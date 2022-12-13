Эрнан Креспо: «Месси заслужил выиграть ЧМ, футбол в долгу перед ним. Для аргентинцев важнее победа Лео, чем сборной»

Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо надеется на победу на .

«Он заслуживает получить от футбола все, потому что он с огромным уважением относится ко всем составляющим игры: к соперникам, к фанатам, к правилам, к клубу и стране, которые он представляет.

Я не знаю, что произойдет на этом чемпионате, но я думаю, что футбол перед Лео в долгу. Он заслужил чемпионство.

Чувства аргентинцев в этом году очень просты: в первую очередь мы хотим, чтобы Лионель Месси выиграл ЧМ-2022, а во вторую – чтобы ЧМ-2022 выиграла Аргентина.

Лионель на первом месте, его победа важнее. Он стал частью каждого из нас и заслуживает победы», – сказал Креспо Ladbrokes.

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