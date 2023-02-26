Симеоне про 1:1 с «Реалом»: «Атлетико» был похож на хамелеона и контролировал игру. Поддержка на «Бернабеу» в виде «Чоло, оставайся!» великолепна»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Диего Симеоне болельщики Сантьяго Бернабеу Рейнилду Мандава Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Реалом» (1:1) в Ла Лиге.

«Неплохой матч, нам удалось пережить и травму Рейнилду, и удаление. Мы были похожи на хамелеона и контролировали игру. Мы проводили контратаки, которыми можно было бы воспользоваться лучше.

Во втором тайме мы перестроились на схему 5-3-2. Мы владели инициативой, но случилось удаление, после которого схема превратилась в 5-3-1. В защите отрабатывали футболисты из группы атаки, и нам удавалось хорошо обороняться», – сказал Симеоне.

Также тренер прокомментировал фразу «Чоло, оставайся!», которую скандировали на «Сантьяго Бернабеу». На стадионе «Реала» у «Атлетико» под руководством Симеоне 3 победы, 4 ничьих и 3 поражения в чемпионате.

«Мне очень повезло, поддержка в виде «Чоло, оставайся! Чоло, оставайся!» великолепна», – сказал аргентинец.

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26 комментариев

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GuruFutbola
Ответ Zidan GOAT
Посмотри участников ЛЧ и прошлогоднего победителя ЛЧ, только без слез) И пожалуйста, не перепутай по привычке с ЛЕ)
Если бы кабинетным еще в 1/8 не засчитали гол с фолом на Донаруме, то мы бы находились в параллельной вселенной, где модрид судят честно)
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Zidan GOAT
Ответ GuruFutbola
Посмотри на отрыв, главное без слез) Это даже еще не март
Посмотри участников ЛЧ и прошлогоднего победителя ЛЧ, только без слез)
И пожалуйста, не перепутай по привычке с ЛЕ)
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GuruFutbola
Ответ Zidan GOAT
Впервые слышу про гегемона с ЛЕ🤣 как же это смешно)
Посмотри на отрыв, главное без слез)
Это даже еще не март
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Zidan GOAT
Ответ GuruFutbola
Обсуждал и писал под каждой новостью после матча, но причем тут это? Под этим постом смеются над мчк, а ты зачем-то пытаешься приплести гегемона)
Впервые слышу про гегемона с ЛЕ🤣 как же это смешно)
+1
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+1
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GuruFutbola
Ответ Zidan GOAT
Обсуждать и выливать желчь это разные вещи ) закомплексованные фанаты вечно третьего клуба Испании )) почему не обсуждал вылет своей команды из ЛЕ?)
Обсуждал и писал под каждой новостью после матча, но причем тут это?
Под этим постом смеются над мчк, а ты зачем-то пытаешься приплести гегемона)
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Zidan GOAT
Ответ GuruFutbola
Обсуждают новость, как и все юзеры Так что терпи, тебе не привыкать)
Обсуждать и выливать желчь это разные вещи ) закомплексованные фанаты вечно третьего клуба Испании )) почему не обсуждал вылет своей команды из ЛЕ?)
+3
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+3
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Arthurino
Ответ Wild91688
Сегодня у ГуруФутбола у Футбол это Жизнь и ригоберсонг праздник после позорного вылета из ЛЕ,собразили тройничок в коментах
Суббота, завтра выходной, да и на понедельник задали немного пацанам. Пусть развлекаются
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-1
-1
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GuruFutbola
Ответ Zidan GOAT
Новость о 2 лучших клубах Испании, что в комментариях делают фанаты кабинета, покорителей ЛЕ?🤣
Обсуждают новость, как и все юзеры
Так что терпи, тебе не привыкать)
0
-1
-1
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Zidan GOAT
Ответ GuruFutbola
Новость о мчк, но закомплексованные глоры переводят тему на Барселону, что с вас взять)
Новость о 2 лучших клубах Испании, что в комментариях делают фанаты кабинета, покорителей ЛЕ?🤣
+2
0
+2
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GuruFutbola
Ответ Zidan GOAT
Если это ты называешь позором, то как назвать вылета с ЛЕ 2 года подряд ?🤣
Новость о мчк, но закомплексованные глоры переводят тему на Барселону, что с вас взять)
+1
-2
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Zidan GOAT
Ответ GuruFutbola
Тогда реал позорно вылетел в 1/8 от Аякса 4:1 Не пиши мне больше, дилетант)
Если это ты называешь позором, то как назвать вылета с ЛЕ 2 года подряд ?🤣
+2
0
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Роман
Ответ Wild91688
Сегодня у ГуруФутбола у Футбол это Жизнь и ригоберсонг праздник после позорного вылета из ЛЕ,собразили тройничок в коментах
Видать опять палату не закрыли
+2
-3
-1
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Wild91688
Сегодня у ГуруФутбола у Футбол это Жизнь и ригоберсонг праздник после позорного вылета из ЛЕ,собразили тройничок в коментах
+8
-4
+4
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GuruFutbola
Ответ Zidan GOAT
Ну ладно, тогда Реал вынес их в финале ) да и Барса ещё судьям платила на то время и хотя бы в ЛЧ играла )
Тогда реал позорно вылетел в 1/8 от Аякса 4:1
Не пиши мне больше, дилетант)
0
-3
-3
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Роман
Не знаю как вы. Но я болею за Бабсилону. За судейский проект.
+2
-3
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Сложно общаться с глорами даже без примитивного мышления, которые не видят разницу между этими командами сейчас и тогда)
Да у них 4-3 по сумме 2х матчей позор, зато 20ть разгромов МЧК от Барселоны в 21 веке это норма 2-6, 5-0, 0-4,0-4,5-1, 3-0, 3-0, 3-0.....
+1
-6
-5
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Zidan GOAT
Ответ GuruFutbola
Сложно общаться с глорами даже без примитивного мышления, которые не видят разницу между этими командами сейчас и тогда)
Ну ладно, тогда Реал вынес их в финале ) да и Барса ещё судьям платила на то время и хотя бы в ЛЧ играла )
+3
-2
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Верховный Лорд
Ответ Burel
10 против 14.. второй клуб Мадрида на выезде против 4-й команды столицы
И номер 3)
0
-1
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Верховный Лорд
Ответ GuruFutbola
Меньше чем клуб даже играя с +2 игроками ничего не мог сделать, это не мертвого середняка апл и египитян выносить 🤣
Номер 2
0
0
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Верховный Лорд
Все три главных провинциальных клоуна тут! Сегодня праздник у девчат)))
+2
-3
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GuruFutbola
Ответ Zidan GOAT
Мёртвый середняк в последний раз вынес второй клуб Каталонии 4-0🤣
Сложно общаться с глорами даже без примитивного мышления, которые не видят разницу между этими командами сейчас и тогда)
+1
-4
-3
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rigobersong
риал позор футбола и точка!:)).
+1
-6
-5
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rigobersong
Как же я ржал с реакции Симеоне, просто всему миру показал, что за цирк происходит в матчах с риалом:))
+1
-6
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Zidan GOAT
Ответ GuruFutbola
Меньше чем клуб даже играя с +2 игроками ничего не мог сделать, это не мертвого середняка апл и египитян выносить 🤣
Мёртвый середняк в последний раз вынес второй клуб Каталонии 4-0🤣
+7
-9
-2
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GuruFutbola
Меньше чем клуб даже играя с +2 игроками ничего не мог сделать, это не мертвого середняка апл и египитян выносить 🤣
+4
-6
-2
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