Симеоне про 1:1 с «Реалом»: «Атлетико» был похож на хамелеона и контролировал игру. Поддержка на «Бернабеу» в виде «Чоло, оставайся!» великолепна»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Реалом» (1:1) в Ла Лиге.
«Неплохой матч, нам удалось пережить и травму Рейнилду, и удаление. Мы были похожи на хамелеона и контролировали игру. Мы проводили контратаки, которыми можно было бы воспользоваться лучше.
Во втором тайме мы перестроились на схему 5-3-2. Мы владели инициативой, но случилось удаление, после которого схема превратилась в 5-3-1. В защите отрабатывали футболисты из группы атаки, и нам удавалось хорошо обороняться», – сказал Симеоне.
Также тренер прокомментировал фразу «Чоло, оставайся!», которую скандировали на «Сантьяго Бернабеу». На стадионе «Реала» у «Атлетико» под руководством Симеоне 3 победы, 4 ничьих и 3 поражения в чемпионате.
«Мне очень повезло, поддержка в виде «Чоло, оставайся! Чоло, оставайся!» великолепна», – сказал аргентинец.
И пожалуйста, не перепутай по привычке с ЛЕ)
Это даже еще не март
Под этим постом смеются над мчк, а ты зачем-то пытаешься приплести гегемона)
Так что терпи, тебе не привыкать)
Не пиши мне больше, дилетант)