Экс-игрок «МЮ» Андерсон обвиняется в участии в ОПГ, укравшей 5,5 млн евро и отмывшей их через криптовалюту

Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Андерсону предъявлены обвинения в краже, участии в преступной группировке и отмывании денег.

Обвинения касаются преступления, совершенного в 2020 году. Предполагается, что преступная группировка, в которую входил Андерсон, обошла систему цифровой безопасности банка Santander и украла 35 миллионов реалов (около 5,5 млн евро) у металлургической компании.

После кражи деньги были размещены на 11 банковских счетах в 4 штатах Бразилии, а затем отмыты путем покупки криптовалюты как внутри страны, так и за рубежом.

Адвокат Андерсона сообщил, что получил информацию об обвинении и вскоре выступит с заявлением.

33-летний бразилец играл за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год. Его последним клубом был турецкий .

В составе сборной Бразилии Андерсон выиграл Кубки Америки-2007.

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