Креспо вывел катарский «Аль-Духайль» в 1-й в истории клуба полуфинал азиатской ЛЧ

вывел « » в полуфинал Лиги чемпионов .

Катарский клуб обыграл в 1/4 финала «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии со счетом 2:1. «Аль-Духайль» впервые в истории вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов, где встретится с саудовским «Аль-Хилалем». Матч состоится 26 февраля.

Креспо возглавил «Аль-Духайль» в марте 2022 года. Ранее бывший нападающий сборной Аргентины, «Милана», «Интера» и «Челси» тренировал «Сан-Паулу», «Дефенса и Хустисия», «Банфилд» и «Модену».