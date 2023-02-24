Экс-хавбек «МЮ» Андерсон: «Роналду уникален. Он на 100% сосредоточен на футболе. У Криштиану золотое сердце»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Андерсон Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андерсон назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

«Для меня Криштиану – кумир. Он уникальный, как Месси. Они с другой планеты. Тяжело их сравнивать. Я был очень близок к Криштиану и играл против Месси.

С Роналду ты удивляешься каждому моменту. Он на 100% сосредоточен на футболе. Игра заканчивается, и он идет прямо домой, чтобы восстановиться. Прекрасный профессионал и отличный друг.

Многие этого не знают, но он многим помогает. У него золотое сердце. Он тренировался с нами, заботился. В Англии для меня это было очень важно», – сказал бразилец.

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32 комментария

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zenitchempik1703
Ответ Oleg
Обидно?
Просто ты в тот раз слился. Видимо и в этот.
0
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Oleg
Ответ zenitchempik1703
Oleg - Olen Чего не смеёшься?) шутка же в твоём стиле))
Обидно?
0
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zenitchempik1703
Ответ Oleg
Тен Хаг грамотно расправился с клубникой уничтожив его репутацию. Спасибо ему за это от всех фанатов по всему миру. Такой крах в карьере даже хейтеры не предвидели) И все это на фоне абсолютного триумфа Месси.
Oleg - Olen

Чего не смеёшься?) шутка же в твоём стиле))
0
-2
-2
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Андрей Хенто
Ответ Oleg
Тен Хаг грамотно расправился с клубникой уничтожив его репутацию. Спасибо ему за это от всех фанатов по всему миру. Такой крах в карьере даже хейтеры не предвидели) И все это на фоне абсолютного триумфа Месси.
Репутацию свою в первую очередь подмочил сам Роналду своим глупым интервью.
+4
-3
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David Becker
Ответ David Becker
Без судьи у Месси было бы 1 ЛЧ, незащитанный гол Шевченко в полуфинале 2006 года (https://youtu.be/eYlWXvUnCJk), позор с Эвребе,удаление Ван Перси и Пепе, когда он даже ноги Алвеса не касался)
Плюс незащитанный чистый гол Игуаина в ответном полуфинале из-за балерины Маскерано.
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AF007
Ответ Los Galácticos
новость о Роналду а не о Дзюбе
Одного класса столбы
+3
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David Becker
Ответ Айлин 1990
Без судьи 3 ЛЧ тоже позорные, можно считать что это заслуга роналду. А КАШАИ, ОЛИВЕР, ЧАКЫР, РОККИ, КЛАТЕНБУРГ, БРЫХ.
Без судьи у Месси было бы 1 ЛЧ, незащитанный гол Шевченко в полуфинале 2006 года (https://youtu.be/eYlWXvUnCJk), позор с Эвребе,удаление Ван Перси и Пепе, когда он даже ноги Алвеса не касался)
+4
-5
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Пирс Морган
Настолько был увлечен футболом, что пришел в мою студию
+1
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Манюшный
Благодарен Криштиану за уходы с матча и интервью моргану. Тренер получил авторитет, глейзеры продают клуб, игроки узнали что такое токсичность и извлекли урок.
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Айлин 1990
Ответ David Becker
Хоть он и хуже аргентинца, но король ЛЧ именно он, Месси надо будет выиграть 2 ЛЧ при условии, что он станет лучшим бомбардиром в каждом из них, ведь в победе ЛЧ 2006 года он принёс не больше пользы, чем Вальехо в прошлом ЛЧ.
Без судьи 3 ЛЧ тоже позорные, можно считать что это заслуга роналду. А КАШАИ, ОЛИВЕР, ЧАКЫР, РОККИ, КЛАТЕНБУРГ, БРЫХ.
+3
-2
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нелюбитель футбола
"Уникальным" его сделало интервью Моргану... И больше ничего .. Хе-хе...
+1
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David Becker
Ответ VERBLYUD
Дзюба - 1+1 в плей-офф ЧМ за 1 турнир Роналду - 0+0 за 5 турниров Получается, что Кришти деревяннее, чем Дзюба
Месси за первые 4 мундиаля забил меньше Дзюбы, получается он был хуже него до декабря )
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udiekemen
Ответ VERBLYUD
Дзюба - 1+1 в плей-офф ЧМ за 1 турнир Роналду - 0+0 за 5 турниров Получается, что Кришти деревяннее, чем Дзюба
У Рона 825 голов (Даже у Месси мало)
У Дзюбы🗿смешно сравнивать
+2
-3
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David Becker
Хоть он и хуже аргентинца, но король ЛЧ именно он, Месси надо будет выиграть 2 ЛЧ при условии, что он станет лучшим бомбардиром в каждом из них, ведь в победе ЛЧ 2006 года он принёс не больше пользы, чем Вальехо в прошлом ЛЧ.
+3
-4
-1
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софочка
"Разложу детально - я уникальный
Если ты не бальник - лей слёзы в умывальник"
0
-1
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Michael Boldyrev
А вместо крови - клубничный сок!
+6
-3
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AF007
Вечно второй после Месси. Был бы порток не таким самовлюбленным мудаком, об этом бы говорили более мягко и аккуратно. Ну а так зачем оберегать его шаткую психику
+6
-8
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Oleg
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кришти великий футболист. Благодаря его истерике авторитет Тен Хага вырос и команда вся пашет. Я весь прошлый сезон задавался вопросом где эффект кришти когда МЮ постоянно всем проигрывает, а эффект во второй сезон. Браво, забил без касания, поднял команду без участия в матчах 🙏🏻
Тен Хаг грамотно расправился с клубникой уничтожив его репутацию.
Спасибо ему за это от всех фанатов по всему миру.
Такой крах в карьере даже хейтеры не предвидели)

И все это на фоне абсолютного триумфа Месси.
+14
-11
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Михаил Максаков
Экс-хавбек «МЮ» Андерсон: «Роналду уникален. Он на 100% сосредоточен на своём отражении в зеркале»
+6
-3
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ QWertY
Спасибо Кришти за вчерашнюю победу над Барсой! Затащил игру своим отсутствием!💪🏻
Мне интересно глорики Криштика болели против Тен Хага или против бчк? 😁😁
+7
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Гегенпрессинг Рангника
Кришти великий футболист. Благодаря его истерике авторитет Тен Хага вырос и команда вся пашет. Я весь прошлый сезон задавался вопросом где эффект кришти когда МЮ постоянно всем проигрывает, а эффект во второй сезон. Браво, забил без касания, поднял команду без участия в матчах 🙏🏻
+27
-14
+13
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Oleg
Потом это золотое сердце пошло к Моргану и облило сточными водами клуб, тренера, игроков.
Просто уникально.
+4
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VERBLYUD
Ответ Los Galácticos
новость о Роналду а не о Дзюбе
Дзюба - 1+1 в плей-офф ЧМ за 1 турнир
Роналду - 0+0 за 5 турниров

Получается, что Кришти деревяннее, чем Дзюба
+6
-3
+3
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AminO2
Нет, только контакты платиновые(с)
0
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0
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Экспертное мнение
Началась раскрутка перед вручением награды Зе Бест, не удивлюсь если Криш войдет в топ-3 не набрав ни одного голоса, каким-то образом ему удалось войти в топ-20 ЗМ с 0 очком
+4
-5
-1
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