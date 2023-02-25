Урунов стал игроком узбекского «Навбахора»
Экс-полузащитник «Спартака» Остон Урунов стал игроком узбекского «Навбахора».
22-летний полузащитник был представлен в качестве игрока «Навбахора» на презентации команды. Урунов будет выступать под 7-м номером. Остон уже играл за «Навбахор» с 2017 по 2019 год.
Фото: pfcnavbahor.uz
Последним клубом хавбека был «Урал», за который он провел три матча. С октября 2022 года Урунов являлся свободным агентом. Его подробную статистику можно найти здесь.
В связи с началом СВО (если честно потому что - бездарь) Урунов покидает Россию и уже распродаёт остатки своих активов (сумки, шмотки) на авито