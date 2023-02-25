Хави о празднованиях Винисиуса и Гарначо: «Не хватает сочувствия. Не делайте того, что можно расценить как провокацию»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, как празднуют голы игроки «Реала» и «МЮ».
У испанского специалиста спросили, что он думает о танцах вингера мадридцев Винисиуса Жуниора, а также о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо после победы над «Барселоной» в Лиге Европы приложил пальцы к глазам, подражая Педри, а потом выложил фотографию с этим жестом и написал: «Большая команда прошла дальше».
«Сложно ответить на этот вопрос. Гол в футболе приносит величайшую радость, и каждый выражает свои чувства так, как считает нужным. Но я думаю, что здесь немного не хватает сочувствия.
Празднуйте по-своему, но не так, чтобы это можно было расценивать как провокацию. Но каждый делает то, что считает необходимым», – сказал Хави.
🗣"...Что Вы думаете о том, что Гарначо использовал Ваше празднование..?...".
🗣️Педри: "...Ну, я, конечно, не знаю своих фанатов по именам, но приятно видеть такие жесты с их стороны. Как вы сказали, как его зовут? Гриль Начос? Поприветствуйте его за то, что он отличный мой фанат...".
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣гриль начос это топ