RFEF занимается натурализацией защитника «Сосьедада» Ле Нормана. Француз может сыграть за сборную Испании 25 марта

Теги Реал Сосьедад Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Федерация футбола Испании натурализация Робен Ле Норман Футбол

Защитник «Сосьедада» Робен Ле Норман близок к смене спортивного гражданства.

Как сообщает COPE, Королевская испанская футбольная федерация ускорила ранее запущенную процедуру натурализации 26-летнего футболиста и может рассчитывать на то, что он сыграет за сборную Испании 25 марта против Норвегии в квалификации Евро-2024.

Уроженец французской коммуны Пабю представляет «Сосьедад» с 2016 года. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в Ла Лиге.

Подробно со статистикой Ле Нормана можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Турку Финляндия*
Ответ Кирилл Голивец
Тот хотя бы на четверть баск) Этот родился в Бретани и не имеет никакого отношения к испанцам
Есть же французкие баски которые хорошо себя чувствуют во Франции
+2
0
+2
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Under
Ответ Rick Sorkin
Интересно, ноют ли испанцы так же, как россияне при натурализации Малкома и Клаудиньо?
не ну 6.5 лет и полтора года всё же две большие разницы
+1
0
+1
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Максим Черкашин
Ответ Rick Sorkin
Интересно, ноют ли испанцы так же, как россияне при натурализации Малкома и Клаудиньо?
Они за сборную Бразилии заиграны.😎
0
0
0
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Турку Финляндия*
Очень хороший центральный защитник, при Луисе де ла Фуэнте станет игроком старта в сборной
+1
0
+1
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Турку Финляндия*
Ответ Rick Sorkin
Интересно, ноют ли испанцы так же, как россияне при натурализации Малкома и Клаудиньо?
Нет, потому что он с 2016 года, находился в академии Реала Сосьедад и три года как уже играет за Реал Сосьедад
+5
0
+5
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Пётр Смирнов
Ответ Rick Sorkin
Интересно, ноют ли испанцы так же, как россияне при натурализации Малкома и Клаудиньо?
Всё зависит от людей: ноют те, кто боятся конкуренции:)
+2
-1
+1
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Rick Sorkin
Интересно, ноют ли испанцы так же, как россияне при натурализации Малкома и Клаудиньо?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ответ Пётр Смирнов
Ляпорта уже сделали испанцем, теперь очередь ещё одного француза) в целом молодцы, конкуренция - хорошо
Тот хотя бы на четверть баск) Этот родился в Бретани и не имеет никакого отношения к испанцам
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пётр Смирнов
Ляпорта уже сделали испанцем, теперь очередь ещё одного француза) в целом молодцы, конкуренция - хорошо
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
Лучше бы Рамоса оставили, чем натурализацией занимались
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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