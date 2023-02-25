Хави о празднованиях Винисиуса и Гарначо: «Не хватает сочувствия. Не делайте того, что можно расценить как провокацию»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Винисиус Жуниор Алехандро Гарначо Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, как празднуют голы игроки «Реала» и «МЮ».

У испанского специалиста спросили, что он думает о танцах вингера мадридцев Винисиуса Жуниора, а также о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо после победы над «Барселоной» в Лиге Европы приложил пальцы к глазам, подражая Педри, а потом выложил фотографию с этим жестом и написал: «Большая команда прошла дальше».

«Сложно ответить на этот вопрос. Гол в футболе приносит величайшую радость, и каждый выражает свои чувства так, как считает нужным. Но я думаю, что здесь немного не хватает сочувствия.

Празднуйте по-своему, но не так, чтобы это можно было расценивать как провокацию. Но каждый делает то, что считает необходимым», – сказал Хави.

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30 комментариев

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xDe xDe
Ответ Flylink
Какой вопрос такой ответ, не думаю, что сам Хави начал разговор про Винисиуса и его празднования
Всмысле, "такой ответ"? Естественно, не сам, Хави спросили, это ведь даже в статье указано. Допустим, Хави защитил своего игрока, это нормально и правильно, хотя Педри и не монополист на своё празднование. Но да, поведение Гарначо в контексте можно счесть издёвкой. А над кем издевается Вини, празднуя танцем, как и многие другие бразильцы? Рафинья, к слову, тоже. И Неймар в Барсе так праздновал.
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Сергей Жданович
Ответ Джон Картер
Ты сравнил тоже коротенький танец Роналдиньо с обезьянними кривляниями Винисиуса.
Ну конечно, "это другое" )
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Momos
Оказывается, Хави не только тупой, но еще и обидчивый
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fudoshika
Ответ Джон Картер
Ага, ты фан клуба с ручными судьями, президентом лиги, который за Реал топит, будешь кому то еще за судей говорить. Вон только только в матче с Атлетико вам снова помогли. Так что это у тебя забыли спросить.
Ну до Эвребё все равно еще далеко)
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Evergreen
В комментах какой-то фанат бчк с нескольких акков лупит минусы всем 🤡
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Jese Rodrigues
Ответ Рэд Уайт
.Главный фанат Педри..."💙❤️🔥 🗣"...Что Вы думаете о том, что Гарначо использовал Ваше празднование..?...". 🗣️Педри: "...Ну, я, конечно, не знаю своих фанатов по именам, но приятно видеть такие жесты с их стороны. Как вы сказали, как его зовут? Гриль Начос? Поприветствуйте его за то, что он отличный мой фанат...". 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣гриль начос это топ
Гриль Насос выкинул его из ЛЕ кстати
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Max Crosbi
Хаві правий, але цікаво, скільки у нього було співчуття, коли уся команда падала на газон від однієї бутилки)
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Flylink
Ответ xDe xDe
Ладно Гарначо, он, вроде, Педри спародировал. Но с празднованиями Вини-то что не так? Он ведь просто танцует, как и прочие бразильцы.
Какой вопрос такой ответ, не думаю, что сам Хави начал разговор про Винисиуса и его празднования
+2
-1
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xDe xDe
Ладно Гарначо, он, вроде, Педри спародировал. Но с празднованиями Вини-то что не так? Он ведь просто танцует, как и прочие бразильцы.
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+4
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UseR
Ответ Джон Картер
Педри праздновал в своем стиле. А Гарначо в стиле Педри. Вот об этом и спросили Хави. И он очень тактично ответил. Если ты там увидел что то другое, то скорее сломались твои очки.
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-12
-11
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Мел Тур
Видимо он должен был сочуствовать несчастной барсе
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stanvixx
Ответ Рэд Уайт
.Главный фанат Педри..."💙❤️🔥 🗣"...Что Вы думаете о том, что Гарначо использовал Ваше празднование..?...". 🗣️Педри: "...Ну, я, конечно, не знаю своих фанатов по именам, но приятно видеть такие жесты с их стороны. Как вы сказали, как его зовут? Гриль Начос? Поприветствуйте его за то, что он отличный мой фанат...". 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣гриль начос это топ
Может и топ, но не Педопеду каверкать чужие фамилии... 😂
+1
-4
-3
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Джон Картер
Ответ Сергей Жданович
Действительно, почему же Хави и все болельщики Барселоны так быстро забыли танцы Роналдиньо )
Ты сравнил тоже коротенький танец Роналдиньо с обезьянними кривляниями Винисиуса.
+5
-5
0
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Джон Картер
Ответ UseR
То есть Педри так праздновать можно, а Гарначо нет? Этот Хави сломался - несите нового
Педри праздновал в своем стиле. А Гарначо в стиле Педри. Вот об этом и спросили Хави. И он очень тактично ответил. Если ты там увидел что то другое, то скорее сломались твои очки.
+44
-15
+29
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Иван Пименов
Ответ Burel
Хави, как всегда, слишком тактичен, дипломатичен, деликатен. Сравните с постоянными провокациями работников реала
Особенно он был деликатен, когда обещал наказать Баварию и кого-то там "закрыть", лол.
+8
-6
+2
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Джон Картер
Ответ Xabi Alonso78
У пучеглазой физручеллы забыли спросить, что делать. Радуйся купленной вами Ла Лигой и не ной
Ага, ты фан клуба с ручными судьями, президентом лиги, который за Реал топит, будешь кому то еще за судей говорить. Вон только только в матче с Атлетико вам снова помогли. Так что это у тебя забыли спросить.
+36
-8
+28
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Рэд Уайт
.Главный фанат Педри..."💙❤️🔥

🗣"...Что Вы думаете о том, что Гарначо использовал Ваше празднование..?...".

🗣️Педри: "...Ну, я, конечно, не знаю своих фанатов по именам, но приятно видеть такие жесты с их стороны. Как вы сказали, как его зовут? Гриль Начос? Поприветствуйте его за то, что он отличный мой фанат...".
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣гриль начос это топ
+3
-4
-1
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Сергей Жданович
Ответ Burel
Хави, как всегда, слишком тактичен, дипломатичен, деликатен. Сравните с постоянными провокациями работников реала
Действительно, почему же Хави и все болельщики Барселоны так быстро забыли танцы Роналдиньо )
+4
-7
-3
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UseR
То есть Педри так праздновать можно, а Гарначо нет? Этот Хави сломался - несите нового
+23
-25
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SWS
Что он несёт, в бытность игроком в его команде постоянно Дани Алвес, Алькантара, Неймар танцевали, и его это никак не задевало. Этот еврокубковый гений лицемер каких поискать
+6
-9
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GuruFutbola
Уважение Хави, тактичен даже при проигрышах, в отличии от итальянского старого нытика, который сразу начинает скулить о судьях, которые не до конца прислужили)
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Xabi Alonso78
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Мукунку хороший
Ты не Хави.. ты просто Педри)
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Shuller18
Гарначо таким жестом пытался разглядеть реальные заслуги Педри в большом футболе, с чего вдруг его считают таким талантом?
+1
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Shuller18
Ответ Burel
Хави, как всегда, слишком тактичен, дипломатичен, деликатен. Сравните с постоянными провокациями работников реала
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+9
-18
-9
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