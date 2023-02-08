Пименов о Конти: «У «Локо» талант покупать щупленьких игроков. Комличенко его закроет со словами «Мальчик, подвинься»

высказался о проблемах обороны «Локомотива».

— А что с обороной? Приобрели Конти.

— Опять щупленького? У «Локомотива» талант покупать щупленьких игроков. И я не понимаю почему так… Хорошо, наверное, сейчас сложно приобрести хороших игроков. Было то, что было. Надо смотреть на него в игре.

Мампасси тоже считался талантливым. Еще и русскоговорящим. Но парень вообще не прибавил за это время.

— А у «Локо» именно кадровые проблемы в обороне или структурные?

— Кадровые. Тренер может делать тактические наработки, но когда у тебя средний уровень исполнителей, то как бы ты ни играл, если у тебя нет фундамента в физике — ничего не получится. У «Локомотива» просто нет физической базы. Поэтому пропустили 34 мяча — антирекорд клуба.

— Да, наколотили неплохо.

— Им забивали все, кому не лень.

— То есть Конти не решит кадровые проблемы в обороне?

— Надо смотреть. Но мне кажется, его закроет со словами «Мальчик, подвинься», – сказал экс-форвард « ива».