  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Никита Медведев о «Пари НН»: «Уверенно двигаемся на вылет. Пока не получается реализовать идеи Шпилевского»
4

Никита Медведев о «Пари НН»: «Уверенно двигаемся на вылет. Пока не получается реализовать идеи Шпилевского»

Никита Медведев заявил, что «Пари НН» приближается к вылету из РПЛ.

Нижегородцы набрали 7 очков в 13 матчах  Мир РПЛ и идут на 15-м месте – в зоне прямого вылета.

– Если искать хоть какие‑то плюсы от вылета в Кубке, дальше остаются только игры чемпионата. Это облегчит задачу?

– Никаких плюсов, легче календаря точно не будет. У нас каждый матч очень тяжелый.

– 15 поражений в 19 матчах при новом тренере. О чем это говорит?

– О том, что пока мы уверенно двигаемся на вылет.

– Шпилевский говорил, что идеи его тренерского штаба пока не работают в клубе. Вы понимаете, что доносят тренеры?

– Понимаю, но пока у команды не получается реализовать их идеи, – сказал вратарь «Пари НН».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
