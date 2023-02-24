Креспо вывел катарский «Аль-Духайль» в 1-й в истории клуба полуфинал азиатской ЛЧ

Теги Эрнан Креспо высшая лига Катар Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Духайль Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Эрнан Креспо вывел «Аль-Духайль» в полуфинал Лиги чемпионов Азии.

Катарский клуб обыграл в 1/4 финала «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии со счетом 2:1. «Аль-Духайль» впервые в истории вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов, где встретится с саудовским «Аль-Хилалем». Матч состоится 26 февраля.

Креспо возглавил «Аль-Духайль» в марте 2022 года. Ранее бывший нападающий сборной Аргентины, «Милана», «Интера» и «Челси» тренировал «Сан-Паулу», «Дефенса и Хустисия», «Банфилд» и «Модену».

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6 комментариев

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Асан Каримов
Первая футболка была с его фамилией. До этого даже не знал этого игрока
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Fox_Mulder_12
Красава!
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Dmitry Nizovtsev
Ответ Ярик01
Даже не знал, что он тренирует, а оказывается и судамерикану брал как тренер.
Я тоже. Открыл новость, потому что подумал «о, вау, ещё играет что ли»
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Ярик01
Даже не знал, что он тренирует, а оказывается и судамерикану брал как тренер.
+2
0
+2
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dr. cage
Рад за одного из любимейших напов детства..
+10
-1
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Екн Лор
Молодец Креспо, обошёл Чави. Пока что максимум каталонца в международных кубках - 1/4 ЛЕ, где успешно был слит Айнтрахтом
+2
-5
-3
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