Рамос о переходе в «ПСЖ»: «Я много выиграл с «Реалом», но подумал, что это хорошая возможность сменить обстановку. Моя цель – продолжать побеждать»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Серхио Рамос высказался о переходе в «ПСЖ».

Испанский защитник покинул «Реал» и присоединился к парижской команде летом 2021 года. 

«Конечно, уход из «Реала» был очень большой переменой. Моя цель – всегда продолжать побеждать. Я много выиграл с мадридским «Реалом», но я подумал, что это хорошая возможность сменить обстановку... попытаться помочь такой команде, как «ПСЖ».

Поначалу все было очень сложно. Нужно найти дом и обустроиться, особенно когда приезжаешь с семьей, с четырьмя детьми. Сначала процесс был немного сложным, но все получилось», – сказал Рамос.

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9 комментариев

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Андрей Хенто
Серхио виноват сам, контракт у него был на руках, а он тянул до последнего, хотя ему предложили хорошие условия, но он хотел контракт на два года, при том, что в том сезоне большую часть его пропустил из-за травмы, а Мадрид все равно сделал ему предложение. Но сейчас конечно можно говорить про смену обстановки и т. д., но болельщики не дураки, они все прекрасно помнят. Конечно это никак не отменяет его легендарность, но такое читать весьма неприятно.
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Игорь Замаруев
И всё-таки фанаты Реала странные люди. Они в прошлом сезоне нещадно критиковали Месси, оскорбляя его и унижая, но при этом ни слова не говорили про Рамоса, который тоже пришёл летом. И в этом сезоне у всех Месси пешеход и позорник, а Рамос сухой из воды выходит:)
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Алексей Ненахов
Ответ Sardor Abdujalilov
Твой цель банку греть🗿
Любой бы грел за такую зп , тем более он все что мог выиграл
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dr. cage
Серхио Рамос о переходе в ПСЖ: "Я думал, что как и в 2014-м, подогревая слухи об МЮ, смогу до конца мая крутить яйца Пересу выбивая нужный мне контракт.. А потом мне сообщили дату церемонии прощания"
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Olympiq
Серёга сбитый лётчик, года 2 как
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Чёрный тюльпан
Серёга, нам-то не гони! Просто других денежных вариантов не осталось, когда Перес не повёлся на все уловки твоего агента и тебя самого, а катарским бедуинами всё равно без разницы, куда и в кого деньгами швырять.
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SWAGG
я хотел подписать контракт с Реалом, но дедушка Фло не повелся и я первым же рейсом улетел в Париж)
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Sardor Abdujalilov
Твой цель банку греть🗿
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kaka10
Рамос о переходе в «ПСЖ»: «Я хотел взять на понт «Реал», но не вышло, затем появилась хорошая возможность подоить ПСЖ»
+12
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