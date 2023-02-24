Рудаков о Финляндии: «Уровень жизни очень хороший. Машина не нужна – везде велодорожки. Все комфортно, все для людей»

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Финляндия Хонка ХИК Максим Рудаков Чемпионат.com Футбол

Вратарь «Хонки» Максим Рудаков рассказал о жизни в Финляндии.

– Что тебе больше всего нравится в Финляндии?

– Уровень жизни очень хороший. Все комфортно, все для людей. Понятно, что я приехал сюда не жить, а в футбол играть. Но получается так, что совмещаю приятное с полезным.

Да, есть вопросы, которые надо решать. В больших клубах за тебя все делают – заполняют налоговые декларации, оформляют рабочую визу и т. д. А тут сам этим всем занимаешься. У меня нет с этим проблем, потому что английский хорошо знаю. У некоторых ребят, латиноамериканцев, бывают. Если агент не поможет, сложно приходится.

– Живете в Хельсинки?

– Формально в пригороде, но до центра Хельсинки 10 минут на метро. На велосипеде доезжаю за 40 минут. Когда хорошая погода, только так на тренировки гоняю. От дома до базы – 10 минут. Позавтракал и пошел тренироваться.

Я еще в ХИКе понял, что машина здесь не нужна. Отличное транспортное сообщение, везде велодорожки, – сказал голкипер, арендованный у «Ростова».

Рудаков о зарплатах в лиге Финляндии: «Первая тройка – на уровне лучших команд ФНЛ, в среднем – 2-3 тысячи евро в месяц. Цены выросли на 20% за последний год»

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16 комментариев

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Marienburg
Ответ Alex1104
Так себе удовольствие по центру Хельсинки на велосипеде... Трамваи, плитка. По окраинам получше будет. Страна комфортная для жизни, это есть. В последние годы все больше финнов "африканской и азиатской сборки". Это не улучшает.
Ага, помню первый визит в Финляндию. С ходу порадовала идеальная чистота на вокзале. В последнее время стало неуютно, много мусора и непонятных людей той самой сборки
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Skilled68
Ответ Tigo_Volchara93
Ободранный диван у твоей мамки, или папки, а хотя и там и там я думаю такие. Иначе с чего бы у тебя это в голове возникло. Я в свои годы в 10 странах был, жил в трех, и по матушке покатался и много где был, поэтому знаю что говорю. А твои коменты, обычные детские шалости, не более.
Учи географию, школьник. Весь твой пост как понты пятикласника-я, я, Я, Я... головка...
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Alex1104
Так себе удовольствие по центру Хельсинки на велосипеде... Трамваи, плитка. По окраинам получше будет.
Страна комфортная для жизни, это есть. В последние годы все больше финнов "африканской и азиатской сборки". Это не улучшает.
+1
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Давид Agabekyan
Кто такой Рудаков и почему нам должно быть не всё равно как он живёт в Финляндии?
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Marienburg
Ответ Marcus-light
Мне как-то Финляндия совсем не понравилась. Тоскливая природа, жители, архитектуры. Маленькие города конечно очень приятные, но в целом однообразно.
Мне нравится, особенно природа, но это на вкус и цвет по классике, кому что ближе. Соглашусь с тезисом про однообразие. Оно (меня) не тяготит. Просто порой кажется, что вся страна выстроена по единому проекту и немногие города можно безошибочно идентифицировать лишь по остаткам старой архитектуры или достопримечательностям вроде бухты в Лаппеенранте
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Chernoy
Ну это все хорошо конечно, бла-бла, а по-существу, где загнивает то у них, где!?
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boeing777-300
Все конечно круто, но в морозы, снег и слякоть далеко на велике уедешь?:) В Финляндии тоже бывает зима…
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Аталанта расправила плечи
Ответ Okaka
а в России не для людей что ли?
Ты шутками на жизнь зарабатываешь? Ещё так искренне удивление изобразил.
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Tigo_Volchara93
Ответ VinniHok
Ну тебе с ободранного дивана в матушкиной квартире виднее где лучше и где все для людей
Ободранный диван у твоей мамки, или папки, а хотя и там и там я думаю такие.
Иначе с чего бы у тебя это в голове возникло.

Я в свои годы в 10 странах был, жил в трех, и по матушке покатался и много где был, поэтому знаю что говорю.
А твои коменты, обычные детские шалости, не более.
+2
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OldRedWhite
Ответ Okaka
а в России не для людей что ли?
Конечно, Малком и Клаудиньо тоже люди и не дураки в хвалёную Финляндию ехать !
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Okaka
а в России не для людей что ли?
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VinniHok
Ответ Tigo_Volchara93
После матушки, в любой точке Европы будет казаться «Все для людей»
Ну тебе с ободранного дивана в матушкиной квартире виднее где лучше и где все для людей
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Tigo_Volchara93
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Marcus-light
Мне как-то Финляндия совсем не понравилась. Тоскливая природа, жители, архитектуры. Маленькие города конечно очень приятные, но в целом однообразно.
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Marcus-light
Ответ Олег Мохов
Да о чем базар.В Аляске аэропортов больше чем во всей духовной россии.
Ну это чушь конечно, мелких аэропортов и в России пруд пруди
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Олег Мохов
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