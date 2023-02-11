Комличенко о «Ростове»: «Печальная ситуация: три игры – ноль голов. Результат второстепенен, но так нельзя проигрывать в «товарняках»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Николай Комличенко Чемпионат.com Футбол

Форвард Николай Комличенко подвел итоги выступления «Ростова» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

Команда потерпела три поражения с общим счетом 0:7.

– Не только для болельщиков, но и для нас тревожно. Что-то не получается, будем думать. Что-то по-любому надо делать.

Печальная ситуация: три игры – ноль голов. Моменты были, но претензии в первую очередь ко мне – ведь я нападающий.

Да, здесь результат второстепенен, но так нельзя проигрывать в «товарняках». К тому же сегодня была контрольная игра перед официальными матчами.

– Не пугает, что до сих пор не свистят, когда фолят на вас?

– Я уже привык. Ну что мне сделать сейчас?

– Сказал ли что-то Карпин?

– На разборе будем разбирать. Работы много, как и много работы над ошибками. Точно есть над чем подумать. И задуматься всем. Результат не устраивает, хоть и второстепенен, – сказал Комличенко.

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7 комментариев

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Михаил Максаков
Комличенко свои голы весной забьёт, а вот оборона команды, это как всегда полный трындец.
Хуже всех, как и в официальных играх, обороняется Уткин. Своей игрой в защите он очень уж напоминает позднего Ерёменко.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Настрой верный, Николай! Ещё есть время до матча с Уралом, хоть и немного, используйте его с максимальной пользой.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Dmitriy6354
Как говорится, у Карпина вторая часть сезона никогда не удаётся. Конечно крест ставить рано. Это же товарищеский кубок. Удачи в Мир РПЛ и Кубке России!
Никогда не удаётся, и даже в прошлом сезоне?
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Коб Риалет
Так надо выполнять то, чему тебя Карпуша учит, твое ныряние главная надежда Ростова на очки
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Spaten
Первый блин Комом
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-DF-
А всё потому, что плохо ныряешь, надо больше тренироваться, вводить новые элементы, работать над криком и гримасами боли.
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Dmitriy6354
Как говорится, у Карпина вторая часть сезона никогда не удаётся. Конечно крест ставить рано. Это же товарищеский кубок. Удачи в Мир РПЛ и Кубке России!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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