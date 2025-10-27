Никита Медведев о «Пари НН»: «Уверенно двигаемся на вылет. Пока не получается реализовать идеи Шпилевского»
Никита Медведев заявил, что «Пари НН» приближается к вылету из РПЛ.
Нижегородцы набрали 7 очков в 13 матчах Мир РПЛ и идут на 15-м месте – в зоне прямого вылета.
– Если искать хоть какие‑то плюсы от вылета в Кубке, дальше остаются только игры чемпионата. Это облегчит задачу?
– Никаких плюсов, легче календаря точно не будет. У нас каждый матч очень тяжелый.
– 15 поражений в 19 матчах при новом тренере. О чем это говорит?
– О том, что пока мы уверенно двигаемся на вылет.
– Шпилевский говорил, что идеи его тренерского штаба пока не работают в клубе. Вы понимаете, что доносят тренеры?
– Понимаю, но пока у команды не получается реализовать их идеи, – сказал вратарь «Пари НН».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
