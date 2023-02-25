Урунов стал игроком узбекского «Навбахора»

Теги премьер-лига Россия трансферы высшая лига Узбекистан Навбахор Остон Урунов Футбол

Экс-полузащитник «Спартака» Остон Урунов стал игроком узбекского «Навбахора».

22-летний полузащитник был представлен в качестве игрока «Навбахора» на презентации команды. Урунов будет выступать под 7-м номером. Остон уже играл за «Навбахор» с 2017 по 2019 год.

Фото: pfcnavbahor.uz

Последним клубом хавбека был «Урал», за который он провел три матча. С октября 2022 года Урунов являлся свободным агентом. Его подробную статистику можно найти здесь.

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9 комментариев

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stason79
ЦУМ опустел без такого покупателя
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Забил ли Заболотный?
Новость с пометкой ⚡
В связи с началом СВО (если честно потому что - бездарь) Урунов покидает Россию и уже распродаёт остатки своих активов (сумки, шмотки) на авито
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Фут.Боль
ЦУМ вроде бы там есть на ул.Навои.Так что не пропадет.
+3
-1
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Николай Иванов
Легенда ЦУМа поближе к Луи Виттону
+7
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0mertas626
ассалому алейкум!
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-1
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Bello Jiafra
Триумфальное возвращение...
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-1
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Иван Гульмеш
0 голевых действий в России! Спасибо, легенда
+3
-2
+1
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Сергей Орлов
Закат Легенды.
+4
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Kanan Jarrus
бренды покинули россию, глория джинс и фамилия не для него, можно возвращаться в узбекистан
+14
-1
+13
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