Пименов о Конти: «У «Локо» талант покупать щупленьких игроков. Комличенко его закроет со словами «Мальчик, подвинься»
Руслан Пименов высказался о проблемах обороны «Локомотива».
— А что с обороной? Приобрели Конти.
— Опять щупленького? У «Локомотива» талант покупать щупленьких игроков. И я не понимаю почему так… Хорошо, наверное, сейчас сложно приобрести хороших игроков. Было то, что было. Надо смотреть на него в игре.
Мампасси тоже считался талантливым. Еще и русскоговорящим. Но парень вообще не прибавил за это время.
— А у «Локо» именно кадровые проблемы в обороне или структурные?
— Кадровые. Тренер может делать тактические наработки, но когда у тебя средний уровень исполнителей, то как бы ты ни играл, если у тебя нет фундамента в физике — ничего не получится. У «Локомотива» просто нет физической базы. Поэтому пропустили 34 мяча — антирекорд клуба.
— Да, наколотили неплохо.
— Им забивали все, кому не лень.
— То есть Конти не решит кадровые проблемы в обороне?
— Надо смотреть. Но мне кажется, Комличенко его закроет со словами «Мальчик, подвинься», – сказал экс-форвард «Локомотива».
А Конти просто повелся на мутную схему, где агенту 100% бонус за подъемные, к подъемным бонус за успехи, к успехам карточка Тройка на 3000 рублей. Про футбол в этой истории мало, они берут игрока Бенфики Б который ни разу не закреплялся как лидер обороны, кроме начала карьеры. Оттого и колесит по миру никому ненужный. Ещё и травматичный.