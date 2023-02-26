Лисандро о прозвище «Мясник»: «Иногда хочется убивать. Это часть аргентинской культуры – футбол для нас все»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес высказался о своем прозвище.

Защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины называют «Мясник».

«Иногда хочется убивать, но надо контролировать себя. Я думаю, это часть нашей аргентинской культуры. Мы страстные. Футбол для нас – это все, поэтому мы всегда отдаемся полностью. 

Я помню, когда был совсем маленьким, в 4-5 лет, я начинал драться и плакал, когда проигрывал. Так что это у нас в крови, в сердце», – сказал Мартинес.

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7 комментариев

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Sevuska
Ну , кто на самом деле дрался на поле - это ранний Марадона . Причём, по-моему с другим аргентинцем . Жуткое зрелище .

https://youtube.com/shorts/XO1dN5Aw1aY?feature=share
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AmanEsen
Ответ Барсик Юрана
Аргентинцы настоящие воины, это мы увидели на ЧМ 💪🏿
Больше похожи на гиен из короля льва, без обид.
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blaugrano
Часом не из Блавикена?
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-1
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Барсик Юрана
Аргентинцы настоящие воины, это мы увидели на ЧМ 💪🏿
+5
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krealpmoney
Ответ А.В.Бубнов
Сильнейший левоногий центральный защитник мира!
после Джикии разве что
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Кан и Баллак сидят в баре
Суровые желания и часть культуры, конечно) главное - сказал честно, хоть и переборщил как по мне)
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А.В.Бубнов
Сильнейший левоногий центральный защитник мира!
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