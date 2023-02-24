Экс-хавбек «МЮ» Андерсон: «Роналду уникален. Он на 100% сосредоточен на футболе. У Криштиану золотое сердце»
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андерсон назвал Криштиану Роналду своим кумиром.
«Для меня Криштиану – кумир. Он уникальный, как Месси. Они с другой планеты. Тяжело их сравнивать. Я был очень близок к Криштиану и играл против Месси.
С Роналду ты удивляешься каждому моменту. Он на 100% сосредоточен на футболе. Игра заканчивается, и он идет прямо домой, чтобы восстановиться. Прекрасный профессионал и отличный друг.
Многие этого не знают, но он многим помогает. У него золотое сердце. Он тренировался с нами, заботился. В Англии для меня это было очень важно», – сказал бразилец.
Чего не смеёшься?) шутка же в твоём стиле))
У Дзюбы🗿смешно сравнивать
Если ты не бальник - лей слёзы в умывальник"
Спасибо ему за это от всех фанатов по всему миру.
Такой крах в карьере даже хейтеры не предвидели)
И все это на фоне абсолютного триумфа Месси.
Просто уникально.
Роналду - 0+0 за 5 турниров
Получается, что Кришти деревяннее, чем Дзюба