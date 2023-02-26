Лисандро о прозвище «Мясник»: «Иногда хочется убивать. Это часть аргентинской культуры – футбол для нас все»
Лисандро Мартинес высказался о своем прозвище.
Защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины называют «Мясник».
«Иногда хочется убивать, но надо контролировать себя. Я думаю, это часть нашей аргентинской культуры. Мы страстные. Футбол для нас – это все, поэтому мы всегда отдаемся полностью.
Я помню, когда был совсем маленьким, в 4-5 лет, я начинал драться и плакал, когда проигрывал. Так что это у нас в крови, в сердце», – сказал Мартинес.
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