  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Селюк о Карпине: «Трансферы «Динамо» – караул. С этим тренером ловить нечего – он не изменился со времен работы в «Армавире»
4

Селюк о Карпине: «Трансферы «Динамо» – караул. С этим тренером ловить нечего – он не изменился со времен работы в «Армавире»

Дмитрий Селюк раскритиковал работу Валерия Карпина в «Динамо».

«Трансферы «Динамо» летом – это караул. Как можно было взять Осипенко? Для чего он нужен «Динамо»? Очевидно, что он нужен только Карпину.

А с этим тренером «Динамо» ловить нечего. Он не изменился со времен своей работы в «Торпедо-Армавире», – сказал агент Дмитрий Селюк.

Команда Карпина сейчас занимает 8-е место в Мир РПЛ, набрав 16 очков в 13 матчах.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoАрмавир
logoВалерий Карпин
logoМаксим Осипенко
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
третий дивизион
logoДмитрий Селюк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ловчев о «Динамо»: «Пришли Осипенко и Глебов из команды с 8-го места. Это должно сразу что-то дать? Прогресса я пока не вижу, Карпину нужно время»
25 октября, 12:32
Гурцкая о Карпине: «Динамо» не угадало с тренером. Дальше будет только хуже. Вектор развития – накупить средних игроков, которые будут смотреть тренеру в рот и занимать 4-10-е место»
20 октября, 16:23
Гурцкая о «Динамо»: «Гафин не хотел Карпина, несогласие превратилось в разрыв отношений. Было недопонимание по поводу игроков, которых брали»
6 октября, 16:44
Селюк о «Динамо»: «Уверен, многие сделки коррупционны, и в них участвует Карпин. Гафин не зря ушел, нужно провести аудит»
5 октября, 12:28
Главные новости
Винисиус рассматривает возможность ухода из «Реала» летом. Он считает, что Алонсо его недолюбливает, бразильца не устраивает игровое время (As)
9 минут назад
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
16 минут назадТесты и игры
Daily Mail ошибочно написал, что Россия подала заявку на проведение Евро-2032 вместо Италии. В РФС прокомментировали: «Подали еще в 2022-м. Нового с тех пор ничего не было»
36 минут назад
Крыховяк объявил о завершении карьеры. Экс-хавбек сборной Польши играл за «Локо», «Краснодар», «ПСЖ» и «Севилью»
46 минут назад
«Маленькие пуритане боятся слова «кончать». Мало того – боятся слова «очко». Говорят «один балл»! В футбольных таблицах только очки, ребята!» Гусев о комментаторах
сегодня, 17:14
«Ювентус» начал переговоры со Спаллетти. Также рассматривается Манчини
сегодня, 17:01
Кержаков о Соболеве: «На тренировке после «Динамо» он демонстративно показывал свое отношение: медленно шел, не добегал. Семак не может его искусственно завести»
сегодня, 16:51
Суд потребовал от «Барсы» предоставить оригиналы контрактов с Негрейрой. Пока они не обнаружены
сегодня, 16:40
Чемпионат России. «Ахмат» играет с «Сочи»
сегодня, 16:30Live
Гурцкая о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Карпин надевает всем розовые очки, говоря, что все получалось. Зачем ехали в Петербург? Не проиграть 0:3?»
сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Черышев о «Зените»: «Есть посредственные футболисты в составе. В игре что-то надломилось, команда должна претендовать только на первую строчку»
6 минут назад
«Ахмат» – «Сочи». 1:4 – Игнатов сделал дубль, Сааведра, Самородов, Васильев тоже забили. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Канчельскис о «Спартаке»: «Руководство не рассказывает о целях команды, стратегии развития, идеях тренера. Специально, чтобы нельзя было спросить с кого-то конкретного в конце сезона»
16 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза в гостях у «Аль-Батина», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
сегодня, 15:00Live
Агент Лички о возвращении в РПЛ: «Вряд ли он согласится на менее статусный клуб, чем «Динамо». Про «Спартак» не могу ответить за него»
25 минут назад
Никита Медведев о «Пари НН»: «Уверенно двигаемся на вылет. Пока не получается реализовать идеи Шпилевского»
25 минут назад
Рэшфорд после поражения в класико: «Это марафон, а не спринт. «Барса» продолжит бороться! 💙❤️»
49 минут назад
Аленичев о «Спартаке»: «Просто обязаны больше не играть так, как с «Оренбургом». До конца года команда будет стараться набрать максимум очков, учитывая ее состав»
сегодня, 17:15
Гонду, Алип, Лукин, Ненахов, Перрен, Кривцов, Бакаев – в символической сборной группового этапа Пути РПЛ Кубка России
сегодня, 16:58Фото
Невилл о «Ливерпуле»: «Команда Слота напоминает мой «МЮ» – мы были нестабильны, хотя всегда способны забивать. Тренер не паникует, но это становится проблемой. Нужно упростить игру»
сегодня, 16:39