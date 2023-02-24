Рудаков о Финляндии: «Уровень жизни очень хороший. Машина не нужна – везде велодорожки. Все комфортно, все для людей»

Вратарь «Хонки» рассказал о жизни в Финляндии.

– Что тебе больше всего нравится в Финляндии?

– Уровень жизни очень хороший. Все комфортно, все для людей. Понятно, что я приехал сюда не жить, а в футбол играть. Но получается так, что совмещаю приятное с полезным.

Да, есть вопросы, которые надо решать. В больших клубах за тебя все делают – заполняют налоговые декларации, оформляют рабочую визу и т. д. А тут сам этим всем занимаешься. У меня нет с этим проблем, потому что английский хорошо знаю. У некоторых ребят, латиноамериканцев, бывают. Если агент не поможет, сложно приходится.

– Живете в Хельсинки?

– Формально в пригороде, но до центра Хельсинки 10 минут на метро. На велосипеде доезжаю за 40 минут. Когда хорошая погода, только так на тренировки гоняю. От дома до базы – 10 минут. Позавтракал и пошел тренироваться.

Я еще в понял, что машина здесь не нужна. Отличное транспортное сообщение, везде велодорожки, – сказал голкипер, арендованный у « ».

Рудаков о зарплатах в лиге Финляндии: «Первая тройка – на уровне лучших команд ФНЛ, в среднем – 2-3 тысячи евро в месяц. Цены выросли на 20% за последний год»