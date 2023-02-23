Рудаков о зарплатах в лиге Финляндии: «Первая тройка – на уровне лучших команд ФНЛ, в среднем – 2-3 тысячи евро в месяц. Цены выросли на 20% за последний год»

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Финляндия Хонка ХИК Первая лига Максим Рудаков деньги Футбол

Голкипер «Хонки» Максим Рудаков рассказал о зарплатах в финском футболе.

– Наконец кайфуешь от футбола?

– Мотивация всегда присутствует, но, когда играешь каждую неделю и на тебя постоянно рассчитывают, конечно, кайфуешь.

– Но в финансовом отношении ты, конечно, проиграл от переезда в Финляндию?

– Ну конечно, чего греха таить. Но тут уже расставляешь приоритеты. Для меня важнее игровая практика. Она мне нужна, чтобы развивать профессиональные качества и дальше играть. А просидишь весь контракт в запасе в России – и что дальше? ПФЛ? ФНЛ? Моя мотивация в этом была – играть в футбол.

– Какой средний уровень зарплат в финском футболе? Слышал про 2-3 тысячи евро в месяц.

– Плюс-минус так и есть. Мы не берем ХИК – он отдельно. Футболистам, которые где-то поиграли, там платят хорошие зарплаты – тысяч 10 евро в месяц. Кому-то титулованному могут и 12 дать. А средний уровень по лиге – 2-3 тысячи, наверное.

– Это уровень ФНЛ или нижней половины РПЛ?

– Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ. Остальные – однозначно Первая лига.

– Живете в Хельсинки?

– Формально в пригороде, но до центра Хельсинки 10 минут на метро. На велосипеде доезжаю за 40 минут. Когда хорошая погода, только так на тренировки гоняю. От дома до базы – 10 минут. Позавтракал и пошел тренироваться. Я еще в ХИК понял, что машина здесь не нужна. Отличное транспортное сообщение, везде велодорожки.

– Что по ценам?

– Не скажу, что дорого. Нормально. На еду хватает, ха-ха. Но за последний год цены процентов на 20 выросли. Не только на продукты – плюс-минус на все.

– Когда Васютин играл в Норвегии, они мотались за покупками в Швецию.

– Он рассказывал. Финляндия в этом плане не сравнится с Норвегией.

– А налоги большие?

– Немаленькие. Но система налогообложения тут гибкая – зависит от размера доходов. Я отдаю 30 процентов, – сказал арендованный у «Ростова» вратарь.

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6 комментариев

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Ростовский
Ответ Amalfitano
Ну там у них лига полупрофесиональная. У многих есть вторая работа.
откуда такой бред взял? у них лига профессиональная полностью
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Amalfitano
Ответ Niko [Ars]
2 тысячи евро в месяц мало для комфортной жизни в Финляндии, а если ещё за жилье платить надо
Ну там у них лига полупрофесиональная. У многих есть вторая работа.
+2
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saneks94
Ответ Niko [Ars]
2 тысячи евро в месяц мало для комфортной жизни в Финляндии, а если ещё за жилье платить надо
Видимо, в Финляндии пинание мяча - не столь нужная и важная для общества профессия
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Amalfitano
Средняя зп по экономике. Это нормально. Вот и я давно пишу, что нужно ввести потолок зп в рпл. Не более 5 миллионов рублей в год. Плюс 3 игрока могут иметь зп до 1 мульта евро в год. Вот тогда мы увидим прогресс. Наши мальцы тут же забегают и будут зарабатывать себе на переход в Европу.
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Niko [Ars]
2 тысячи евро в месяц мало для комфортной жизни в Финляндии, а если ещё за жилье платить надо
0
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saneks94
Так бывает, когда спортсмены, и, в частности, футболисты, не выведены в отдельную касту 🤷🏼‍♂️
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