Вингер сборной Украины Цыганков забил и сделал ассист в 1-м матче в старте «Жироны»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Ла Лига Альмерия Жирона Виктор Цыганков Хави Эрнандес Каррера Футбол

Вингер Виктор Цыганков забил и сделал ассист в матче «Жироны» с «Альмерией».

Бывший футболист киевского «Динамо» впервые вышел в стартовом составе на игру чемпионата Испании. На 34-й минуте он забил сам, а на 43-й отдал голевой пас защитнику Хави Эрнандесу Каррере.

Это первые результативные действия игрока сборной Украины в Ла Лиге после январского трансфера. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Еще один украинец в топ-5: Цыганков вырвался из «Динамо Киев» в «Жирону» (его агент – брат Пепа и совладелец клуба)

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6 комментариев

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NottinghamForest79
Цыганков ШТОПАЕТ ИСПАНИЮ
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Arman FCSM
Ответ Black Phoenix
Новый Максим Цыгалко растёт (с) Для тех, кто понял.
CM-2003/2004?
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Black Phoenix
Новый Максим Цыгалко растёт (с)
Для тех, кто понял.
0
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Artem Piatkov
Академии Динамо Киев и Шахтёра как всегда на высоте

А вот Спартаковская Ла Масия, про которую часто слышно на ветках РПЛ, как была так и осталась мифом...
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Екн Лор
Цыганкова ещё пару лет назад сватали в клубы уровня Тоттенхэма, а в итоге докатился до Жироны. Хотя как игрок получше Мудрика, как минимум в техническом оснащении
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zar_1927
солидно
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