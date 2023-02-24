Экс-хавбек «МЮ» Андерсон: «Роналду уникален. Он на 100% сосредоточен на футболе. У Криштиану золотое сердце»

Экс-хавбек « » назвал своим кумиром.

«Для меня Криштиану – кумир. Он уникальный, как . Они с другой планеты. Тяжело их сравнивать. Я был очень близок к Криштиану и играл против Месси.

С Роналду ты удивляешься каждому моменту. Он на 100% сосредоточен на футболе. Игра заканчивается, и он идет прямо домой, чтобы восстановиться. Прекрасный профессионал и отличный друг.

Многие этого не знают, но он многим помогает. У него золотое сердце. Он тренировался с нами, заботился. В Англии для меня это было очень важно», – сказал бразилец.