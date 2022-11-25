Гончаренко об уходе Урунова из «Урала»: «В футболе свое эго нужно подчинять командным интересам. Остон сам себя накрутил»
Главный тренер «Урала» рассказал об уходе Остона Урунова.
Экс-хавбек «Спартака» провел за екатеринбургский клуб три неполных матча.
«Что касается Остона, надо понять, что футбол – это командный вид спорта, и здесь свое эго [приходится] подчинять командным интересам. Если этого не происходит, то у этого игрока проблемы со мной в первую очередь. Никакого конфликта не было, на самом деле Остон сам себя накрутил.
В результате мы решили, что ему лучше поискать какую-то другую команду, тем более что на его позиции достаточно высокая конкуренция», – сказал Виктор Гончаренко.
Комментарии