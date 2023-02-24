Сарри о газоне на стадионе ЧФР: «УЕФА не очень уважает футбол и игроков, если просит играть на таких полях»

Теги Лацио серия А Италия УЕФА ЧФР высшая лига Румыния стадионы Маурицио Сарри Лига Конференций УЕФА Футбол

Маурицио Сарри раскритиковал состояние газона на стадионе ЧФР.

«Лацио» в гостях сыграл с ЧФР вничью (0:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций (первый матч – 1:0).

«Здесь невозможно было играть в футбол. Мы сделали все возможное, чтобы приспособиться к спорту, который похож на футбол, но не является им, ведь поле было совершенно непригодным для игры.

Я постоянно слышу, как УЕФА говорит об уважении, но они не очень уважают футбол и игроков, если просят их играть на таких полях. Это просто не футбол. Тем не менее, мы хорошо справились, и жаль, что не выиграли», – сказал главный тренер «Лацио» в интервью Sky Sport Italia.

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4 комментария

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Адепт Суперлиги
Ответ Давид Agabekyan
ЧФР получит очень много денег от лиги в которую её не позовут и даже думать о том чтобы позвать никто не будет
Там будет не одна Суперлига, а несколько дивизионов, куда теоретически могут попасть и ЧФР.
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Давид Agabekyan
Ответ Адепт Суперлиги
УЕФА вообще много чего говорит. Например, о том, какую непосильную помощь они оказывают командам из слабых лиг под их эгидой. В данном случае, я полагаю, сама регистрация данного колхоза для участия в континентальном турнире, это важнейшая услуга. Но зато зло у них - Суперлига, в которой данные клубы будут получать финансовую поддержку от реально понимающих таких же футбольных управленцев, а не продажных мафиозных чинуш.
ЧФР получит очень много денег от лиги в которую её не позовут и даже думать о том чтобы позвать никто не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
УЕФА вообще много чего говорит. Например, о том, какую непосильную помощь они оказывают командам из слабых лиг под их эгидой. В данном случае, я полагаю, сама регистрация данного колхоза для участия в континентальном турнире, это важнейшая услуга. Но зато зло у них - Суперлига, в которой данные клубы будут получать финансовую поддержку от реально понимающих таких же футбольных управленцев, а не продажных мафиозных чинуш.
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0
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леннорыч-абрамович
Так и у тебя не футбол, а саррибол!
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