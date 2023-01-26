объяснил причины спада .

Гендиректор «Уфы» также порассуждал об активах клуба и поделился мнением о Гамиде Агаларове, который перешел из уфимского клуба в «Ахмат».

– Кто сейчас главный актив «Уфы», если говорить о продаже футболистов?

– Есть предложения по двум молодым игрокам, но суммы смешные. Без выхода в иначе и быть не может, 10-20 миллионов – потолок.

– Агаларова, Журавлева и Камилова вы продали в «Ахмат» за 200 миллионов, если верить прессе.

– Около того, и эти деньги помогли нам закрыть долги.

– Почему Агаларов в Грозном не так ярок, как в Уфе?

– Не мой клуб, поэтому не готов рассуждать об этом. Знаю, что он футболист высокого качества, просто так 20 мячей в РПЛ не забьешь. Весной, полагаю, покажет себя во всей красе.

– Урунов пока без клуба. Что с ним не так?

– Потерялся, не смог совладать с собой при такой зарплате. По футбольным качествам Урунов в порядке, психологически - нет. Если справится с внутренними метаниями в Узбекистане, снова себя проявит. В каком клубе? Слышал про «Навбахор».

– До того, как Урунов сник, предположить проблемы было сложно?

– Невозможно. Для меня вообще удивительно произошедшее с ним. Физически, технически и тактически Остон хорош. Повлиял ли на него ковид, медные трубы, мелкие травмы или большие деньги, сказать затрудняюсь.

Будем надеяться, что все закончится хорошо, – сказал гендиректор «Уфы», ранее работавший в «Спартаке».

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в 2020 году и отыграл за москвичей 8 матчей в РПЛ.