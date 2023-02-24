Карло Анчелотти: «Коррупции среди судей нет ни в Ла Лиге, ни в еврокубках. Арбитры ошибаются везде, остается смириться»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Футбол

Карло Анчелотти уверен, что в современном судействе нет коррупции.

Такое мнение тренер «Реала» выразил в ответ на вопрос о проблеме коррупции среди арбитров.

«Ни в Ла Лиге, ни в еврокубках нет коррупции среди судей. Арбитры ошибаются везде, и если такое происходит, остается просто смириться с этим.

Я иногда злюсь [из-за судейских решений], но я абсолютно убежден, что на данный момент в мире футбола нет коррупции», – сказал итальянский специалист.

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15 комментариев

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Анархия
ошибки бывают это часть футбола,но это не отменяет того факта,что качество судейство требует улучшения
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Рамзан Азимов
Карло! видать ты давно Реал не тренировал, да и ЧМ не смотрел.
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Yavich
Странно такое говорить, когда некоторых только что поймали за руку
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deimon7.7
Покажите ему матч Спартак-Сочи 😁
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Jese Rodrigues
Кроме Барсы, где уже доказано что платили вице-президенту судейского корпуса, что вызывает конфликт интересов и теперь расследуется генпрокуратурой.
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Андрей Хенто
Ответ Step_up
Флорентино Перес: «Я согласен с Карло, но надо отправить Барселону в сегунду»
Флорентино прекрасно понимает, что такое решение убьет испанский футбол, как и в целом все думающие люди.Класико - это брэнд и противостояние Барселоны и Мадрида украшения клубного футбола клубы преследуют интерес в совместном создании Суперлиги.
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ljolik888
Карло сейчас тебе умные люди со спортса объяснят совсем другое . Они же все знают .
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Александр Киричев
Папа Карл имел ввиду, что коррупции как таковой просто не существует! Есть люди которые по ошибке берут взятку.
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Пирс Морган
Ну Папе Карло врать незачем
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AstaAsta
Всегда именно так себя и настраиваю после ошибок против своей любимой команды, да и в пользу неё тоже, как бы не лезло иногда мельком в голову другое. Я очень надеюсь, что всё именно так хотя бы на самом высоком международном уровне, и в лигах топ-5
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Step_up
Флорентино Перес: «Я согласен с Карло, но надо отправить Барселону в сегунду»
+5
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Gravdaar Iyaad
Барса не читерила, просто она использовала запрещенные скрипты
+5
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Барсик Юрана
Даже тренер Реала за Барсу , не получится у них уничтожить Барсу
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tm5pvbngvj
Дон Карло, сейчас юзеры спортса объяснят тебе, почему ты не прав, подожди
+24
-5
+19
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Адепт Суперлиги
"Коррупция есть только в кабинете Тебаса", - добавил Анчелотти
+1
-9
-8
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