Лисандро о прозвище «Мясник»: «Иногда хочется убивать. Это часть аргентинской культуры – футбол для нас все»

высказался о своем прозвище.

Защитника « » и сборной называют «Мясник».

«Иногда хочется убивать, но надо контролировать себя. Я думаю, это часть нашей аргентинской культуры. Мы страстные. Футбол для нас – это все, поэтому мы всегда отдаемся полностью.

Я помню, когда был совсем маленьким, в 4-5 лет, я начинал драться и плакал, когда проигрывал. Так что это у нас в крови, в сердце», – сказал Мартинес.