Пименов о Конти: «У «Локо» талант покупать щупленьких игроков. Комличенко его закроет со словами «Мальчик, подвинься»

Теги Локомотив Ростов Руслан Пименов премьер-лига Россия Николай Комличенко Херман Конти Футбол

Руслан Пименов высказался о проблемах обороны «Локомотива».

— А что с обороной? Приобрели Конти.

— Опять щупленького? У «Локомотива» талант покупать щупленьких игроков. И я не понимаю почему так… Хорошо, наверное, сейчас сложно приобрести хороших игроков. Было то, что было. Надо смотреть на него в игре.

Мампасси тоже считался талантливым. Еще и русскоговорящим. Но парень вообще не прибавил за это время.

— А у «Локо» именно кадровые проблемы в обороне или структурные?

— Кадровые. Тренер может делать тактические наработки, но когда у тебя средний уровень исполнителей, то как бы ты ни играл, если у тебя нет фундамента в физике — ничего не получится. У «Локомотива» просто нет физической базы. Поэтому пропустили 34 мяча — антирекорд клуба.

— Да, наколотили неплохо.

— Им забивали все, кому не лень.

— То есть Конти не решит кадровые проблемы в обороне?

— Надо смотреть. Но мне кажется, Комличенко его закроет со словами «Мальчик, подвинься», – сказал экс-форвард «Локомотива».

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6 комментариев

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Матвей Суицидин
Кузьмичев здоровый детина, сам хого хочешь подвинет, а толку-то? В Ростове в обороне играет щупленький пацан Мелехин - один из лидеров по оборонительный метрикам. У Пименова аналитика уровня Бог.
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nv6p8y8fr4
Ответ Кино Музыка
Бускетс тоже щуплый)
Серьезно ?))
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Андрей Макаревич
Ответ Heath Neumann
Странно, что косяки вешают на оборону, хотя там за полтора года полное отсутствие игры в защите надо приписывать именно ТШ, а именно его отсутствию. Надеюсь, что Марк всё-таки вернётся назад в клуб, в отличии от Магкеева который занимает место Погостнова, и Мампасси собственно. А Конти просто повелся на мутную схему, где агенту 100% бонус за подъемные, к подъемным бонус за успехи, к успехам карточка Тройка на 3000 рублей. Про футбол в этой истории мало, они берут игрока Бенфики Б который ни разу не закреплялся как лидер обороны, кроме начала карьеры. Оттого и колесит по миру никому ненужный. Ещё и травматичный.
Так мампасси вроде и не ушел никуда
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Арсений Элин
Дело не в обороне а в системе точнее её отсутствии как единого целого. Бесконечная чехарда с тренерами и функционерами она не может не отразиться на команде и её игре...
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Heath Neumann
Странно, что косяки вешают на оборону, хотя там за полтора года полное отсутствие игры в защите надо приписывать именно ТШ, а именно его отсутствию. Надеюсь, что Марк всё-таки вернётся назад в клуб, в отличии от Магкеева который занимает место Погостнова, и Мампасси собственно.

А Конти просто повелся на мутную схему, где агенту 100% бонус за подъемные, к подъемным бонус за успехи, к успехам карточка Тройка на 3000 рублей. Про футбол в этой истории мало, они берут игрока Бенфики Б который ни разу не закреплялся как лидер обороны, кроме начала карьеры. Оттого и колесит по миру никому ненужный. Ещё и травматичный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Бускетс тоже щуплый)
+3
-1
+2
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