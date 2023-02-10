Каррагер о Лисандро: «Он великолепен. Не думал, что кто-то настолько невысокий может справиться с игрой в АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лисандро Мартинес Футбол

Джейми Каррагер высоко оценил игру Лисандро Мартинеса за «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, он великолепен. Чтобы с таким невысоким ростом играть на позиции центрального защитника, нужно быть особенным и хорошим игроком.

Я не думал, что кто-то с такими габаритами может справиться с игрой в Премьер-лиге, а он справился. Он великолепен. Я говорил ранее о духе «Юнайтед», он был его большой частью.

Несколько недель назад я видел игру, в которой он вышел на замену. Затем кто-то забил поздний гол, и он принимал в этом самое активное участие. Вы видели его на чемпионате мира, он аргентинец, у него есть этот дух», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в интервью The Overlap.

Рост центрального защитника, пополнившего состав «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, – 175 сантиметров. Он самый низкий игрок АПЛ на этой позиции.

В текущем сезоне АПЛ Мартинес провел 20 матчей, в которых забил 1 гол. Его подробную статистику можно найти здесь.

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2 комментария

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градус ненависти
Каннаваро такого же роста (175) был в своё время лучшим защитником мира и получил ЗМ, а форварды, которым он индивидуально противостоял были намного сильнее оппозиции Мартинеса
+6
0
+6
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Пако
К слову, Карлес Пуйоль был тоже невысокого роста
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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