Андерсон о «Барсе»-2009: «Великая команда. Им не нужен был тренер, они играли сами. Я мог выиграть три ЛЧ, но из-за них победил только один раз»
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андерсон высказался о матчах с «Барселоной».
Бразилец в составе манкунианцев проиграл два финала Лиги чемпионов каталонцам – в 2009 и 2011 годах.
«Я мог выиграть три Лиги чемпионов, но из-за «Барсы» победил только один раз. У «Барсы» была отличная команда, как и у нас, конечно. Игра против Хави, Иньесты, Месси...
Мы готовились к финалам как к любым другим матчам. В 2008-м мы выбили «Барсу» из Лиги чемпионов в полуфинале.
[В 2009-м] мы проиграли великой команде «Барсы». Им не нужен был тренер, они играли сами», – сказал Андерсон.
И потом через 3 дня Месси еще раз чокернул в важный момент, не забив пенальти Чеху в ответном полуфинале ЛЧ и помог Челси выиграть титул:))
Своими нелепыми высказываниями пытается другую реальность создать.
Реал с 3мя псевдокубками ЛЧ подряд и убогой игрой просто НИКТО не не ставят в ряд с той Барсой,ну кроме его глоров.