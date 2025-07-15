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Агент Боселли о желании уйти из «Пари НН»: «У него 11 голов и 4 ассиста. Было бы странно, если бы ни один топ-клуб РПЛ не заинтересовался им»

Агент и отец Хуана Боселли надеется, что форвард «Пари НН» перейдет в топ-клуб РПЛ.

«Идея — уйти. Трансферное окно только началось, и предложение обязательно поступит. Но это должно быть предложение от одного из топ-клубов России.

Хуанма забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи [в прошлом сезоне]. Было бы очень странно, если бы ни одна крупная команда не заинтересовалась им», — сказал Пабло Боселли.

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Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoХуан Мануэль Боселли
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
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