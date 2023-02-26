Симеоне про 1:1 с «Реалом»: «Атлетико» был похож на хамелеона и контролировал игру. Поддержка на «Бернабеу» в виде «Чоло, оставайся!» великолепна»

Главный тренер «Атлетико» подвел итоги матча с « » (1:1) в .

«Неплохой матч, нам удалось пережить и травму Рейнилду, и удаление. Мы были похожи на хамелеона и контролировали игру. Мы проводили контратаки, которыми можно было бы воспользоваться лучше.

Во втором тайме мы перестроились на схему 5-3-2. Мы владели инициативой, но случилось удаление, после которого схема превратилась в 5-3-1. В защите отрабатывали футболисты из группы атаки, и нам удавалось хорошо обороняться», – сказал Симеоне.

Также тренер прокомментировал фразу «Чоло, оставайся!», которую скандировали на « ». На стадионе «Реала» у « » под руководством Симеоне 3 победы, 4 ничьих и 3 поражения в чемпионате.

«Мне очень повезло, поддержка в виде «Чоло, оставайся! Чоло, оставайся!» великолепна», – сказал аргентинец.