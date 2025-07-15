«Ман Сити» и Puma продлили контракт до сезона-2034/35. Клуб будет получать 100 млн фунтов в год – это крупнейшая сделка в истории АПЛ
«Манчестер Сити» продлил сотрудничество с Puma.
Английский клуб объявил о заключении нового соглашения с техническим спонсором. «Горожане» сотрудничают с Puma с сезона-2019/20.
По информации Manchester Evening News, договор рассчитан до сезона-2034/35 и будет приносить «Сити» 100 миллионов фунтов за сезон.
Эта сделка с техническим спонсором стала крупнейшей в истории английской Премьер-лиги.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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