексей Антонов
Великие!!! Игроки зенита будут играть с самой Волгой. Вот это накал страстееееей!!!
0
-3
-3
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Алексей Антонов
Как же это низко поставить минус и убежать. Зенит - это бразилия! Великолепные игроки!!! Аж кушать не хочу, всё для миллера
+1
-3
-2
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Алексей Антонов
Ответ Александр Жердин
Как мне нравятся вопли : Вся Россия , вся страна.... и т.п. Вот даже профиль смотреть не надо - обитатель большой деревни.
Да я вижу вы не разбираетесь в высоких материях - Зенит это великий клуп, е! Победители Брюгее!
+1
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блокад блокадыч
весь Питер за Зенит!
+3
-4
-1
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Александр Жердин
Как мне нравятся вопли : Вся Россия , вся страна.... и т.п. Вот даже профиль смотреть не надо - обитатель большой деревни.
+8
-5
+3
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блокад блокадыч
Ответ Александр Миронов
Питер не вся Россия
ок, буду знать
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Голубой лев
Посмотрел видео, там хозяева с газоном заморочились, ценник на матч, правда, выставили не гуманный - 1000, но похоже будет аншлаг. Событие для города.
+4
-1
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Алексей Антонов
Бгг, великие бойцы кубковые будут играть с великолепной Волгой. Чтож прям интрига (нет, Семака не уволят, он удобен, мало мяса ест)
+1
-3
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Александр Миронов
Ответ блокад блокадыч
да, одни Бразильцы
😂😂😂😂
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блокад блокадыч
Ответ Александр Миронов
Вас и не спрашивали
тебя тоже не спрашивали)
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Александр Миронов
Ответ блокад блокадыч
вся Россия за Зенит!
Питер не вся Россия
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Любовь Мелехова
Ответ Иван Новиков
Вся страна за Ульяновск.
Не надорвись, смотри, за всю страну ответ давать.
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Дмитрий9779
Ответ блокад блокадыч
нет, но зато на поле выйдут Клаудиньо и Малком
Не выйдут,они не прилетели в Ульяновск,а у Малкома дисква.
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блокад блокадыч
Ответ Rested
)))) Доброе утро,кстати)
доброе
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Александр Миронов
Ответ Уинстон Синий
Москва не Россия
И Питер не Москва
0
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