Альмада хочет перейти в «Атлетико». На хавбека «Ботафого» и Аргентины претендуют «Зенит» и «Бенфика»
«Атлетико» намерен перехватить Тьяго Альмаду у «Зенита» и «Бенфики».
Мадридский клуб ведет переговоры о трансфере 24-летнего атакующего хавбека «Ботафого» и сборной Аргентины, при этом сам Альмада хочет перейти именно в «Атлетико», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Во второй половине прошлого сезона полузащитник выступал на правах аренды в «Лионе», забив 1 гол и сделав 4 ассиста в 16 матчах Лиги 1.
Сообщалось, что «Зенит» предлагал за Альмаду 35 млн евро.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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