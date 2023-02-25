Комличенко о пиве в Чехии: «Захожу в комнату к парням, а у них по 0,3 стоит у каждого. Легенда команды поясняет: «Все нормально. Они расслабились, только играть будут лучше»

рассказал об отношении к пиву в чешском футболе.

– Алкоголь в « » запрещен. Это табу только во время подготовки?

– Во время сборов – по объективным причинам, причем это даже от самих футболистов идет – никто себе лишнего не позволяет, потому что не потянешь нагрузки. Когда сбор заканчивается, у тебя впереди три выходных, можем собраться в ресторане и позволить себе кто бокал вина, кто пару кружек пива.

Не вижу здесь чего-то плохого: ты хорошо отработал, заслужил. Как говорил Олег Иванович Самсонов: «Работаем – работаем, отдыхаем – отдыхаем». Здесь важно держать баланс.

– Как его держать в Чехии, когда пиво как вода?

– Там даже так было: приехали на выезд, заселились в отель за день до игры. Захожу в комнату к парням, а у них по 0,3 пива стоит у каждого. Не понял, что происходит. Подхожу к Мареку Матейовскому, легенде « », он поясняет: «Все нормально, для ребят по 0,3 в минус не идет. Они расслабились, только играть будут лучше». Для меня было в новинку, потому что в России такого нет.

– Ты сам когда-нибудь нарушал режим?

– Жестко – никогда. Не позволял себе напиваться, уходить в загул и так далее. Ну, а как? Выпил, а на следующий день тренировка? Состояние в любом случае будет нерабочее. Когда выходной, позволяю себе посидеть, погулять, а если еще и сыграл хорошо – вообще супер, на эмоциях, это нормально.

Когда плохо сыграл, наоборот, лучше дома сидеть, чтобы никто не видел, с семьей отвлекаюсь от футбола. Мне кажется, сейчас в нашем футболе остались какие-то единичные случаи, когда кто-то алкоголь позволяет себе на постоянной основе. Все стали более профессиональными, – сказал нападающий «Ростова».