Гончаренко об уходе Урунова из «Урала»: «В футболе свое эго нужно подчинять командным интересам. Остон сам себя накрутил»

Главный тренер рассказал об уходе .

Экс-хавбек «Спартака» провел за екатеринбургский клуб три неполных матча.

«Что касается Остона, надо понять, что футбол – это командный вид спорта, и здесь свое эго [приходится] подчинять командным интересам. Если этого не происходит, то у этого игрока проблемы со мной в первую очередь. Никакого конфликта не было, на самом деле Остон сам себя накрутил.

В результате мы решили, что ему лучше поискать какую-то другую команду, тем более что на его позиции достаточно высокая конкуренция», – сказал .