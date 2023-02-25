Комличенко готов побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ: «Все реально, от головы же все идет. Килограмм скину, вообще попрет»
Николай Комличенко намерен побить рекорд Артема Дзюбы по голам в Мир РПЛ.
– Хотел бы установить рекорд РПЛ [за один сезон], как ты сделал в Чехии в свое время? Может, уже не в этом году, но в ближайшем будущем?
— Конечно. Это тяжело, но почему нет? Важно хорошо начать сезон. Наверное, это цель номер один. Очень хочется, обязательно буду к этому стремиться.
Другое дело, что хочется и можется — это разные вещи. Валерий Георгиевич [Карпин] перед турниром хорошо объяснил разницу между задачами и целями. Папа мой постоянно следит за статистикой, обновляет, мне отправляет. Говорит, допустим, до сотни голов в РПЛ осталось столько-то и столько-то.
— Побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ реально?
— А сколько Дзюба забил?
— 148.
— Блин, все реально, от головы же все идет. Если килограмм скину, вообще попрет (смеется). Цифра очень серьезная, но почему бы и нет? Понятно, что если забиваешь по одному в год, то мечтать о таком — не вариант. А мне было бы интересно попробовать, – сказал форвард «Ростова», на счету которого 22 мяча в 85 играх РПЛ.
148 голов в РПЛ долго ещё никто не забьет.