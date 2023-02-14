Рамос о переходе в «ПСЖ»: «Я много выиграл с «Реалом», но подумал, что это хорошая возможность сменить обстановку. Моя цель – продолжать побеждать»
Серхио Рамос высказался о переходе в «ПСЖ».
Испанский защитник покинул «Реал» и присоединился к парижской команде летом 2021 года.
«Конечно, уход из «Реала» был очень большой переменой. Моя цель – всегда продолжать побеждать. Я много выиграл с мадридским «Реалом», но я подумал, что это хорошая возможность сменить обстановку... попытаться помочь такой команде, как «ПСЖ».
Поначалу все было очень сложно. Нужно найти дом и обустроиться, особенно когда приезжаешь с семьей, с четырьмя детьми. Сначала процесс был немного сложным, но все получилось», – сказал Рамос.
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