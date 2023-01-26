Газизов об Урунове: «Не совладал с собой при такой зарплате. По футбольным качествам в порядке, психологически – нет»

Теги премьер-лига Россия Уфа Шамиль Газизов Матч ТВ Остон Урунов Гамид Агаларов Футбол

Шамиль Газизов объяснил причины спада Остона Урунова.

Гендиректор «Уфы» также порассуждал об активах клуба и поделился мнением о Гамиде Агаларове, который перешел из уфимского клуба в «Ахмат».

– Кто сейчас главный актив «Уфы», если говорить о продаже футболистов?

– Есть предложения по двум молодым игрокам, но суммы смешные. Без выхода в РПЛ иначе и быть не может, 10-20 миллионов – потолок.

– Агаларова, Журавлева и Камилова вы продали в «Ахмат» за 200 миллионов, если верить прессе.

– Около того, и эти деньги помогли нам закрыть долги.

– Почему Агаларов в Грозном не так ярок, как в Уфе?

– Не мой клуб, поэтому не готов рассуждать об этом. Знаю, что он футболист высокого качества, просто так 20 мячей в РПЛ не забьешь. Весной, полагаю, покажет себя во всей красе.

– Урунов пока без клуба. Что с ним не так?

– Потерялся, не смог совладать с собой при такой зарплате. По футбольным качествам Урунов в порядке, психологически - нет. Если справится с внутренними метаниями в Узбекистане, снова себя проявит. В каком клубе? Слышал про «Навбахор».

– До того, как Урунов сник, предположить проблемы было сложно?

– Невозможно. Для меня вообще удивительно произошедшее с ним. Физически, технически и тактически Остон хорош. Повлиял ли на него ковид, медные трубы, мелкие травмы или большие деньги, сказать затрудняюсь.

Будем надеяться, что все закончится хорошо, – сказал гендиректор «Уфы», ранее работавший в «Спартаке».

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в 2020 году и отыграл за москвичей 8 матчей в РПЛ.

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8 комментариев

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Dmitry Orlov
Ответ Oleg Nikolaev
0 голевых действий за 45 матчей РПЛ о каких футбольных качествах речь?
А в кубке красиво забил за Спартак. С паса Кокорина, между прочим.
Ну и так-то, опорников (в интервью он сказал, что эта позиция ему больше всего подходит) оценивать по голам и передачам не вполне корректно. Это не нападающие и не плеймейкеры.
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Oleg Nikolaev
0 голевых действий за 45 матчей РПЛ о каких футбольных качествах речь?
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poolshh
Ответ Беременный малыш
Этот персонаж даже Уралу не подошел. После ЦУМа затерялся.
Остался в ЦУМе)
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Монобровь разве когда то играл? Не припомню, он и в Уфе носился с мячом башкой вниз и ничего кроме своих ног и мяча не видел, там КПД его беготни было около 0. Да и в узбекии он то же не блистал. Газизов не плохо его крутанул, заработал.
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Ярик01
За трех лидеров аж 200 млн. руб. в кассу клуба. А в карман?
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Dmitry Orlov
Ответ Ранальду с пивком
Уже и забыл про этого персонажа , как же В РПЛ чище стало , со следующего сезона ещё и о всех кто связан с Химками наверное не услышим
А сколько похвалы ему было, когда Уфа, приобретая бесплатно или дёшево продавала их - Фомина, Зинченко, Облякова, Дивеева, Живоглядова, Кругового. Возможно, ещё кого-то забыл.
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Беременный малыш
Этот персонаж даже Уралу не подошел. После ЦУМа затерялся.
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Ранальду с пивком
Уже и забыл про этого персонажа , как же В РПЛ чище стало , со следующего сезона ещё и о всех кто связан с Химками наверное не услышим
+14
-3
+11
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