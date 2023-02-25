Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Путь регионов. «Зенит» в гостях у «Волги»
«Зенит» в субботу сыграет в гостях с «Волгой» в 1/4 финала Фонбет Кубка России.
В воскресенье «Торпедо» встретится на выезде с «Акроном», «Ахмат» – с «Уфой».
В понедельник «Пари НН» будет противостоять «Звезде» из Санкт-Петербурга.
Фонбет Кубок России
1/4 финала
Путь регионов
Этап 1
- Дата проведения
- 25 февраля, 14.30, «стадион Труд Ульяновск»
- Дата проведения
- 26 февраля, 12.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 26 февраля, 14.30, «BetBoom Арена»
- Дата проведения
- 27 февраля, 14.30, «Stadion Kirovets Sankt-Peterburg»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
45 комментариев