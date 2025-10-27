Селюк о Карпине: «Трансферы «Динамо» – караул. С этим тренером ловить нечего – он не изменился со времен работы в «Армавире»

Дмитрий Селюк раскритиковал работу Валерия Карпина в «Динамо».

«Трансферы «Динамо » летом – это караул. Как можно было взять Осипенко ? Для чего он нужен «Динамо»? Очевидно, что он нужен только Карпину.

А с этим тренером «Динамо» ловить нечего. Он не изменился со времен своей работы в «Торпедо-Армавире», – сказал агент Дмитрий Селюк .

Команда Карпина сейчас занимает 8-е место в Мир РПЛ , набрав 16 очков в 13 матчах.