Комличенко о пиве в Чехии: «Захожу в комнату к парням, а у них по 0,3 стоит у каждого. Легенда команды поясняет: «Все нормально. Они расслабились, только играть будут лучше»

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Чехия Млада-Болеслав Марек Матейовски Николай Комличенко Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Николай Комличенко рассказал об отношении к пиву в чешском футболе. 

– Алкоголь в «Ростове» запрещен. Это табу только во время подготовки?

– Во время сборов – по объективным причинам, причем это даже от самих футболистов идет – никто себе лишнего не позволяет, потому что не потянешь нагрузки. Когда сбор заканчивается, у тебя впереди три выходных, можем собраться в ресторане и позволить себе кто бокал вина, кто пару кружек пива.

Не вижу здесь чего-то плохого: ты хорошо отработал, заслужил. Как говорил Олег Иванович Самсонов: «Работаем – работаем, отдыхаем – отдыхаем». Здесь важно держать баланс.

– Как его держать в Чехии, когда пиво как вода?

– Там даже так было: приехали на выезд, заселились в отель за день до игры. Захожу в комнату к парням, а у них по 0,3 пива стоит у каждого. Не понял, что происходит. Подхожу к Мареку Матейовскому, легенде «Млада-Болеслав», он поясняет: «Все нормально, для ребят по 0,3 в минус не идет. Они расслабились, только играть будут лучше». Для меня было в новинку, потому что в России такого нет.

– Ты сам когда-нибудь нарушал режим?

– Жестко – никогда. Не позволял себе напиваться, уходить в загул и так далее. Ну, а как? Выпил, а на следующий день тренировка? Состояние в любом случае будет нерабочее. Когда выходной, позволяю себе посидеть, погулять, а если еще и сыграл хорошо – вообще супер, на эмоциях, это нормально.

Когда плохо сыграл, наоборот, лучше дома сидеть, чтобы никто не видел, с семьей отвлекаюсь от футбола. Мне кажется, сейчас в нашем футболе остались какие-то единичные случаи, когда кто-то алкоголь позволяет себе на постоянной основе. Все стали более профессиональными, – сказал нападающий «Ростова».

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
superbro
Ответ сервисник
Bag beer)
Было время)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Антонов
А ещё портвейн 3 топора и сигара через затяг!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сервисник
Ответ superbro
Одну, но 5 литровую 😏
Bag beer)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
superbro
Ответ Александр Кудрявцев
Не моё дело Но разве спортсменам разве пиво можно что ль
Можно, вопрос лишь в количестве, тоже касается и "вредной" еды, ту же пиццу после матча практикуют во многих командах. Это вопрос "восстановления" организма после больших нагрузок. Но тут каждый сам решает и что немаловажно организм у каждого свой со своими особенностями, поэтому все индивидуально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Александр Кудрявцев
😳😳😳😳😳
Пиво помогает восстановится организму , у них же не водка ящиками стоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
superbro
Ответ nick-basil
На протяжении всей взрослой жизни выпивать (только) одну бутылку пива - вот самое просто определение стального человека.
Одну, но 5 литровую 😏
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ Старина Шимус
У хоккеистов постоянно после матча пиво ящиками стоит в раздевалке, сами НХЛ-овцы рассказывают.
😳😳😳😳😳
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KOTOV71
Ответ QWertY
Придумали спортсмены, а британские ученные давным давно доказали, что пиво и водочка для обводочки повышают футбольные результаты☝🏻
Пивка- для рывка,водочки- для обводочки!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kin
Увидел пиво у парней, выпей с ними, зачем такого человека, легенду такого клуба беспокоить?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
На протяжении всей взрослой жизни выпивать (только) одну бутылку пива - вот самое просто определение стального человека.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старина Шимус
Ответ Александр Кудрявцев
Не моё дело Но разве спортсменам разве пиво можно что ль
У хоккеистов постоянно после матча пиво ящиками стоит в раздевалке, сами НХЛ-овцы рассказывают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ ВладимирНеПутин
Пинчуги придумали. Бьет, значит любит из той же серии
Придумали спортсмены, а британские ученные давным давно доказали, что пиво и водочка для обводочки повышают футбольные результаты☝🏻
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Александр Кудрявцев
Не моё дело Но разве спортсменам разве пиво можно что ль
От 1-2 бутылок хорошего пива мужскому организму ничего не будет, если не каждый день, конечно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
Ответ QWertY
Не можно, а нужно. «Пивка для рывка» не просто так сказано☝🏻
Пинчуги придумали. Бьет, значит любит из той же серии
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Александр Кудрявцев
Не моё дело Но разве спортсменам разве пиво можно что ль
Не можно, а нужно. «Пивка для рывка» не просто так сказано☝🏻
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Streetbor
Ответ Александр Кудрявцев
Не моё дело Но разве спортсменам разве пиво можно что ль
Безалкогольное часто стоит после матча, если кому нужно пройти допинг контроль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Не моё дело Но разве спортсменам разве пиво можно что ль
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий