Урунов стал игроком узбекского «Навбахора»

Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком узбекского « ».

22-летний полузащитник был представлен в качестве игрока «Навбахора» на презентации команды. Урунов будет выступать под 7-м номером. Остон уже играл за «Навбахор» с 2017 по 2019 год.

Фото: pfcnavbahor.uz

Последним клубом хавбека был «Урал», за который он провел три матча. С октября 2022 года Урунов являлся свободным агентом. Его подробную статистику можно найти здесь.