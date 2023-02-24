Андерсон о «Барсе»-2009: «Великая команда. Им не нужен был тренер, они играли сами. Я мог выиграть три ЛЧ, но из-за них победил только один раз»

Экс-хавбек « » Андерсон высказался о матчах с «Барселоной».

Бразилец в составе манкунианцев проиграл два финала чемпионов каталонцам – в 2009 и 2011 годах.

«Я мог выиграть три Лиги чемпионов, но из-за «Барсы» победил только один раз. У «Барсы» была отличная команда, как и у нас, конечно. Игра против Хави, Иньесты, Месси...

Мы готовились к финалам как к любым другим матчам. В 2008-м мы выбили «Барсу» из Лиги чемпионов в полуфинале.

[В 2009-м] мы проиграли великой команде «Барсы». Им не нужен был тренер, они играли сами», – сказал .