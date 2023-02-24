Карло Анчелотти: «Коррупции среди судей нет ни в Ла Лиге, ни в еврокубках. Арбитры ошибаются везде, остается смириться»
Карло Анчелотти уверен, что в современном судействе нет коррупции.
Такое мнение тренер «Реала» выразил в ответ на вопрос о проблеме коррупции среди арбитров.
«Ни в Ла Лиге, ни в еврокубках нет коррупции среди судей. Арбитры ошибаются везде, и если такое происходит, остается просто смириться с этим.
Я иногда злюсь [из-за судейских решений], но я абсолютно убежден, что на данный момент в мире футбола нет коррупции», – сказал итальянский специалист.
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