Рамос о переходе в «ПСЖ»: «Я много выиграл с «Реалом», но подумал, что это хорошая возможность сменить обстановку. Моя цель – продолжать побеждать»

высказался о переходе в «ПСЖ».

Испанский защитник покинул « » и присоединился к парижской команде летом 2021 года.

«Конечно, уход из «Реала» был очень большой переменой. Моя цель – всегда продолжать побеждать. Я много выиграл с мадридским «Реалом», но я подумал, что это хорошая возможность сменить обстановку... попытаться помочь такой команде, как « ».

Поначалу все было очень сложно. Нужно найти дом и обустроиться, особенно когда приезжаешь с семьей, с четырьмя детьми. Сначала процесс был немного сложным, но все получилось», – сказал Рамос.

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