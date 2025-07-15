Агент Боселли о желании уйти из «Пари НН»: «У него 11 голов и 4 ассиста. Было бы странно, если бы ни один топ-клуб РПЛ не заинтересовался им»
Агент и отец Хуана Боселли надеется, что форвард «Пари НН» перейдет в топ-клуб РПЛ.
«Идея — уйти. Трансферное окно только началось, и предложение обязательно поступит. Но это должно быть предложение от одного из топ-клубов России.
Хуанма забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи [в прошлом сезоне]. Было бы очень странно, если бы ни одна крупная команда не заинтересовалась им», — сказал Пабло Боселли.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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