Карло Анчелотти: «Коррупции среди судей нет ни в Ла Лиге, ни в еврокубках. Арбитры ошибаются везде, остается смириться»

уверен, что в современном судействе нет коррупции.

Такое мнение тренер « » выразил в ответ на вопрос о проблеме коррупции среди арбитров.

«Ни в , ни в еврокубках нет коррупции среди судей. Арбитры ошибаются везде, и если такое происходит, остается просто смириться с этим.

Я иногда злюсь [из-за судейских решений], но я абсолютно убежден, что на данный момент в мире футбола нет коррупции», – сказал итальянский специалист.