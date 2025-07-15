Альмада хочет перейти в «Атлетико». На хавбека «Ботафого» и Аргентины претендуют «Зенит» и «Бенфика»

«Атлетико» намерен перехватить Тьяго Альмаду у «Зенита» и «Бенфики».

Мадридский клуб ведет переговоры о трансфере 24-летнего атакующего хавбека «Ботафого » и сборной Аргентины, при этом сам Альмада хочет перейти именно в «Атлетико », утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Во второй половине прошлого сезона полузащитник выступал на правах аренды в «Лионе», забив 1 гол и сделав 4 ассиста в 16 матчах Лиги 1.

Сообщалось , что «Зенит » предлагал за Альмаду 35 млн евро.