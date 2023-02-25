Хави о празднованиях Винисиуса и Гарначо: «Не хватает сочувствия. Не делайте того, что можно расценить как провокацию»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, как празднуют голы игроки « » и «МЮ».

У испанского специалиста спросили, что он думает о танцах вингера мадридцев , а также о том, что полузащитник « » после победы над «Барселоной» в приложил пальцы к глазам, подражая Педри, а потом выложил фотографию с этим жестом и написал: «Большая команда прошла дальше».

«Сложно ответить на этот вопрос. Гол в футболе приносит величайшую радость, и каждый выражает свои чувства так, как считает нужным. Но я думаю, что здесь немного не хватает сочувствия.

Празднуйте по-своему, но не так, чтобы это можно было расценивать как провокацию. Но каждый делает то, что считает необходимым», – сказал Хави.