Гончаренко об уходе Урунова из «Урала»: «У него хорошие качества – быстрый, взрывной, неплохой удар, а голов и передач нет. Он кипел от того, что не в составе»

раскрыл подробности ухода хавбека из «Урала».

― Урунов покинул «Урал» осенью. Была информация, что причина в конфликте с вами. Что там было?

― Это не конфликт. Но Остон сам себя спалил. У нас был матч в гостях с «Сочи». Урунов был в раздевалке, разминался, все готовились к игре. Вдруг он взрывается, начинает бегать по всей раздевалке. Я думаю: «Что случилось?»

А он все бегает, ругается, потом подлетает ко мне и говорит: «Меня нет в протоколе на матч! Мне друзья прислали. Вот, посмотрите! Чего вы меня тогда взяли сюда?»

Я ему: «Слушай, ты нормальный или нет? Все, кто в раздевалке, заявлены на игру. Ты кому веришь? Мне или другу, который тебе это прислал». Остон реально был в заявке, но в запасе, а ему друг что-то непонятное прислал. Но после такого эмоционального взрыва я понимал, что он уже не готов к матчу.

― Что было дальше?

― Сначала скажу, что у Урунова очень хорошие качества. Он быстрый, взрывной, имеет неплохой удар. Но ему надо уметь подтверждать это статистикой, потому что у него есть все, а голов и передач нет.

Я пытался ему объяснить определенные вещи несколько раз. А он хочет играть, не понимая, как он будет забивать и отдавать. Когда ты видишь, что он кипит от того, что не в составе, то понимаешь, что лучше расстаться, чтобы не мучить ни нас, ни его, ни команду.

― Вы сами ему сообщили о решении расстаться?

― Да, на следующий день после того матча с «Сочи». Я сказал Григорию Викторовичу (Иванов, президент «Урала» – прим. Sports.ru), что, по моему мнению, его надо отправить. А он мне: «Ну считаешь ― отправляй». Мы и отправили.

Остон нормально отреагировал, никаких криков и возмущений не было. Я объяснил ситуацию: «Тебе надо играть, а я тебе этого не гарантирую», – сказал главный тренер « ».