Селюк о Карпине: «Трансферы «Динамо» – караул. С этим тренером ловить нечего – он не изменился со времен работы в «Армавире»
Дмитрий Селюк раскритиковал работу Валерия Карпина в «Динамо».
«Трансферы «Динамо» летом – это караул. Как можно было взять Осипенко? Для чего он нужен «Динамо»? Очевидно, что он нужен только Карпину.
А с этим тренером «Динамо» ловить нечего. Он не изменился со времен своей работы в «Торпедо-Армавире», – сказал агент Дмитрий Селюк.
Команда Карпина сейчас занимает 8-е место в Мир РПЛ, набрав 16 очков в 13 матчах.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
