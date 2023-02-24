Андерсон о «Барсе»-2009: «Великая команда. Им не нужен был тренер, они играли сами. Я мог выиграть три ЛЧ, но из-за них победил только один раз»

Теги Манчестер Юнайтед Андерсон Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андерсон высказался о матчах с «Барселоной».

Бразилец в составе манкунианцев проиграл два финала Лиги чемпионов каталонцам – в 2009 и 2011 годах.

«Я мог выиграть три Лиги чемпионов, но из-за «Барсы» победил только один раз. У «Барсы» была отличная команда, как и у нас, конечно. Игра против Хави, Иньесты, Месси...

Мы готовились к финалам как к любым другим матчам. В 2008-м мы  выбили «Барсу» из Лиги чемпионов в полуфинале. 

[В 2009-м] мы проиграли великой команде «Барсы». Им не нужен был тренер, они играли сами», – сказал Андерсон.

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14 комментариев

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Cash_flow
Ответ rigobersong
Тут скорее ради наброса так написали и Андерсон ведет не к тому, что бы принизить Пепа, а наоборот восхищался, до какогр автоматизма тренер Довел команду, что даже игроки МЮ просто наблюдали как Барселона играет в футбол:) А Андерсон самый настоящий красавчик, помню когда роналду чокернул в важный момент в серии пенальти, великий Андерсон свой забил и помог МЮ вырвать титул против Челси:))
Роналду самый настоящий красавчик, помню как Месси чокернул в класико 2012 на Камп Ноу, а великий Роналду забил победный и помог Реалу выиграть титул против Барсы :))

И потом через 3 дня Месси еще раз чокернул в важный момент, не забив пенальти Чеху в ответном полуфинале ЛЧ и помог Челси выиграть титул:))
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Troy_nsk
В финале-2009 очень не вовремя для МЮ забил Это’О, начало матча было полностью за ними, а Барсу потряхивало. Тот гол перевернул игру на 180 градусов. Финал-2011 - другая история, там практически с первой минуты не покидало ощущение безысходности. Даже после гола Руни, который провел свой лучший матч из тех, что я смотрел
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Роман
Андерсон клоун. Думает многие не понимают, что при воспоминании "Барсы 2009 ЛЧ" сразу вспоминается судейский скандал.

Своими нелепыми высказываниями пытается другую реальность создать.
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!Sc@ryClown!
Барса Пепа лучшая что было в клубной футболе уж точно,а его МС уже лучшее что бы в АПЛ и в истории чемпионатов Англии в целом.
Реал с 3мя псевдокубками ЛЧ подряд и убогой игрой просто НИКТО не не ставят в ряд с той Барсой,ну кроме его глоров.
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DavidRobertJosephBeckham
Этот пончик до сих пор играет?
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Роман
Эвребе: "не благодарите"
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rigobersong
Тут скорее ради наброса так написали и Андерсон ведет не к тому, что бы принизить Пепа, а наоборот восхищался, до какогр автоматизма тренер Довел команду, что даже игроки МЮ просто наблюдали как Барселона играет в футбол:) А Андерсон самый настоящий красавчик, помню когда роналду чокернул в важный момент в серии пенальти, великий Андерсон свой забил и помог МЮ вырвать титул против Челси:))
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-2
-2
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Сикарио
Эвребе-2009
+2
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EnzoAmatera
Без тренера эти игроки там бы и не играли то особо
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Адепт Суперлиги
Интересно, он понимает, что подобными заявлениями лишь подтверждает свой низкий уровень интеллекта?
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#SharkTeam
Ответ А. Мостовой
та команда подарила шарлатану карьеру, теперь то виден его уровень. Монако Лион и Лейпциг не дадут соврать
Александр, получите уже бумажку
+1
-2
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А. Мостовой
та команда подарила шарлатану карьеру, теперь то виден его уровень. Монако Лион и Лейпциг не дадут соврать
+3
-7
-4
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леннорыч-абрамович
А если бы не скользкий газон Лужников, то не выиграл бы ни одной ЛЧ.
+3
-4
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QWertY
Тата Мартино доказал, что тренер нужен даже самым сильным коллективам
+2
-2
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