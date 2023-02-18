Вингер сборной Украины Цыганков забил и сделал ассист в 1-м матче в старте «Жироны»

Вингер Виктор Цыганков забил и сделал ассист в матче «Жироны» с «Альмерией».

Бывший футболист киевского «Динамо» впервые вышел в стартовом составе на игру чемпионата . На 34-й минуте он забил сам, а на 43-й отдал голевой пас защитнику .

Это первые результативные действия игрока сборной в Ла Лиге после январского трансфера. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Еще один украинец в топ-5: Цыганков вырвался из «Динамо Киев» в «Жирону» (его агент – брат Пепа и совладелец клуба)