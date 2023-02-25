RFEF занимается натурализацией защитника «Сосьедада» Ле Нормана. Француз может сыграть за сборную Испании 25 марта

Защитник « » близок к смене спортивного гражданства.

Как сообщает COPE, Королевская испанская футбольная федерация ускорила ранее запущенную процедуру натурализации 26-летнего футболиста и может рассчитывать на то, что он сыграет за сборную 25 марта против Норвегии в квалификации Евро-2024.

Уроженец французской коммуны Пабю представляет «Сосьедад» с 2016 года. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в Ла Лиге.

Подробно со статистикой Ле Нормана можно ознакомиться здесь.