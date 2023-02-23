Рудаков о зарплатах в лиге Финляндии: «Первая тройка – на уровне лучших команд ФНЛ, в среднем – 2-3 тысячи евро в месяц. Цены выросли на 20% за последний год»

Голкипер «Хонки» рассказал о зарплатах в финском футболе.

– Наконец кайфуешь от футбола?

– Мотивация всегда присутствует, но, когда играешь каждую неделю и на тебя постоянно рассчитывают, конечно, кайфуешь.

– Но в финансовом отношении ты, конечно, проиграл от переезда в Финляндию?

– Ну конечно, чего греха таить. Но тут уже расставляешь приоритеты. Для меня важнее игровая практика. Она мне нужна, чтобы развивать профессиональные качества и дальше играть. А просидишь весь контракт в запасе в России – и что дальше? ПФЛ? ФНЛ? Моя мотивация в этом была – играть в футбол.

– Какой средний уровень зарплат в финском футболе? Слышал про 2-3 тысячи евро в месяц.

– Плюс-минус так и есть. Мы не берем ХИК – он отдельно. Футболистам, которые где-то поиграли, там платят хорошие зарплаты – тысяч 10 евро в месяц. Кому-то титулованному могут и 12 дать. А средний уровень по лиге – 2-3 тысячи, наверное.

– Это уровень ФНЛ или нижней половины РПЛ?

– Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам . Остальные – однозначно Первая лига.

– Живете в Хельсинки?

– Формально в пригороде, но до центра Хельсинки 10 минут на метро. На велосипеде доезжаю за 40 минут. Когда хорошая погода, только так на тренировки гоняю. От дома до базы – 10 минут. Позавтракал и пошел тренироваться. Я еще в ХИК понял, что машина здесь не нужна. Отличное транспортное сообщение, везде велодорожки.

– Что по ценам?

– Не скажу, что дорого. Нормально. На еду хватает, ха-ха. Но за последний год цены процентов на 20 выросли. Не только на продукты – плюс-минус на все.

– Когда Васютин играл в Норвегии, они мотались за покупками в Швецию.

– Он рассказывал. Финляндия в этом плане не сравнится с Норвегией.

– А налоги большие?

– Немаленькие. Но система налогообложения тут гибкая – зависит от размера доходов. Я отдаю 30 процентов, – сказал арендованный у « » вратарь.