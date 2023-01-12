Гончаренко об уходе Урунова из «Урала»: «У него хорошие качества – быстрый, взрывной, неплохой удар, а голов и передач нет. Он кипел от того, что не в составе»

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Остон Урунов Футбол

Виктор Гончаренко раскрыл подробности ухода хавбека Остона Урунова из «Урала».

― Урунов покинул «Урал» осенью. Была информация, что причина в конфликте с вами. Что там было?

― Это не конфликт. Но Остон сам себя спалил. У нас был матч в гостях с «Сочи». Урунов был в раздевалке, разминался, все готовились к игре. Вдруг он взрывается, начинает бегать по всей раздевалке. Я думаю: «Что случилось?»

А он все бегает, ругается, потом подлетает ко мне и говорит: «Меня нет в протоколе на матч! Мне друзья прислали. Вот, посмотрите! Чего вы меня тогда взяли сюда?»

Я ему: «Слушай, ты нормальный или нет? Все, кто в раздевалке, заявлены на игру. Ты кому веришь? Мне или другу, который тебе это прислал». Остон реально был в заявке, но в запасе, а ему друг что-то непонятное прислал. Но после такого эмоционального взрыва я понимал, что он уже не готов к матчу.

― Что было дальше?

― Сначала скажу, что у Урунова очень хорошие качества. Он быстрый, взрывной, имеет неплохой удар. Но ему надо уметь подтверждать это статистикой, потому что у него есть все, а голов и передач нет.

Я пытался ему объяснить определенные вещи несколько раз. А он хочет играть, не понимая, как он будет забивать и отдавать. Когда ты видишь, что он кипит от того, что не в составе, то понимаешь, что лучше расстаться, чтобы не мучить ни нас, ни его, ни команду.

― Вы сами ему сообщили о решении расстаться?

― Да, на следующий день после того матча с «Сочи». Я сказал Григорию Викторовичу (Иванов, президент «Урала» – прим. Sports.ru), что, по моему мнению, его надо отправить. А он мне: «Ну считаешь ― отправляй». Мы и отправили.

Остон нормально отреагировал, никаких криков и возмущений не было. Я объяснил ситуацию: «Тебе надо играть, а я тебе этого не гарантирую», – сказал главный тренер «Урала».

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12 комментариев

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Мельников Михаил
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Ответ Dmitry Orlov
Он говорил, что самая привычная для него позиция - опорник. А это не та позиция, по которой стоит по голам и передачам мерить эффективность. У Барриоса за Зенит 4 гола за 5 лет, но в его качествах как опорника никто не сомневается. Как и Жоржиньо в Челси (если вычесть голы с пенальти - вообще с гулькин хрен останется), Ковачич, Канте - там же, Алькантара в Баварии и Ливерпуле - полузащитники, но отнюдь не голеадоры.
Вы его игры видели? Ну какой из него опорник? Классическая восьмерка по манере игры.
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Никому_никабельный
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Ответ Dmitry Orlov
Очень странное сравнение. Он как раз хотел играть и негодовал от того, что его в состав не ставят, а если игрок "завален деньгами", ему как раз вообще пофиг, играет он или нет, пока зарплата капает.
Спорить не собираюсь. Но у меня противоположное мнение на этот счёт
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Dmitry Orlov
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Ответ Мельников Михаил
Судя по стате, у этого атакующего игрока с "качествами" за 109 матчей в карьере, только четыре гола и ноль голевых передач. Все голы забиты ещё в Узбекистане.
Он говорил, что самая привычная для него позиция - опорник. А это не та позиция, по которой стоит по голам и передачам мерить эффективность. У Барриоса за Зенит 4 гола за 5 лет, но в его качествах как опорника никто не сомневается. Как и Жоржиньо в Челси (если вычесть голы с пенальти - вообще с гулькин хрен останется), Ковачич, Канте - там же, Алькантара в Баварии и Ливерпуле - полузащитники, но отнюдь не голеадоры.
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Кино Музыка
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Кал сдал, мочу сдал, математику не сдал.
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Dmitry Orlov
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Ответ Никому_никабельный
Вроде узбек, а ведёт себя как наши паспортисты, заваленые деньгами) А Гончаренко молодец, если всё так и было. За шкирку и пинок под зад за такое
Очень странное сравнение. Он как раз хотел играть и негодовал от того, что его в состав не ставят, а если игрок "завален деньгами", ему как раз вообще пофиг, играет он или нет, пока зарплата капает.
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Мельников Михаил
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Судя по стате, у этого атакующего игрока с "качествами" за 109 матчей в карьере, только четыре гола и ноль голевых передач. Все голы забиты ещё в Узбекистане.
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Dmitry Orlov
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Ответ Арсений Элин
У него ещё кое-чего нет кроме голов и передач...это мозгов!((
Можно подумать, у многих футболистов они есть.
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Барыга блинами
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Просто у вас не было ЦУМА, вот он и кипел от такой несправедливости)
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Никому_никабельный
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Ответ Честный контроль
Голова нужна не только чтоб в нее хинкали положить.
И до ЦУМа дойти
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Никому_никабельный
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Вроде узбек, а ведёт себя как наши паспортисты, заваленые деньгами)
А Гончаренко молодец, если всё так и было. За шкирку и пинок под зад за такое
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Честный контроль
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Голова нужна не только чтоб в нее хинкали положить.
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Арсений Элин
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У него ещё кое-чего нет кроме голов и передач...это мозгов!((
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