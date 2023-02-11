Комличенко о «Ростове»: «Печальная ситуация: три игры – ноль голов. Результат второстепенен, но так нельзя проигрывать в «товарняках»
Форвард Николай Комличенко подвел итоги выступления «Ростова» в Winline Зимнем кубке РПЛ.
Команда потерпела три поражения с общим счетом 0:7.
– Не только для болельщиков, но и для нас тревожно. Что-то не получается, будем думать. Что-то по-любому надо делать.
Печальная ситуация: три игры – ноль голов. Моменты были, но претензии в первую очередь ко мне – ведь я нападающий.
Да, здесь результат второстепенен, но так нельзя проигрывать в «товарняках». К тому же сегодня была контрольная игра перед официальными матчами.
– Не пугает, что до сих пор не свистят, когда фолят на вас?
– Я уже привык. Ну что мне сделать сейчас?
– Сказал ли что-то Карпин?
– На разборе будем разбирать. Работы много, как и много работы над ошибками. Точно есть над чем подумать. И задуматься всем. Результат не устраивает, хоть и второстепенен, – сказал Комличенко.
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Хуже всех, как и в официальных играх, обороняется Уткин. Своей игрой в защите он очень уж напоминает позднего Ерёменко.